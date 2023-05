En reiteradas ocasiones me he referido a la forma de gobierno que surgió del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador como mitocracia; pues se sostiene en la reiteración sistemática de un discurso plagado de falacias: ad hóminem; falso dilema; ad populum; ad baculum.

Los ejemplos sobran. El mensaje es polarizador y emotivo, apelando constantemente a atizar la llama del culto a la personalidad del caudillo. Asimismo, se ha valido de mecanismos propios del populismo punitivo. El ánimo imperante popular es el del revanchismo y el sentir es el de la ceguera intelectual. Porque la palabra repetida en el púlpito presidencial matutino ha sido hipnótica.

La tropa lopezobradorista transita somnoliente. La inmensa popularidad del presidente es consecuencia de una mayoría obnubilada. Tanto por el embuste magistral como por la manipulación malvada. Y otro tanto—claro está— por la ignorancia imperante entre los mexicanos, sin importar su clase social.

La falta de autocrítica es equiparable a la equivocación sexenal. Ya no podemos llamarles confundidos a los que insisten en que la actual administración profesa un gobierno de izquierda.

Se tiene que estar sumergido en el yerro total para creer que en el sexenio no se ha prohibido; que se haya desmilitarizado; que se tasa a los ricos propiamente; que se emanciparon minorías; que se haya trabajado por laicizar aspectos públicos de la vida; que se tolere y se abracen las diferencias y se respete la discrepancia.

Pocos gobiernos han sido tan prohibicionistas como el actual. Se ha prohibido de todo: desde herramientas jurídico-laborales, hasta artefactos para fumar. Se ha insistido en anacronismos prohibicionistas en cuestiones de drogas. Por eso la terquedad en afrontar las adicciones como parte de la problemática de seguridad nacional y no como un problema de salud pública.

No hay inteligencia. Se ha ponderado a la moral, se ha decorado la perorata politiquera con temáticas religiosas. Y no por reivindicar la teología de la Liberación. No se cuenta ni con la cultura para hacerlo ni de manera hipócrita.

A las mujeres y a la comunidad LGBT y + se le ha dado la espalda. También a los discapacitados. Ignoran los alcances de los Acuerdos de San Andrés y por ende las firmas se han cubierto con el polvo del olvido y de la indiferencia.

A los enfermos no se les tiene en el olvido. Se les desprecia.

Han hecho de la militarización, el autoritarismo y el populismo una costumbre gubernamental.

La reciente vorágine legislativa del oficialismo como muestra de pleitesía y sumisión al titular del Ejecutivo federal materializó el ultraje máximo a la República y a la separación de poderes. Los legisladores oficialistas se han sometido al capricho presidencial, insultando la pluralidad ideológica y a los principios básicos de representatividad política que fungen como pilares de nuestras Cámaras.

Se acatan las órdenes presidenciales sin someterlas a debate, de manera difusa y antidemocrática. Todo con la consigna de dinamitar cualquier institución que pueda simbolizar un contrapeso al poder autócrata de AMLO.

Y queda poco más de un año de este grotesco espectáculo antiliberal.

Afortunadamente surge el consuelo en que cualquiera que sea el desenlace de la sucesión presidencial promete mejoras a lo que tenemos actualmente.

No me corresponde expresar hoy quién me gustaría que suceda a López Obrador como presidente de México. Sin embargo, sí me permito hipotetizar que será la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezará la candidatura oficialista a la presidencia de México.

Sheinbaum sería mejor que AMLO por múltiples y diversas razones, entre las cuales destacan su apertura a la globalización y por consiguiente el entendimiento del mundo hoy. Por otro lado, se aplaude su conciencia ambiental. Su imagen no polariza. Y su forma de hacer gobierno se ha distinguido del resto de los gobernantes oficialistas por no politizar toda la ramificación administrativa. Los resultados en la CDMX en asuntos de seguridad, ambientales, tecnología, están a la vista.

Pero resulta fundamental que Sheinbaum empiece a persuadir a detractores del lopezoradorismo. Sólo así se lograría la reconciliación nacional. Para esto, deberá de desasirse del mito, soltarse de la mentira populista. Su candidatura no puede utilizar la rijosidad y la animadversión ideológica como plataforma. El discurso deberá ser más lógico y menos político. Además, tendrá que convencer que no permitirá la instauración de un neo Maximato. Significaría una traición a nuestra democracia; pero, sobre todo, a las mujeres mexicanas.

Claudia debe empezar a enfocarse en convencer a los mexicanos; y no sólo al presidente. Por eso debe enfrentarse al mito.

La jefa de gobierno no es política. Si pretende emular al político tabasqueño, su proyecto naufragará en la desilusión y el fracaso. Un eventual gobierno con Sheinbaum Pardo de presidente no podría apuntalarse ni fundarse a partir de un mito. La doctora no tiene ni la malicia ni el carisma para ello. Así que su gobierno, a diferencia del actual, tendría que ser de resultados y no de intenciones.

La gente ya no puede seguir alimentándose de ruido. O el hambre se tornará inevitable.

Sheinbaum deberá ser el Ávila Camacho de Lázaro Cárdenas. Y si Andrés Manuel es genuinamente cardenista y visionario, deberá abstenerse de elegir a su Múgica.