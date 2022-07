La firma Deloitte (Galaz, Yamasaki, Ruíz Urquiza) enfrenta graves problemas y acusaciones de presunta corrupción, evasión fiscal, denuncias de violaciones a la PCAOB, IMSS, FCPA y las que resulten en el trayecto…

A finales del mes pasado, para ser precisos 27 de junio de 2022, una nota llamó la atención de algunos sectores de México, sobretodo los que mueven las grandes sumas de dinero en nuestro país, el periodista Darío Celis, en su columna “La Cuarta Transformación” lanzó una bomba: “AHMSA demanda a Deloitte”… ¡Caramba!

En ella explica un conflicto muy grande y que no puede pasar desapercibido para la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, que ahora dirige, Pablo Gómez Álvarez. La empresa del ahora deudor a Pemex, Alonso Ancira, mantiene una demanda contra el despacho internacional de contadores con lujosas oficinas en Paseo de la Reforma. ¿El conflicto? Deloitte se deslinda de los estados financieros que había firmado y autorizado.

¿Acaso los estados financieros presentados por Deloitte estaban maquillados y ante el problema legal de Alonso Ancira contra Pemex, quisieron deslindarse? ¿Tendrá Deloitte más información sobre empresas chatarras compradas tras bambalinas?

Pero esto apenas comenzaba, para sorpresa de propios y extraños otra bomba de mayúsculas dimensiones estalló en los Estados Unidos, ahora quien se encargó de presionar el detonador fue el periódico The Wall Street Journal en letras de su especialista Alexander Saeedy.

“Tres prestamistas de nómina mexicanos, todos auditados por una unidad de Deloitte, exhibieron problemas en sus finanzas y declaraciones, dos fueron empujados a la insolvencia. Los prestamistas no regulados en México que se especializan en préstamos a personas de bajos ingresos crecieron a un ritmo vertiginoso durante la última década… Los tres prestamistas—Crédito Real SAB de CV, AlphaCredit Capital SA de CV y Grupo Finmart: han desacreditado algunos estados financieros como poco confiables. Todos conservaron al mismo auditor durante años: Deloitte México, la unidad con sede en la Ciudad de México de Deloitte Touche tohmatsu ltd…”

Así es queridos, al parecer el mismo “modus operandi”, según relata en amplio reportaje el influyente medio financiero, Wall Street Journal, en sus siete páginas, lo que el periodista Alexander Saeedy no sabe, y por eso no compartió, son la serie de irregularidades sucediendo en los últimos años en las oficinas de Deloitte México, y creemos que el SAT y la UIF también deben estar poco enterados de lo que viene sucediendo puertas adentro del corporativo, —de otra forma no se explica el silencio sepulcral al respecto— pero bueno, leyendo tamaña noticia, vemos que Ancira ahora sabrá a ciencia cierta que no ha sido el único timado, ¿o timador?, bueno, agárrense, porque les contaremos paso a pasito, lo que algunas voces comparten respecto a lo que realmente sucede y sobre todo a las formas de como sucede, quizá de esta manera podamos entender lo que está pasando con los clientes de Galaz, Yamasaki, Ruíz Urquiza … ¡Vayan por el cafecito, que esto va para largo!

Según la columna de Darío Celis, AHMSA y Minosa demandan por vía civil a Deloitte, y Alonso Ancira exige pago por incumplimiento de contrato, rescisión de contrato, condena de pago de daños y perjuicios, pago de daño moral, declaración y validez de estados financieros de sus empresas, (Deloitte no los reconoce) pago de daños punitivos y obviamente pago de costas… En apariencia Alonso Ancira está “muy enojado con los mandamases de Deloitte”… Y también urge recaudar los millones de dólares que tiene que abonar en noviembre, recordemos que se comprometió a cubrir los daños a Pemex y pagar 216 millones de dólares en tres anualidades, cada 30 de noviembre, comenzando en 2021, 2022 y terminando en 2023…

Colaboradores de Deloitte, que pidieron anonimato, han solicitado a las autoridades que investiguen la participación de la firma Deloitte en los turbios casos de las empresas OHL, Infonavit y otro muy relevantes donde se incluye, sí, adivinaron ¡AHMSA!

Hay información precisa y confirmada sobre socios de la firma que han sido sancionados e inhabilitados (en teoría) por diversas autoridades como La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la PCAOB, Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas es una corporación sin fines de lucro creada por la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 para supervisar las auditorías de las empresas públicas; y el mismo IMCP, Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. Sin embargo continúan trabajando en Deloitte.

También hay serias y graves denuncias sobre violación de protección de datos, los cuales son vendidos a particulares que así lo solicitan, afirman que no hay protección adecuada del control de información tanto de clientes como de proveedores, violando garrafalmente la normatividad existente.

¿Hay simulación y maquillaje fiscal en Deloitte, como presuntamente se hizo al menos con las cinco empresas antes mencionadas?

“Crédito Real planea declararse en concurso de acreedores en México y podría potencialmente liquidar… Aproximadamente la mitad del valor de su cartera de préstamos, o alrededor de $1.1 mil millones, resultó ser intereses no pagados…”

“AlphaCredit el año pasado redujo el valor de ciertos activos en alrededor de $200 millones, equivalente a aproximadamente la mitad de su cartera de préstamos total… El prestamista contrató a un nuevo auditor, revocó sus estados financieros de 2018-20 como poco confiables y colocaron a una subsidiaria de EU En bancarrota…”

“Grupo Finmart cayó dentro del ámbito del regulador porque era propiedad de una empresa estadounidense al principio…”

“En 2018, tres socios de Deloitte México acordaron, sin admitir o negar haber actuado mal, ser excluidos de la industria durante dos años por un juez de los EU. Regulador y multados por su trabajo de auditoría de Grupo Finmart de 2013 a 2014.” Asevera Alexander Saeedy. En las siguientes columnas les iremos compartiendo más de los casos mencionados en los EU.

Aquí en México, se afirma que al interior de las oficinas y en las esferas altas, Comité Directivo y Asamblea especial de Socios, (Galaz, Yamasaki, Ruíz Urquiza) se aprobaron varias transacciones con las cuales se logra tomar ventaja en el pago de impuestos al SAT, al preguntar a cuales se refieren en específico, esto comentaron:

“Mira, para abrir boca te voy a comenzar con algo leve; existe una política interna para la adquisición de 2 autos por socio, sí, autos para uso personal, esta tiene un límite de 100, 000 unidades de inversión más impuesto, en pesos mexicanos sería algo así como 730 mil pesos, estos autos los puedes cambiar por modelo reciente cada dos o tres años, según el plan que elijas, TODO lo relacionado con esos carros es deducible, y digo todo, también puedes rentar autos a gasolina la renta no debe exceder los 6,000 pesos y en híbridos 8,500 pesos, obviamente estos planes no son para todos…”

¿Se pueden deducir íntegros 730 mil pesos? ¡Wow! Trabajar con Deloitte es una maravilla…

“Bueno, como puedes observar y cualquier contador te dirá, las violaciones a los artículos 32 y 36 de la LISR, en estos artículos claramente se estipula que el uso de autos es para la realización de las actividades laborales, pero ¿Quién va a investigar a donde me llevo el carro si la junta maneja otras leyes y ya me dictó los parámetros? Y sí, también como lo mencionas se rebasa por mucho el monto máximo de deducción, pero como ya te mostré, Deloitte tiene sus propias normas y políticas… "

Aproximadamente hay 600 autos en estos planes deducibles de la firma, hagamos las cuentas incluyendo tenencias, reparaciones en agencias, gasolina, casetas y largo etcétera… ¡Y en twitter solo acusan a Ricardo salinas de no pagar impuestos, caray SAT, te están picando los ojos muy feo!

¡Pero calma, que aún no terminamos con los beneficios en autotransporte para socios Deloitte!

Para recibir los beneficios y lograr la deducción de engorrosos impuestos, Deloitte desarrolla el fabuloso PLAN DE AUTOS SOCIOS, y por supuesto lleva unos claros y precisos lineamientos, el principal, el auto se debe adquirir a través de la arrendadora que Deloitte designe, (ojo con los negocios adjuntos y mayores beneficios con la arrendadora, no coman ansias, les daremos detalle) actualmente es: La Unión de Crédito para la Contaduría Pública (UNICCO) la ejecutiva de nombre japonés que atiende en exclusiva, es amiga y compañera de la universidad de un alto ejecutivo de la firma Deloitte, es la feliz afortunada, debe recibir unas comisiones que ay Dios, cabe mencionar que no hay restricción de marca o modelos, pueden comprar autos denominados como Premium o Demo, hasta de un monto de $766,400.40 ( aquí hablamos de enero 2020), cantidad que mes a mes va cambiando, esta información privilegiada no se trata con cualquiera, sólo la srita. De iniciales C.L., es quien se encarga de hacer todos los trámites necesarios después de recibir el formato de compra autorizado, sin engorro, tu solo recibes tu llave a disfrutar…

Un dato importante: Los plazos de arrendamiento serán de 24 o 36 meses, como socio puedes decidir cada cuando quieres “estrenar”, de acuerdo al valor residual que desees obtener, ah y al finalizar tienes la facilidad de “comprarlo” a “Precio de libro azul” y no sólo eso, lo puedes facturar a nombre de quien tu desees, sea persona física o moral… ¡Qué maravilla ser socio Deloitte!

¿Te cuento otra ventaja de ser socio Deloitte?

Durante el tiempo de vigencia del arrendamiento, como ya mencionamos, la firma paga todo, y no hay límites siempre y cuando pagues con tarjeta, personal o corporativa, todo ha cambiado y lo que antes se hacía en Excel, ahora solo lo descargas en la plataforma de gastos de socios con archivo XML y listo… Si pagas en efectivo el límite será de 1700 míseros pesos… ¡ashhh! Pero bueno, al menos los valecitos de gasolina de 4000 no tienen problemas…

Inversión para amigos…

Como ya te conté, solo en UNICCO se pueden comprar los carros pero tiene beneficios extra. Los socios pueden realizar inversiones en UNICCO a tasas preferenciales y a plazos de al menos un año, la finalidad es financiar los activos de los socios Deloitte y poder tomar la deducción fiscal, de esta manera los socios pueden invertir a tasas atractivas en UNICCO y deducir la carga fiscal al mismo tiempo que disfrutas auto nuevo…

¿Qué si hay conflicto de intereses?

Hay un claro conflicto de intereses entre el CEO y los miembros del Comité Directivo de Deloitte S-LATAM, quienes deciden qué arrendadora utilizar y la inversión que ellos en lo particular, como personas físicas, están haciendo directamente en contubernio con la empresa UNICCO, ya sea en forma de préstamo con ventajas o como inversionistas, el director de operaciones Deloitte para México y Centroamérica, Sergio Vargas, es también consejero de la arrendadora UNICCO.

Por otro lado, lo mismo sucede con las rondas de inversión en dólares que se efectuaron en diciembre del 2020 y enero del 2021 para capitalizar las operaciones de algunas oficinas de S-LATAM, ahí se pudieron invertir a tasas fijas importes en dólares por parte de los socios… Pero eso se lo contamos en la siguiente columna...