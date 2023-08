Pese a todo lo que aconteció en 2021, Morena ganará la elección para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México . De entrada, tiene una ventaja monumental a su favor y, con ello, crecen las probabilidades de refrendar el triunfo electoral del 2018. Aunque muchos aseguran que será una contienda distinta a las demás, dudo mucho que la derecha genere un efecto que despierte el interés. No tienen, al igual que en todo el país, un perfil cuya capacidad despegue; en eso, no hay duda de ello, coincidimos todos lo que notamos la pobreza con la que se muestra el Frente Amplio por México.

Pero como Morena no está para padecer los mismos males que lo aquejaron en la elección intermedia del 2021, se prepara y, de paso, se organiza para ratificar el dominante pasó que, en el lapso de más de dos décadas, ha conservado la izquierda en la capital del país. De hecho, le ha costado trabajo ir encauzando nuevamente a las bases del partido, incluso, las asambleas de información han servido para cicatrizar heridas y limar asperezas con los sectores sociales que, durante la etapa previa del 2021, se les marginó. Hablo de la clase media que, en la pasada contienda, se involucraron mucho en la votación y, con una inminente respuesta, manifestaron su voto en las urnas.

Recordemos que, en 2021, Morena no logró tener éxito en algunas alcaldías claves y, ante un descuido y falta de operación política, perdió municipios importantes en padrón electoral. Además de ello, ignoró por completo a las clases medias que mencionamos en el fragmento anterior. Y no solo a ellos, también pasaron por alto la opinión de académicos y científicos que, más bien, fueron siempre cobijados por actores del movimiento como Ricardo Monreal.

Y para que la historia no se repita, el presidente López Obrador ha tomado precauciones. Incluso, ha trascendido que, en medio de este proceso de información, la instrucción de Palacio Nacional es encauzar la unidad para no ceder ningún centímetro a la oposición . Lo que busca el mandatario federal, lo sabemos, es recuperar las alcaldías que se perdieron por descuido y, aunque muchos no lo aceptan, por el desdén a las clases medias que dinamitaron el voto de castigo para la izquierda. De hecho, eso se reflejó en las urnas el día de la votación y, el retrato de lo que pasó, fue la derrota dolorosísima para el lopezobradorismo en 2021.

El pasado ejercicio ha quedado atrás y, si hoy fueran las elecciones para la jefatura de Gobierno, la coalición Juntos Haremos Historia se alzaría con la victoria. Ayer, por ejemplo, Roy Campos, que es una de las encuestadoras de mayor prestigio en el país, confirmó este hecho y señaló, en todos los posibles escenarios, un aplastante triunfo de Morena a la oposición.

Se nota, a grandes rasgos, que ha existido un proceso de reconciliación con todos los sectores de la Ciudad de México. Ese ha sido el resultado de una estrategia bien definida ahora que las audiencias de información -que instruyó el Consejo Político Nacional de Morena- están llegando a contextos claves que le han dado, además de motivación, apertura a la participación democrática. De hecho, Ricardo Monreal, aspirante a coordinador de la defensa del voto, ha volteado los ojos y, con pluralidad, abrió el compás para que todos los sectores sociales se expresen, sin excepción, especialmente quienes anteriormente fueron desdeñados.

Y Ricardo Monreal, sabedor del termómetro social, ha generado grandes expectativas en la Ciudad de México. Incluso, la propia encuesta de Roy Campos lo sitúa como favorito para conquistar la jefatura de Gobierno. Lo que sucede es que, a comparación de otros perfiles, Monreal ha tendido puentes con colectivos, mujeres, estudiantes, clase trabajadora, empresarios, académicos y población en general que, al ser tomados en cuenta, le está generando un efecto a favor de la causa lopezobradorista y, con ello, Monreal allana un camino que, quizá, el destino político le tiene reservado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento en CDMX.

Eso lo sabremos si Monreal toma la determinación de competir por la CDMX, que, como sabemos, se le negó en 2018. Todo apunta que será así, pues, dicen los que saben, las condiciones se le están dando a favor para cumplir uno de sus más grandes anhelos de la política: gobernar su segundo hogar que lo acogió en su carrera estudiantil y sociopolítica ¿Será? El destino se conocerá en el mes de septiembre.