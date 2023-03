Vaya coraje el que hicieron en Guadalajara y no solamente por la humillante derrota frente al América. Una de las cosas que más ha dolido a los seguidores rojiblancos y a algunos en la directiva (no todos porque sabemos por ejemplo que hay de sus ejecutivos que siempre han manifestado su afición por el América), es la pobre actitud que mostraron sus jugadores durante el juego y ante las burlas americanistas.

Y en este sentido se puntualizan tres casos o momentos importantes dentro de un partido en el que el 2-4 final no maquilla el baile que le metieron las Águilas a las Chivas y en su casa, en donde los traen de hijos desde hace tiempo.

El primer y gran reclamo va para Víctor Guzmán, por quien tanto suspiraban los aficionados de las Chivas, quien ha dicho que desde niño tiene un sentimiento especial por este equipo y quien se supone es uno de los mejores jugadores de la Liga MX... Bueno, pues el sábado pasó desapercibido, no pesó para su equipo y mucho menos fue el líder que se esperaba fuera cuando las cosas no iban bien.

Lo peor, es que al final quiso demostrar que le había dolido la derrota con reclamos sobre el árbitro Marco Antonio Ortiz, quien de inmediato lo expulsó, por lo que no estará en el clásico tapatío del primero de abril. Así que ni apareció en el Clásico de México y por sus polainas decidió no estar en el juego ante el Atlas. Esto claro que no será pasado por alto por la directiva, quien sancionará a Guzmán por tremenda tornería.

El segundo señalado es Alexis Vega. Y aunque pudiera sobar injusto ya que venía de una lesión, las declaraciones que hizo antes del partido en las que aseguró que si no tuviera de otra jugaría con el América, no le ayudaron mucho a este chico, que regresó más frío que torta de queso de puerco y poco pudo hacer en un juego en el que todo el Guadalajara fue un desastre. Es lo malo de no pensar en lo que se declara y solamente emitir palabras por que sí.