Ante su inminente fracaso en las próximas elecciones, la derecha en México, actualmente encabezada por su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, se cuelga de la brutal guerra declarada por Israel a los palestinos con motivo de las incursiones del grupo Hamás este fin de semana.

No se le puede pedir a una ideología, la conservadora, que por definición es alérgica a la inteligencia, que conozca todos y cada uno de los datos de este conflicto en donde en el transcurso de 100 años se ha despojado a un pueblo de más de la mitad de su territorio (¿les suena familiar?). Pero sí, al menos, que si condenan la brutalidad de una guerra, lo hagan en “ambos lados”, como a ellos les gusta argumentar, no cayendo en lavar los crímenes de los colonizadores de Israel, tal como están haciendo en estos momentos. Por supuesto, no lo harán.

Mientras tanto, el secretario de “Defensa” (Guerra) de Israel, Yoav Gallant, abiertamente se jacta de que cortaran electricidad, agua y combustible a Gaza, al tiempo que se refiere a los palestinos -50% de la población de la franja son niños- cómo “animales humanos”. ¿Podemos esperar una respuesta de los panistas que se ponían la banderita de Ucrania en su perfil, respecto a estos comentarios abiertamente fascistas? Por supuesto que no.

Para muestra, basta un botón: el ex presidente Vicente Fox -quién trajo a Gálvez a la palestra política al hacerla funcionaria en su pésimo sexenio, hace más de dos décadas- se ha referido en reiteradas ocasiones a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, como “judía y extranjera”.

Ucrania, Israel, la “defensa a la vida”. ¿De qué se colgarán los PANazis mañana?