Les platico: Víctor Martínez, candidato ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García y uno de los solo tres autorizados por el IEE-NL para contender en las elecciones del próximo 2 de junio, visitó el mediodía de este martes 13 a Beatriz Adriana Camacho Carrasco, consejera presidenta de dicho órgano electoral.

En la reunión estuvo presente Michael Banda, director jurídico del mismo organismo y el tema fue el que el mismo líder vecinal sampetrino narra a continuación. ¿Arre? ¡Arre!

¿Qué pienso de la consulta popular del cierre de la Refinería Pemex de Cadereyta, que promueve la regidora de SPGG, Vivianne Clariond?

Creo que, o no está bien asesorada sobre el tema o quiere engañar a la ciudadanía.

Una cosa es que la Comisión Estatal Electoral reciba la intención de consulta y otra muy distinta que apruebe la consulta popular, como lo ha estado difundiendo en algunos medios.

Nadie puede llegar ante las autoridades electorales diciendo: ´aquí están las firmas necesarias para la consulta, ir a la consulta, que vote la ciudadanía y que la hagan vinculante para que cierren la Refinería.

No, no, no, esto es más complicado y es un proceso muchísimo más largo y con pocas posibilidades de éxito.

Porque la ley federal de consulta es muy clara al establecer en su Artículo 11 que no pueden ser objeto de consulta popular las preguntas que trastoquen los ingresos de la Federación.

La consulta popular que toca el tema del cierre de la Refinería, cae en esa prohibición

Por esa razón, en el año 2020, a Jaime Rodríguez “El Bronco” le negaron la misma intención de consulta.

Mucha gente se quiere aprovechar y lucrar con este tema.

El alcalde Miguel Treviño quiso hacer la misma cosa hace varios meses y en su fallido intento desgastó a más de 4,000 ciudadanos de San Pedro, que firmaron una falsa estrategia de Amparo.

Al ver perdida su intención de ser candidato a una senaduría, dejó a esos 4,000 sampetrinos olvidados y a su suerte.

Lo que hace Vivianne claramente tiene un tinte político electoral

Se quiere aprovechar de miles de ciudadanos que están desesperados por encontrar una solución al problema de la contaminación ambiental.

Con esto, ella busca posicionarse con una campaña anticipada disfrazada de esta intentona.

¡Qué incongruencia!

Ellos piden ser escuchados, cuando ellos mismos ignoraron la voz de los sampetrinos durante los 5 años y medio que lleva la ´administración´ de Miguel Treviño.

A ver ¿por qué no consultaron la ciclovía libre?

¿Por qué no consultaron la planeación de las obras del Casco y del Centrito Valle?

Qué empáticos salieron ahora con la ciudadanía.

A cientos de vecinos los dejaron sin sus casas, sin sus negocios y sin recursos para vivir.

Esto es un circo político electoral

¿Qué más podemos esperar de esto y de ellos?

A la regidora Vivianne tratando de demoler con un mazo las Torres Ysabela?

¿O arriba de una retroexcavadora?

El buen juez, por su casa empieza”.

