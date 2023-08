La estadounidense Chloe Dygert ha sucedido a Ellen van Dijk (Ned) como campeona mundial de contrarreloj en la categoría elite. La ciclista de 26 años, que también ganó el título mundial de contrarreloj en 2019, fue la más fuerte en Stirling y sus alrededores. Grace Brown de Australia cedió seis segundos ante la americana y se llevó la plata. El bronce fue para la austriaca Christina Schweinberger.

Cuatro años después de proclamarse campeona del mundo de contrarreloj por primera vez y poco menos de tres años después de su terrible caída en el Campeonato del Mundo de CRI de Imola, ha vuelto a coronarse como la mejor contrarrelojista del mundo. “Esto es muy especial”, dijo Dygert.

“No solo para mí, sino para todos los que me rodean. El equipo, Canyon//SRAM, USA Cycling, mi equipo personal, la familia… Esto significa mucho para nosotros”, continuó la estadounidense. “Fue fe en el proceso y plan de Dios. Estoy muy agradecida.”

Esta mañana salió la noticia de que Dygert estaba enferma. ¿Qué tan mal estaba? “Tenía mucho miedo de no poder empezar. Si la carrera hubiera sido ayer, no habría podido salir. He estado orando durante los últimos cuatro días para estar bien. Todavía no estoy al 100 por ciento, pero empecé con la idea de sacarle el máximo partido y fue suficiente. Estoy realmente muy feliz”.

“¿Cuánto efecto ha tenido? Di el 100 por ciento, eso es todo. Grace Brown (quien terminó segunda, ed.) también estuvo genial, pedaleó muy fuerte. Tuve que darlo todo”, dijo la nueva campeona del mundo. En el primer punto intermedio, Dygert tenía una gran ventaja sobre Brown, pero la australiana estuvo muy cerca en la final. La diferencia final fue de seis segundos. “Eso fue muy impresionante. Estaba nerviosa, ella terminó muy fuerte. Pero lo di todo y eso fue suficiente”.

Desafortunadamente no tuvimos representación de ciclistas mexicanas en este campeonato del mundo, en esta prueba contrarreloj. No entiendo por qué razón, ya tenemos grandes promesas mexicanas compitiendo en equipos profesionales.

Es verdad que no hemos tenido algún resultado sobresaliente en ediciones anteriores en las pruebas a cronometro, pero es la esencia de las grandes ciclistas rodar de forma individual y en estos momentos tenemos una generación realmente talentosa a la que debemos sacarle provecho. Ojalá que pronto tengamos algún plan estratégico para que en el corto plazo podamos contar con dignas representantes del ciclismo mexicano en la prueba de la verdad.