“El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera O lo que me queda, y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí.” JOSÉ ÁNGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA

Es necesario separar para aclarar. Estamos mezclando dos cosas y eso en nada ayuda a dilucidar responsabilidades y culpabilidades. Responsabilizar no es sinónimo de culpar, por lo que ser responsable no significa necesariamente ser culpable. Hablemos con propiedad y no permitamos que se confundan los tiempos verbales, pero tampoco los que marca la ley.

Una persona electa por voto popular tiene derecho a su tiempo libre como cualquier otra. De hecho, formal y legalmente, un funcionario público —electo o nombrado— tiene una jornada de trabajo de ocho horas al día, cinco días de la semana.

Naturalmente, a mayor la responsabilidad del puesto en cuestión, se espera que el funcionario público desquite su salario (pagado con nuestros impuestos) de una manera más comprehensiva, eficiente y eficaz. Cuando el cargo público que se detenta es importante, uno espera que el representante popular se encuentre conectado y disponible casi en todo momento y que pueda atender necesidades, urgencias e incidentes cuando surjan.

Fuera de eso, cualquier funcionario público tiene derecho a su tiempo libre y hacer con el mismo lo que se le dé su regalada gana. Puede ir —pagado con su dinero— a Acapulco, a Las Vegas, a París (como Fernández Noroña compartió) o a Chalma, si eso le apetece.

A Claudia Sheinbaum se le ha cuestionado el porqué se encontraba en Morelia, Michoacán, el día del choque en la L3. Y aquí es cuando resulta relevante separar lo anteriormente descrito de otra cuestión muy distinta: separar el derecho al tiempo libre —lo tiene, ya lo he dicho— de la legalidad o ilegalidad de lo que haga en ese tiempo libre. Esto es, puede —tiene constitucional derecho a— ir y hacer lo que quiera siempre y cuando esto no sea algo ilegal, como ilegal es realizar o llevar a cabo actos anticipados de campaña…

Así también, es menester cuestionar otro aspecto: si un funcionario público decide ausentarse en su tiempo libre de la demarcación para la cual gobierna, y su trabajo requiere de su retorno por alguna situación urgente (lo que sucedió el sábado pasado con la Línea 3), el traslado de regreso (todos los costos) deben de correr a cargo del funcionario en cuestión y no del erario. Esos gastos no deben ser absorbidos por el Estado; cualquier administración pública sea federal o locales, pues eso también es ilegal y es abuso de autoridad. Lo que es más, no solo deberán ser gastos que absorba el funcionario público, tendrían que dejar muestra fehaciente de ello para que no se preste a especulación o acusaciones.

Cuando hay reclamo —que lo hay y de forma más que justificada— hacia los corcholatas debemos concentrarnos única y exclusivamente en si lo que hace en su tiempo libre es ilegal o no, y no en que si la jefa de gobierno de la capital estaba lejos de la CDMX al momento del accidente ocurrido en la Línea 3 del Metro (o cualquier otra tragedia que ocurra —espero ninguna— en la Gran Tenochtitlán).

Ningún gobernante capitalino puede —ni debe, ¡por piedad!— nunca jamás estar 24/7/365 días del año en la Ciudad de México. Por ello la importancia de que críticos separaremos/no confundamos “tiempo libre” con “actos ilegales”.

Nótese que el día de ayer en su mañanera el propio López Obrador confundió —no hay sorpresa— estos aspectos: “quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la Ciudad y la jefa de gobierno que es una mujer íntegra, trabajadora y honesta. Como estamos ya en temporada electoral, se aprovecha para descalificar, atacar”.

Falso. Equivocado. Tramposo. Que él haya adelantado los tiempos electorales de la contienda presidencial 2024 y anunciado sus corcholatas desde el 2021 —buscando, creo yo, un desgaste innecesario en cualquier candidato que se precie— NO significa que estemos en temporada electoral. Lo que sí se está es violando la ley electoral y cometiendo un —varios— delito(s) al hacer proselitismo.

La ley electoral es clarísima al respecto (ley que, por cierto, fue modificada cuando él era oposición precisamente para que quienes detentaban el poder —como hoy lo hace la doctora Sheinbaum— no se aprovecharan del mismo). Que ahora, siendo siendo presidente, jefa de gobierno, funcionarios, partidos en el poder, violen la norma, no lo hace legal. De hecho, los actos anticipados de campaña alcanzan penas privativas de libertad. ¡Y que bueno!

Máxime si estos involucran el uso de recursos públicos para realizarlos.

Así que no, no cuestiono que Claudia Sheinbaum tenga tiempo libre. Tampoco lo que haga con su tiempo libre, siempre y cuando dos cosas: (1) que ello no signifique romper o torcer la ley. (2) Que “su tiempo libre me lo dedique a mí”… En otras palabras, que esté siempre dándole prioridad a su responsabilidad primordial: servirle de la mejor manera a la población capitalina. Para eso se le eligió. Cualquier otra cosa es ilegal, pero también es burlarse de la ciudadanía —la que la eligió y la que no— y aprovecharse de su puesto público.

Los funcionarios públicos no deben confundir su tiempo libre con el derecho a violar la ley realizando actos anticipados de campaña. Tampoco, por cierto, confundir el cesar a directivos del Metro capitalino (Florencia Serranía, mayo 2021 y Alberto García Lucio, enero 2023) por incurrir en una irresponsabilidad con determinar los culpables —si los hubiera— de la muerte de las víctimas, de los heridos y de la falta de mantenimiento (hay subejercicio el año pasado en el Metro).

En esos tiempos libres y en los tiempos de trabajo, alguien debe recordar a los posibles candidatos, corcholatas, suspirantes y aspirantes a candidatos que deben respetar la Ley. Así podrán dedicar su tiempo libre a viajar, leer, o simplemente preguntarse si no funcionaría mejor — electoralmente hablando— trabajar por lo que fueron votados en lugar de otras cosas.