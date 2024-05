Emulsión: mezcla homogénea, de dos líquidos inmiscibles (que no se pueden mezclar).

Ayer fue día de cierre de campañas y me concentraré en dos que me interesan por los fenómenos que pudimos ver, la tercera es más como una salida de antro.

Claudia y el Zócalo

Sabemos lo que significa el Zócalo de la Ciudad de México para los políticos, para los comentocratas y sobre todo para los chilangos. El Zócalo es como la máxima expresión de poder de convocatoria política. Ahí está el Palacio Nacional, la gran bandera y la catedral. Llenarlo es un reto y que la gente llegue es otro.

Ayer Claudia Sheinbaum lleno el Zócalo con una cantidad enorme de gente, hay cálculos que fueron más de 550 mil personas a apoyar los colores del partido en el poder. El discurso fue consistente con lo que ha dicho toda la larguísima campaña y al final llamo al voto por sus colores. El escenario fue de Claudia y solo de ella donde pudo manifestar el poder de convocatoria del partido y de lo que ella pregona.

Sigue siendo sorprendente la cantidad de gente que se desborda a verla y bueno, en miércoles, todo eso es un logro.

Xóchitl y Monterrey

Lo de Monterrey fue más petit comité. Después de lo que paso la semana pasada en San Pedro en Nuevo León no se quieren arriesgar a las grandes estructuras y escenarios monumentales pues los pronósticos del tiempo que marcan que puede haber más lluvia y los vientos hacen complicado todo. El cierre de Xóchitl tuvo un toque diferente fue como una emulsión donde se mezclan dos cosas que no se pueden mezclar fácilmente, pero al final, mezclándose pueden tener propiedades superiores a las que tienen por separado.

No me había tocado ver a políticos del PRI y del PAN unidos en un objetivo común, que en lo local es mucho más importante que lo que puede ser en lo nacional. Oí al gobernador García de Nuevo León decir que no se necesitaban cierres de campaña porque ya toda la gente tiene su voto decidido. Creo que este evento, teniendo a Xóchitl como abanderada hizo que la emulsión se logrará.

Se veía gente con perfil panista conviviendo con gente con perfil priista y como aderezo los del PRD que son pocos, pero ruidosos. Imagine a personas que nunca se hubieran juntado ahora teniendo un fin común, eso fue algo sorprendente. Ver como el candidato a la alcaldía de San Nicolás, panista de hueso colorado, se juntaba con el de Apodaca, priista de corazón, fue algo digno de apreciarse.

Los fenómenos

Es increíble ver ambos fenómenos humanos en los cierres de campaña sea cual sea su preferencia. La gran convocatoria de un lado y el unir personas por un fin común del otro. Si todas estas manifestaciones las pudiéramos transmitir a todos los políticos y habitantes del país, seguramente el clasismo y la discriminación serían menores. Cuando la gente entienda que todos buscamos algo parecido pero con diferentes estilos pueden haber más puentes de comunicación para lograr el bien común y no satisfacer los egos, las vanidades y el hambre de poder de unos cuantos.

¿Y Máynez?

La verdad no supe mucho del cierre de campaña de Máynez, solo sé que iba a ser en un auditorio que le dicen BlackBerry en el que caben 3,252 personas. Con lo que pasó en San Pedro, el cierre en Monterrey se canceló por un luto que guardan por el evento.

También supe que los fosfo fosfo regios iban a hacer algo en la Plaza Zaragoza que curiosamente está cerca de las oficinas municipales de Monterrey y de las estatales de Nuevo León donde gobierna MC. Se que el martes Máynez y los de MC de Jalisco cerraron campaña en medio de un temporal donde Máynez sigue retando al clima y en medio de lluvia y fuertes ráfagas de viento dio su mensaje.

Empieza la veda y dejaremos de oír, por fin, todos los jingles, videítos y canciones. Es nuestro deber observar las expresiones de los candidatos y sobre todo de los políticos que tienden a influenciar en el voto.

Como ciudadanos, es momento de reflexionar y pensar en el voto en el silencio de la veda y buscar expresarlo según nuestra creencias y necesidades.

Vote por su preferido y acuérdese, si alguien de su chamba lo está obligando a votar por un candidato y a tomarle foto a su boleta hay muchas maneras de “engañarlos” haciendo real su decisión final. Vote por quien usted quiera y que no lo obligue a votar por los que no quiere, aunque le aumenten el sueldo o les regalen agua o tinacos.

Galimatías

Porque no vi el cierre de Máynez o los del MC del miércoles, por la misma razón que no veo juegos de fútbol de los Tigres de la UANL, no me llaman la atención.

¡Animo!