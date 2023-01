En la antesala de la sucesión presidencial de la Suprema Corte de Justicia, la opinión pública parecía estar en armonía con la posibilidad de que por fin una mujer presidiera la Corte.

Quizá las primeras resistencias vinieron de algunos sectores de la oposición, motivados principalmente por la intención de la ministra Esquivel de contender. Es decir, aquellos personajes que decían ser feministas, esos que acusaban a cualquier contrincante político de misógino prefirieron descartar la posibilidad de que fuera una mujer con tal de que no interfiriera con sus planes políticos. Mejor apoyaron a un hombre, al ministro Ortiz Mena.

No solo fue la construcción narrativa de un discurso “anti-cuotas de género” las redes de opinadores se llenaron de mensajes meritrocáticos claramente en contra de los avances políticos que el feminismo ha logrado durante años. Después vino el escándalo del supuesto plagio de tesis de la ministra Esquivel y una vez más aquellos dizque aliados del feminismo se convirtieron en los verdugos verbales de Yasmín Esquivel.

Al paso de los días se hizo evidente que Esquivel no tenía posibilidades, pero que aún así podría ser una mujer; la otra ministra que estaba en la disputa, Norma Piña. A esas alturas su único contrincante era el ministro Ortiz, favorito de la oposición partidista.

Resultaba obvio que Norma Piña era el perfil que generaba más consenso pues es una mujer con mucha legitimidad y no representaba vínculos ni con el partido en el poder ni con la oposición y además cumplía con el avance histórico que los tiempos le demandan a la Corte. Aunque el día de la votación mostró una corte dividida, las reacciones de todos los medios y los partidos fueron positivas, se movieron al ritmo de la misma música.

Las primeras planas se llenaron de homenajes al nombramiento histórico, por primera vez prevaleció el avance de la agenda de las mujeres sin opiniones en contra. Sin embargo, el periodista Carlos Loret de Mola, muy fuera de sintonía decidió dedicar su columna a hablar sobre la supuesta derrota del presidente. Claro que hubo una derrota desde que Esquivel, la propuesta del presidente se quedó sin posibilidades, pero ya había sucedido, no era relevante. Su columna para El Universal la tituló “En la Corte, AMLO construyó su propia derrota”. Más allá de buscar polarizar donde hay acuerdos, llama la atención que no haya escuchado el momento histórico y periodístico. La nota era una mujer, no un hombre.

El triunfo de la ministra Norma Piña desnudó a muchos que se dicen impulsores de las mujeres, dejó ver los instintos más oscuros de algunos políticos y la irrelevancia de las mujeres para algunos periodistas.