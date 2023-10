Hace un par de días me llamó la atención una nota de El País: “María Teresa Bourlon, oncóloga: El cáncer está aún muy ligado al patriarcado” . Por falta de tiempo no leí el texto firmado por Noor Mahtani, pero sí me enteré de que la médica Bourlon, mexicana, “es una de las coautoras de un estudio de The Lancet que revela que al menos 1.5 millones de muertes de mujeres podrían evitarse mediante estrategias de prevención primaria o detección precoz”.

En su cuenta de Twitter, la oncóloga mencionada reprodujo algo de lo que ella había dicho en la entrevista que le hicieron en El País: “El cáncer está aún muy ligado al patriarcado. Y el patriarcado tiene muchos otros matices que cada vez están entrando más en las investigaciones científicas”.

Cuando quise leer tal información, no pude abrir el escrito de la periodista Noor Mahtani —no soy suscriptor de El País, por lo que solo puedo ver algunos pocos de sus materiales—. Me tuve que conformar con la lectura del reporte de Lancet en el que participó María Teresa Bourlon. Logré hacerlo porque estoy suscrito a la famosa revista médica británica. ¿Por qué El País no y Lancet sí? Supongo que por la pandemia, pero ahora mismo no podría asegurarlo.

El estudio de la publicación científica, “Mujeres, poder y cáncer: una comisión Lancet”, lo firman muchas personas, entre ellas la mexicana Bourlon —ignoro si entre tantos autores y autoras hay más gente de México—:

El estudio de Lancet vale la pena: puede leerse aquí. Pero a mí lo que me llamó la atención es comprobar que la Universidad Panamericana es una institución de enseñanza superior de primer orden en todo, excepto en sus valores. Veamos.

María Teresa Bourlon es egresada de esa universidad, lo mismo que otros médicos y médicas muy brillantes que conozco. Por cierto, su escuela de derecho también tiene un nivel de excelencia.

Me alegra mucho que la encargada de la Clínica de Uro-Oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán destaque por sus investigaciones, como la comentada aquí acerca de que el cáncer de las mujeres está muy ligado al patriarcado.

Ni duda cabe, el patriarcado es un gran mal y debe combatirse. No sé si la oncóloga María Teresa Bourlon siga ligada de alguna manera —como docente o algo así— a la Universidad Panamericana. Si fuera el caso, ella debería organizar al resto de las mujeres de esa institución para protestar ahí mismo contra la organización que controla a la Panamericana, el Opus Dei, la “prematura personal formada por presbíteros, diáconos y laicos” que ha sido denunciada como el “infierno de acoso y semiesclavitud de mujeres”.

Lo anterior lo leí en el portal de izquierda más importante de España, eldiario.es:

“Más de 40 años explotando a niñas en nombre de Dios: el silencio y secretismo de la escuela de sirvientas del Opus Dei”.

“Se llamaba Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos, una escuela de criadas que el Opus Dei tuvo en Argentina entre 1973 y 2017; ya suman 43 las mujeres que han denunciado a los seguidores de Escrivá de Balaguer ante el Vaticano por haber sido reducidas a la servidumbre”.

El Opus Dei es influyente. Tiene universidades en muchos lugares:

En Argentina, la Universidad Austral.

En Colombia, la Universidad de la Sabana.

En Chile, la Universidad de los Andes.

En España, la Universidad de Navarra y la Universitat Internacional de Catalunya.

En Italia, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (eclesiástica) y la Universita Campus Biomedico.

En Filipinas, University of Asia and the Pacific.

En México, la Universidad Panamericana.

En Perú, la Universidad de Piura.

Escuelas primarias y secundarias tiene un montón en distintos país. En México unas veinte.

En México las mujeres están venciendo al machismo, excepto...

√ El próximo año tendremos presidenta del país.

Claudia Sheinbaum ganará las elecciones de 2024.

ganará las elecciones de 2024. La otra candidata es mujer, Xóchitl Gálvez —perderá, pero que conste, el pronóstico no es mío, sino de todas las encuestas—.

√ En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay más mujeres que nunca antes en su historia:

Norma Lucía Piña Hernandez , ministra presidenta.

, ministra presidenta. Margarita Ríos Farjat .

. Loretta Ortiz.

Yasmín Esquivel.

√ El Banco de México lo dominan mujeres:

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora.

Galia Borja Gómez.

Irene Espinosa Cantellano.

√ El poder legislativo lo encabezan mujeres:

Marcela Guerra , presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas.

, presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado.

√ En el INE hay seis consejeras electorales:

Guadalupe Taddei Zavala , presidenta.

, presidenta. Rita Bell López Vence.

Norma Irene De la Cruz Magaña.

Carla Astrid Humphrey Jordan.

Dania Paola Ravel Cuevas.

Beatriz Claudia Zavala Pérez.

√ Nunca había habido tantas mujeres en el gabinete presidencial:

Luisa María Alcalde Luján , secretaria de Gobernación.

, secretaria de Gobernación. Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores.

Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar.

María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación.

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura.

María Estela Ríos González, consejera jurídica del presidente de México.

√ México tiene más mujeres gobernadoras de las que había habido en toda la historia de México:

Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Maru Campos.

Lorena Cuéllar Cisneros.

Evelyn Salgado Pineda.

Layda Sansores.

Indira Vizcaíno Silva.

Teresa Jiménez.

Mara Lezama.

Delfina Gómez.

En 2024 se sumarán varias a la lista..

Machismo en la iglesia católica y en el ejército

Solo hay dos instituciones en las que las mujeres no avanzan, la iglesia católica, donde los meros jefes no solo son puros machitos, sino que abusan de ellas, y el ejército, donde no hay generalas de división —generalas de nivel inferior sí, unas cuantas— ni hay ninguna militar apuntada para llegar al más alto grado.

Será curioso tener presidenta, comandanta suprema de las fuerzas armadas coordinando a puros generales de división. Por cierto, solo por destacar un exceso del lenguaje usé la palabra comandanta, que la Real Academia Española machistamente define como “mujer del comandante” o como la nave en la que va el comandante).