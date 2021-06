Osorio Chong y sus balas de plata

Armado y listo para emprender una nueva aventura con miras a la Presidencia de la República, el ex secretario de gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong , ha salido a agitar el avispero priista haciendo público su interés de buscar la dirigencia nacional de su partido.

Después de los resultados de la elección del 6 de junio, son muchas las voces al interior del tricolor que se han unido a exigir la renuncia del actual presidente, Alejandro Moreno, quien perdió bastiones priistas importantes como Sonora, Sinaloa y su propio terruño, Campeche. Aunque el dirigente ha expresado que continuará en el cargo durante todo el periodo para el cuál fue electo, lo que lo llevaría a estar al frente del partido durante la elección presidencial del 2024.

Aún así, los pesos pesados del PRI han estado afilando sus cuchillos y en el caso de Osorio Chong , sus balas de plata, para emprender la embestida y pelear por la candidatura que le fue negada en 2018.

El hidalguense es uno de los políticos priistas con mayor vigencia, infraestructura y recursos, y cuenta con una amplía experiencia en el sector público; lo que lo hace un contendiente natural y en cierta forma legítimo, para poder aspirar a la silla grande el país.

La principal fortaleza de Osorio Chong , por increíble que parezca esta en la fuerza que tiene dentro de los grupos de poder que actualmente mandan en el PAN, partido con el cuál los priistas probablemente irían en alianza.

Y es que no hay que olvidar, que durante su paso como Secretario de Gobernación y como parte de su plan para llegar a la presidencia, una de las acciones clave que hizo el hidalguense fue desactivar a los gobernadores priistas de aquel tiempo. Para ello, fortaleció a diversas figuras del PAN, quienes eventualmente se convirtieron en gobernadores, reemplazando a los priistas y armando un nuevo bloque que tendría el compromiso de apoyar las aspiraciones de Osorio Chong , en reciprocidad por lo que desde Bucareli hizo a favor de ellos.

Es así, que con el apoyo del entonces Secretario de Gobernación, en el PAN e incluso en el PRD, crecieron figuras como los entonces legisladores Ricardo Anaya, Francisco García Cabeza de Vaca, José Rosas Aispuro o Silvano Aureoles, quienes lo ayudaron a sacar las reformas impulsadas por su entonces jefe; así como otras cercanas a él como Miguel Ángel Yunes e incluso Carlos Joaquín, quien de panista no tenía nada.

Los monstruos de Chong

Para garantizar el apoyo de sus aliados, compadres y nuevos operadores, el hidalguense se hizo de detallados expedientes de las actividades ilícitas de cada uno de ellos, sus famosas balas de plata que podría usar para sacrificar a cualquiera de los monstruos que había creado, si alguno osaba con salirse del trato.

Esos expedientes congelados durante el peñismo, siguen teniendo información vigente hoy día, y que Osorio Chong , podría utilizar para garantizar que desde el PAN, renuncien a la candidatura presidencial para favorecerlo y aumentar así sus posibilidades de triunfo en el 2024.

Lo complicado para el hoy senador esta dentro del mismo priismo, sobre todo en las entidades en donde la militancia sufrió las consecuencias de sus acciones, y en donde no le perdonan que en plenos procesos electorales para la renovación de las gubernaturas, desde el gobierno que él prácticamente encabezaba, se orquestara una campaña de ataque en contra de los entonces mandatarios; que aunque pudiera haber sido justificada, provocó la caída del partido y terminaron pagaron justos por pecadores.

No se puede negar que Osorio Chong es una figura política que cuenta con las condiciones y se sabe los trucos necesarios para emprender esta nueva carrera, más aún después de 3 años en donde la oposición no ha podido posicionar nuevos cuadros que compitan con las figuras que impulsa Morena. Pero para ello, deberá plantearse detenidamente primero la manera en la que tendría que ganarle a Alito Moreno la dirigencia del PRI, y después, la forma en que tendría que recuperar la confianza de un priismo de provincia que aún no confía en él y que de no atenderlos, pueden terminar dilapidando nuevamente sus aspiraciones.

El PAN no le preocupa, mientras sigan estando sus monstruos en control de ese partido, el tiene en su poder las balas de plata con las que los obligaría a cumplir sus compromisos. ¿Usted cree que los encumbró en el poder de a gratis?

Se acumulan denuncias contra juez

Mal y de malas está el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón, del juzgado primero familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, después de que se hiciera público que existen varias denuncias en su contra por presuntamente actuar de manera arbitraria y con parcialidad a la hora de llevar sus procesos.

A sus denuncias se le sumó la de Rosaura Ariana Cervantes Gómez, quien señaló que el juez Eduardo Rafael Del Moral, tardó mucho en acordar las promociones relativas e incluso en apelaciones que le causaban prejuicio a la denunciante.

Actualmente la Fiscalía de Justicia de la ciudad, mantiene abiertas varias carpetas de investigación en contra del citado juez, quien pone en duda la honestidad e imparcialidad en la procuración de justicia y el combate a la corrupción, que son prioridades de este gobierno.

¿Será necesario que el magistrado presidente intervenga para frenar las tropelías de este juez o tomarán acciones antes de que se convierta en un verdadero escándalo?