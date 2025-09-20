No paga impuestos ni tampoco sus obligaciones con acreedores internacionales, pero presume en redes sociales su vida de lujo: yate (2 mil 700 millones de pesos), avión (1 mil 400 millones), helicóptero (165 millones), Mercedes-Benz Maybach GLS 600 (4.5 millones de pesos), viajes a destinos turísticos carísimos y bebidas alcohólicas de miles de pesos —estas últimas porque “tomo lo que se me antoje... así somos los multimillonarios” —. Fuente de todo lo anterior: notas difundidas en internet.

Se ha emborrachado de dinero el dueño de Elektra y TV Azteca. Pero en la actualidad, lo admita o no, sufre la resaca. Sabe que el nuevo poder judicial mexicano pronto lo condenará a cumplir con sus obligaciones fiscales, que suman en distintos juicios 74 mil millones de pesos. Para que la cruda le sea leve la presidenta Claudia Sheinbaum ha recomendado a Ricardo Salinas Pliego que tome chocolate .

Dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera: “Ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes”.

La frase utilizada por la presidenta de México es original del famoso chachachá El bodeguero , en el que 16 veces se repite “toma chocolate” y 14 “paga lo que debes”.

La expresión completa —“toma chocolate, paga lo que debes”— tenía en los años 40 del siglo XX muy contento al bodeguero, quien bailaba entre frijoles, papa y ají porque eso, beber chocolate y pagar las deudas, es lo que en boga estaba. La alegría derivada de cobrar inspiró al flautista cubano Richard Egües y en una noche compuso la canción.

La historia de tan famoso chachachá hace referencia a que las bodegas de la primera mitad del siglo XX en Cuba no solo eran tiendas de comestibles, sino que algunas funcionaban al mismo tiempo como cantinas en los barrios donde se encontraban.

Se desconoce el nombre del bodeguero de la provincia cubana de Santa Clara, pero fiaba a sus clientes, sobre todo a quienes consumían algunos traguitos. Bailaba el nuevo ritmo del chachachá porque todo el mundo pagaba lo que debía.

En la cantina gigantesca que fue el sistema político mexicano en tiempos del PRI y del PAN, algunos abusivos consumieron de más, quedaron a deber y decidieron no pagar. Es el caso del propietario de Elektra y TV Azteca.

Pero los tiempos han cambiado, y ahora quien debe impuestos los paga. Así lo hará el Tío Richie, como lo llaman quienes le celebran en redes sociales sus puntadas de borracho, sobre todo la de sentirse presidenciable.

Ya se verá si va en serio la anticipada campaña electoral de Salinas Pliego. Lo que de inmediato sigue para él, ni duda cabe, es la condena en tribunales, sobre todo en la SCJN, a tomar chocolate y pagar lo que debe. A los poderes ejecutivo y judicial les corresponderá ejecutar la sentencia, lo que se facilitará con la nueva Ley de Amparo, que necesitará se reformen rápidamente el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así lo explicaron dos juristas que asesoran a Sheinbaum, Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar.