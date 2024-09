Vaya manera de cerrar los Juegos Paralímpicos de París 2024 . Hay muchas cosas que los franceses saben hacer bien, y una de ellas es montar un espectáculo de calidad; fue simplemente maravilloso y muy emotivo, definitivamente una fiesta total para los paratletas.

Y debemos mencionar la espléndida participación de la delegación mexicana: compitieron 67 paratletas, y de una lista de 168 países, México quedó en el lugar número 30 del medallero, con 17 preseas, divididas de la siguiente manera:

3 medallas de oro



6 medallas de plata



8 medallas de bronce

Desde aquí estuve siguiendo a nuestros compatriotas, y su camino por las tierras galas, y les puedo decir que fue emocionante y un motivo de orgullo; pero como bien lo señala Ángel de Jesús Camacho, tres veces medallista en estos juegos, “que la gente con alguna discapacidad no sea visible sólo cada cuatro años y por las proezas deportivas que realizan”.

Todo lo que empieza, tiene que terminar. Fueron 11 días fenomenales, y yo de verdad estoy profundamente agradecida por la transmisión que hizo Claro Sports, y al gran desempeño de su equipo, especialmente de Alberto Lati; mis respetos para este hombre que nos llevó de la mano durante toda la ceremonia de clausura, y lo más impactante fue verlo emocionado con alguna de las piezas musicales.

El breakdance, a cargo de bailarines con discapacidad, fue un verdadero gozo; escuchar “La Marseillaise”, el himno más hermoso del mundo (perdóname himno mexicano) nos pone chinita la piel nada más al escuchar las primeras estrofas: “Allons enfant de la patrie, Le jour de gloire est arrivé!”, y más aún al ser interpretada en la ceremonia de cierre por un trompetista con una discapacidad.

Lo mejor del cierre fue que logró transportarnos al Buddha-Bar, ¡sí!, el antro al que no te importaba hacer fila para escuchar lo último en música electrónica, en esta ocasión con el gran Jean-Michel Jarre y más de 24 DJ´s que nos pusieron a mover el esqueleto.

No acabaría de listar todas y cada una de las canciones, que de memoria me sé y que me encantan. Es sabido que hay quienes detestan el “punchis, punchis” pero de verdad que fue la mejor elección para cerrar esta justa deportiva.

Francia espera que el mensaje de inclusión haya permeado; los organizadores del evento están muy contentos porque la cobertura que tuvieron estos juegos fue mucho mayor a ediciones pasadas. Además, un punto a destacar fue que en esta ocasión hubo casi el doble de competidoras femeninas.

Este tipo de eventos sirven para darles visibilidad a estas personas y darnos cuenta de que la única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen alguna discapacidad, ya sea motriz o intelectual, pero que tienen los mismos derechos a ser visibles como nosotros.

Esa es la cara bonita, pero ahora debemos asomarnos a mi mundo: la aviación. Una industria donde lamentablemente la inclusión ha sido más que lenta, y casi inexistente, y voy a platicarles un caso. Cuando yo volaba en Mexicana de Aviación tuve un compañero de mi antigüedad, que era muy querido y popular en la planta. Lamentablemente sufrió un terrible accidente automovilístico, en el que si bien no perdió la vida, sí una pierna, y el empleo.

Es un caso que nada más recordarlo me hace avergonzarme, pues en ese momento yo estaba dentro del comité ejecutivo del sindicato de sobrecargos y creo que debimos hacer mucho más por su caso.

Condiciones específicas del accidente impidieron que fuera reconocido por la aerolínea como un “accidente de trabajo”, por lo que Mexicana y el sindicato de sobrecargos se lavaron las manos de este caso. Fue gracias a la iniciativa de una compañera -a la que apoyé-, que hicimos una rifa para que el compañero tuviera fondos suficientes para adquirir una prótesis.

A la distancia veo este evento, y ahora entiendo que era el momento de pelear por que mantuviera su trabajo, para que su vida laboral no acabase de la noche a la mañana por haber perdido una pierna.

Hoy la legislación puede interpretarse así: no se acepta en las tripulaciones a ninguna persona que tenga alguna discapacidad, y en el caso que les cuento, la pérdida de su pierna fue un motivo para que despidieran al compañero; sin embargo, con la prótesis que logró conseguir con el apoyo empático de la base de sobrecargos, el compañero perfectamente podía haber seguido laborando.

¿Qué necesitamos para que la sociedad se dé cuenta que no debemos rechazar a las personas con alguna discapacidad? Pues en el caso del compañero, lo único que le impedía seguir trabajando como sobrecargo era su prótesis. Diametralmente opuesto, el actor Juan Pablo Medina, conocido por su participación en la serie “La Casa de las Flores”, fue embajador de los Juegos Paralímpicos Paris 2024. Él usa una prótesis en una pierna, tras perderla después de una trombosis.

El histrión lo ha dicho en múltiples ocasiones, que perder la pierna no significa el final de su carrera actoral, sino el comienzo de una nueva etapa. Pues algo así me hubiese encantado que sucediera con el compañero sobrecargo, quien tuvo que renunciar a su profesión como tripulante de vuelo.

Eventos como los paralímpicos nos abren los ojos, para entender que la inclusión es posible y debemos trabajar arduamente para que así sea en todos los niveles y en todas las industrias. Una discapacidad no debe ser en automático el fin laboral de una persona.

Por eso nos llenan de orgullo nuestros paratletas, ¿quieren saber quiénes y cuantas medallas ganaron?

Comencemos por el oro:

Gloria Zarza Guadarrama por lanzamiento de bala F54



por lanzamiento de bala F54 José Arnulfo Castorena Vélez p or para-natación pecho 50m. SB2



or para-natación pecho 50m. SB2 Juan Pablo Cervantes García por 100m T54

Seguimos con las medallas de plata:

Gilda Guadalupe Cota Vera por impulso de bala F33



por impulso de bala F33 Edgar Ulises Fuentes Yáñez por lanzamiento de jabalina F54



por lanzamiento de jabalina F54 Luis Mario Nájera por para-taekwondo K-44



por para-taekwondo K-44 Haidee Viviana Aceves Pérez por para-natación 50m espalda S2



por para-natación 50m espalda S2 Haidee Viviana Aceves Pérez por para-natación 100m espalda S2



por para-natación 100m espalda S2 Ángel de Jesús Camacho Ramírez por para-natación 50m dorso S4

Finalizamos con las medallas de bronce:

José de Jesús Castillo por para-powerlifting 107 kg



por para-powerlifting 107 kg Amalia Pérez Vázquez por para-powerlifting 61 kg



por para-powerlifting 61 kg Juan Diego García López por para-taekwondo K44



por para-taekwondo K44 Rosa María Guerrero Cázares por lanzamiento de disco F55



por lanzamiento de disco F55 Osiris Aneth Machado Plata por lanzamiento de disco F64



por lanzamiento de disco F64 Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez por para-natación 400m libres S6



por para-natación 400m libres S6 Ángel de Jesús Camacho Ramírez por para-natación 100m libres S4



por para-natación 100m libres S4 Ángel de Jesús Camacho Ramírez por para-natación 150m Medley Individual SM4

Muchísimas gracias a todos ellos, por emocionarnos, por hacernos escuchar nuestro himno nacional en el podio más alto. Saludo especial para el triple medallista Ángel Camacho, que es un verdadero sol. Le gusta interactuar con la gente en redes sociales, en especial en X (antes Twitter); desde ahí avisó a qué hora eran sus competencias, lo que me permitió seguir su camino paralímpico.