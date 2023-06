IRREVERENTE

Lacras lucran al amparo de Morena

Les platico: Los dos más grandes fabricantes de transformadores eléctricos de México están con sus bodegas hasta el tope de esos equipos.

Una de tales empresas se ubica en el Bajío y la otra en Monterrey. Entre ambas tienen disponibles más de 20,000 transformadores de diversas capacidades que fueron contratados por la CFE mediante el sistema de “Just in Time”, lo cual significa que el fabricante le sirve como almacén de inventario a la paraestatal que mal dirige Manuel Bartlett.

Este método consiste en que el fabricante le va surtiendo a su cliente los transformadores que la operación requiera, sin necesidad de que la CFE tenga que almacenarlos en sus propias instalaciones.

El precio de cada equipo incluye lo correspondiente a los M2 que el fabricante ocupe para tenerlos embodegados y puedan ser surtidos prácticamente de inmediato.

Esos almacenes del fabricante deben estar a determinados metros de distancia de cada centro operativo de la CFE.

Y aquí viene lo mero bueno del asunto:

Desde hace siete meses, la CFE suspendió los pagos a los fabricantes de transformadores.

Su presupuesto está en ceros para esas compras porque la línea del Palacio Nacional es que cualquier gasto que no tenga que ver con los proyectos prioritarios de la 4T, deben pasar por el escrutinio de gente de confianza del presidente, colocada en todas las secretarías y empresas del gobierno.

En un recorrido encubierto que realizó gente de mi equipo a dos de los almacenes de la División Golfo Norte de la CFE, descubrimos que el personal de dicha dependencia no cuentan con equipo ni materiales de repuesto para darle mantenimiento adecuado a las sub estaciones.

Los famosos “linieros”, que trabajan en las líneas de transmisión de alta tensión, no tienen ni siquiera las indispensables cuchillas de repuesto que se requieren para reparar fallas en los abastecedores principales.

Los apagones se deben principalmente a fallas en los transformadores, que truenan por sobrecargas o porque ya cumplieron sus tiempos de uso. La CFE está preparada para atender picos de sobre carga por alta demanda, pero lo que vivimos en México estos dos no son picos, pues las altas temperaturas están forzando al uso masivo de aparatos de aire acondicionado durante días y semanas.

La demanda de nuevos transformadores puede ser atendida de inmediato por los fabricantes, pero cada uno de esos equipos, para que salga de las bodegas de inventario debe ser previamente pagado.

Y la CFE no tiene dinero para ese rubro, que resulta totalmente innecesario o no prioritario para el presidente y sus colaboradores. PT Y mientras los apagones ocurren cada vez con más frecuencia, rémoras de Morena como Alberto Anaya y su esposa Guadalupe Rodríguez, dueños del PT, son causantes del deterioro en la operación de la CFE, al promover el NO pago de servicios de luz, agua y drenaje, a los habitantes de sus predios “Tierra y Libertad” de Monterrey, Durango y otras ciudades.

Más de 3,500 familias y dueños de negocios comerciales dentro de esos predios, están colgados cual viles “diablos” a las líneas de transmisión de la CFE y no pagan ni un centavo. Tampoco pagan por los servicios de agua y drenaje, que son de competencia estatal.

A cambio de esos favores, que traen en jaque hoy a la CFE, Beto y Lupe obligan a los ladrones de esos servicios públicos a asistir a cuánta cosa les pide Morena en favor de sus candidatos, incluyendo a las corcholatas.

Foto/Plácido Garza