El día 27 de marzo de 2023 ya quedó marcado como uno de los más aciagos de la historia del país por el suceso de 40 migrantes muertos en un recinto que debió operar para su resguardo y atención, pero que lejos de eso acabó siendo edificación mortuoria una vez que a la manera de reclusorio contuvo a sus internos, quienes perecieron atrapados y sin posibilidad de escape o de salvación, a pesar de que la propagación del humo y el fuego a su interior obligaban a la evacuación emergente.

Fueron guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, hondureños y colombianos que atravesaban por nuestro país para dirigirse a los Estados Unidos, en búsqueda de mejores oportunidades de vida, las víctimas de ese incalificable suceso. Como siempre ocurre en tales circunstancias, las declaraciones de las autoridades hablan de que no quedará impune el hecho, en tanto las diligencias realizadas dan cuenta de procesos de investigación, detención y de órdenes de aprehensión hacia quienes son señalados como presuntos culpables.

Es evidente que quienes se les compruebe culpabilidad tendrán responsabilidades, pero también lo es que ellos no son todos los responsables, pues el Instituto de Migración tiene el carácter de órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y es esta dependencia del Ejecutivo federal la que marca las pautas de su desempeño y a donde se reporta aquella, quien, por lo tanto, tiene facultades de supervisión y de dirección sobre ella misma.

Los antecedentes señalan que, si bien el suceso del pasado lunes 27 de marzo alcanzó una dimensión extrema, se tenían también indicios de que las instalaciones y prácticas del Instituto para el trato a los migrantes mostraban deficiencias claras, seguramente desbordados por el número de las personas bajo su atención, pero sin que eso pudiera descalificar las faltas en las que se incurría.

Si la tesis que formuló el gobierno respecto de que la mejor política exterior es una buena política interior es válida, entonces lo que tenemos es una reprobación absoluta, pues de forma palpable se exhibe una flagrante violación de los derechos humanos en el trato a los migrantes dentro del territorio nacional y lo que sucede de forma sistemática, lo que descalifica el discurso oficial de hospitalidad y de buen trato a los extranjeros que ingresan al país, mostrando que los hace en sujetos y objeto de vejaciones, extorsiones, discriminación y de trato degradante.

Sin duda que los culpables directos de la muerte de 40 migrantes deberán ser castigados, pero también deberá incidirse sobre los responsables, por acción u omisión, de una política indigna, ominosa y deleznable del gobierno en el trato a migrantes. Resultaba claro que cuando se aceptó recibir a quienes eran rechazados para ingresar a los Estados Unidos (¿tercer país seguro?) el número de personas migrantes a atender desbordaría los patrones acostumbrados, a pesar de la intervención inédita de la Guardia Nacional para contener el ingreso ilegal de migrantes procedentes de Centroamérica y del programa “Quédate en México”.

Lo que sucede ahora es la consecuencia previsible de una historia de desaciertos que nos coloca ahora como un país ruin, alejándonos del orgullo que sentíamos por ser territorio que acogía con generosidad a los extranjeros por el sólo hecho de poner pie en suelo nacional conforme a lo que prescribe la Constitución.

La imagen que pretendíamos tener es ahora trucada en la proyección de un país que violenta los derechos humanos, maltrata a los extranjeros que se internan al país de forma irregular y suma tal prospectiva a la violencia que tiene lugar en distintos puntos de nuestra geografía, consecuente hacia el impacto y regodeo de grupos de la delincuencia organizada que asolan a grandes grupos y regiones mediante el cobro de derechos de piso y con distintas formas de intimidación.

Para colmo, la Secretaría de Gobernación pretendió disminuir su responsabilidad aduciendo un acuerdo -que no ha sido exhibido- en el que las oficinas de Migración han pasado al control de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En medio del drama ocurre la elusión de responsabilidades, la fuga y evasión de respuestas, el descuido de las autoridades. Mientras se acredita la sujeción de esas dos corcholatas que presiden ambas Secretarías, al cumplimiento de su estricta agenda como funcionarios y en la promoción que llevan a cabo para ganar la encuesta nominativa de la candidatura presidencial por su partido. Empiezan a desfilar los culpables en un ejercicio burocrático que pretende distraer la atención sobre los responsables de superior rango, hundidos en un regateo de baja ralea por acuerdos de dudosa fuerza legal que emanan de decires producidos dentro de las prácticas comunicativas en sesiones de gobierno temprano en la mañana, que pretenden sustituir los verdaderos actos de la autoridad.

El problema es que no sólo está en la picota de la opinión internacional el gobierno; lo estamos, y eso es lo peor, todos los mexicanos; un pueblo a quien no lo representa -y no lo puede representar- un gobierno con actos de esta naturaleza.