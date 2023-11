Los dirigentes del FAM estuvieron este jueves en Sinaloa para anunciar con bombo y platillo que Héctor Melesio Cuén Ojeda y su Partido Sinaloense se suman a la causa del PAN-PRI-PRD. Hasta ahí, esa es la nota.

El análisis. La primera pregunta es, ¿cómo tienen que estar las cosas en el FAM para tener que hacer frente común con el PAS en Sinaloa justo en las horas más bajas para Cuén y su grupo político? La respuesta es, mal, muy mal.

Las más recientes renuncias (y vendrán más) del PRI han dejado bastante mal parado al que en teoría es el partido más sólido de la alianza en el estado. Fue en el tricolor donde primero le abrieron la puerta al ex rector de la UAS y líder pasista.

Héctor Melesio Cuén estaba a gusto con Adán Augusto, a quien le juró lealtad y apoyo incondicional… y luego ya no. Se vale cambiar de opinión, sin embargo, el ‘maestro’ fiel a su estilo traicionero, al ver que no le favorecieron los momios en la contienda interna de Morena y al verse junto con su grupo político acorralado por la justicia en Sinaloa, decide tocar la puerta de Alito Moreno. Una puerta que a Jesús Zambrano en el PRD le ha venido como anillo al dedo, pues ha utilizado sus puentes con el PAS para utilizarlo como baza negociadora al interior del Frente pues al partido del sol azteca le han regateado posiciones.

¿Qué le ofrecieron a Cuén y al PAS y/o qué pidió al FAM? Espantados con el petate del muerto, en el FAM le compraron a Cuén la falacia de que el PAS es un partido que maneja a su antojo, sólido y con gran potencial electoral, sobre todo una estructura cimentada en la comunidad universitaria de la UAS.

A cambio, debió solicitar primero el apoyo del FAM y su influencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ayuden a salir a su grupo político del tremendo berenjenal legal en el que están metidos a causa de presuntos malos manejos en la dirigencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

No conforme, su interés ha sido siempre mantener una cuota en el Congreso Local para ‘blindarse’ de cualquier reforma a la Ley Orgánica de la UAS, como ya se vio en el pasado reciente.

Me parece que entonces, la negociación entre Cuén y el FAM quedó así: en la alianza buscarán solapar toda la corrupción que se cierne sobre el grupo político de Cuén Ojeda y le cederán posiciones en lo local. A cambio, PAS-UAS será la estructura de activismo que promueva a Xóchitl Gálvez en Sinaloa y garantice cierto número de votos para lograr las tan anheladas plurinominales que tanto se pelean en el PAN, PRI y PRD.

No me salen las cuentas… en este momento, en Sinaloa el Frente Amplio lleva visiblemente entre sus perfiles a personajes como Héctor Melesio Cuén Ojeda y Mario López Valdez, ambos con cierto capital político y he de reconocerles habilidad, pero también tienen en común descomunales negativos e importante desgaste. Un par -a priori- prácticamente tóxico para cualquier papeleta electoral.

¿Xóchitl Gálvez está de acuerdo con esto? La reciente declaración de la precandidata del FAM, deja claro que ha sido relegada por los dirigentes de los partidos. A Gálvez Ruiz le han dado una candidatura a la que están restando competitividad por todos lados. De esto, se encargan Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano. El descaro por las plurinominales, es cada vez mayúsculo.

Incluir al PAS no es para poner en competencia real a los candidatos del Frente ni lograr más posiciones para la militancia local, es simple y sencillamente para garantizar escaños plurinominales.

Dudo que la militancia del PRI, PAN y PRD estén saltando de gusto por la tremenda concesión que se viene para el PAS. Me parece una bofetada más a la base política de estos partidos. Creo que vendrán más renuncias, sobre todo en el tricolor, donde cada vez queda más claro que en el PRI de Alito Moreno, solo caben él, sus intereses y sus cuates. Son tantos los compromisos del campechano que la circunscripción no dará para tanto, se les olvida que en Sonora ya se mueve Manlio Fabio Beltrones, en Durango el gobernador Esteban Villegas y a Jalisco también le toca rebanada del pastel.

Lo dirigentes nacionales y estatales posaron para la foto de la alianza. Juzgue usted los rostros. Alegría entre quienes serán los probables anotados en las listas de plurinominales, y caras largas en aquellos que verán su “leal militancia reconocida” con el privilegiado premio de salir a pedir el voto. En esa misma foto, otros más, simplemente se alejaron de Cuén, buscaron no figurar en la toma y se voltearon para otro lado.

En el Frente acaban de sumar una bomba de tiempo a sus filas. El resultado de los procesos judiciales por corrupción que llevan varios militantes pasistas como funcionarios de la UAS, podría traer consecuencias demoledoras para la alianza, un riesgo que me parece que no han calculado de manera correcta.

Ahora sí… ojo a Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Ya hablaremos más de esto.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx