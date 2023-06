Yo no me prestaré al eufemismo discursivo. A mí me gusta llamarles a las cosas por su nombre. Por eso me referiré como precampañas presidenciales a las jornadas de proselitismo en las que se han encarrerado los aspirantes a la candidatura oficial a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

En fechas recientes han sido más las pifias que los aciertos las que han ocupado espacios importantes en los medios de comunicación.

Y aunque todos han cometido errores, tales como llamarle Puebla a Oaxaca; o la hipocresía inherente a la negativa de recibir recursos para una empresa imposible sin el derroche de los mismos. Porque los boletos de avión, los hospedajes, los alimentos, los traslados, todo cuesta. Sin embargo, quien hasta al momento más ha errado ha sido Ebrard Casaubón.

En primer lugar, el otrora canciller tropezó con una ocurrencia absurda. Prometió la creación de una nueva secretaría, la de la Cuarta Transformación. Acto seguido, le ofreció al segundo hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, encabezar dicha bazofia ingeniada.

Marcelo sabe que Andy es cercano a Claudia Sheinbaum. Por consiguiente, quizás lo que se pretendía con esta chuscada era que el hijo del presidente se manifestara abiertamente como ajeno al proceso de sucesión presidencial, para que la opinión pública se vea impedida a ligarlo con cualquiera de los precandidatos presidenciales oficialistas.

Empero la estrategia zozobró en el ridículo.

Me sorprende que el equipo de Marcelo siga sin entender que la fortaleza de su alternativa radica en la disociación de su imagen del lopezobradorismo. Pareciera ser que prefieren navegar contracorriente: primero lo de López Beltrán, luego la alianza con el hermano de Andrés Manuel, Pío López Obrador.

Por su parte, Claudia Sheinbaum debería estar haciendo todo lo contrario de lo que hace su correligionario y adversario, Marcelo Ebrard.

Quien fuera jefa de gobierno de la Ciudad de México debería enfocar sus baterías en persuadir a quienes no simpatizan con el oficialismo.

Lejos de emular e imitar a Andrés Manuel López Obrador, Claudia debería contrastarse de éste y de sus contrincantes. No sólo como mujer, sino como científica, como doctora, como bilingüe, como técnica, como progresista, como liberal.

Los atributos de AMLO no son transferibles. Ni su carisma, ni sus deficiencias ni sus vicios. Eso es lo que debe explotar Sheinbaum. Porque el voto duro del lopezobradorismo lo tiene garantizado.

Marcelo se ha dedicado a tratar de replicar la ruta de López Obrador. Pero le queda muy mal.

Claudia deberá de regresar a sus orígenes. A la jefa de gobierno que abordó la pandemia con argumentos científicos y no políticos; a la mandataria capitalina que ponderó a la tecnología por encima del discurso; a la mujer que entiende al mundo y que es consciente de sus problemáticas, que van desde la pobreza hasta el cambio climático.

Si Sheinbaum entiende que se debe hacer campaña y luego gobernar para todos, y no sólo para AMLO, podemos estar convencidos de que lo que venga será mejor.