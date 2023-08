Como los nazis

“Parents burn ‘decolonial’ school textbooks in Mexico culture war” . Esa es una nota publicada en estos días en el Financial Times, tanto en sus distintas ediciones impresas como en la digital. En nada beneficia a nuestra sociedad que la prensa global nos vea, además de invadidos por el narco, actuando como los nazis que quemaban libros. ¿No debería ser una prioridad nacional combatir el odio a los libros?

No conozco los libros de texto, pero si fuesen muy malos —realmente lo dudo— aun así serían positivos para los niños y las niñas pobres; sí, pobres, dicho sea sin populismos ni demagogias. Porque las y los menores que viven allá muy abajo en la escala social no tienen más opciones para educarse.

Acertémoslo sin apasionamientos, las personas que tanto protestan contra los libros de texto gratuitos —lo mismo que los juzgadores que han suspendido su distribución— gozan del privilegio de que sus hijos, hijas, nietos, nietas asistan a colegios privados donde se les exige comprar libros, normalmente caros, editados por empresas privadas e inclusive fabricados en el extranjero.

Estoy convencido de que tenían razón Plinio el Viejo y don Quijote —ignoro de quién es la frase— cuando dijeron que “no hay libro tan malo que no tenga algo bueno” .

Ana Laura Magaloni

Jurista de prestigio, la doctora Magaloni elogió este sábado en Reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy de acuerdo con ella en su tesis de que pelear con el ejecutivo ha fortalecido a la cúpula del poder judicial: “Quién lo hubiese pensado, pero a veces parece que el mejor contexto para la independencia judicial es este: el presidente enojado con la corte”.

Tal diagnostico de Magaloni coincide con lo que AMLO ha dicho: en el actual sexenio los ministros y las ministras han sido mucho más independientes que en gobiernos anteriores. Algún mérito tendrá el presidente López Obrador, ¿lo admitirán en las páginas de opinión de Reforma y en el pleno de la corte?

Quienes integran la SCJN deberán reflexionar acerca de por qué una jurista como Magaloni piensa que ministros y ministras eran menos independientes cuando se llevaban bien con los presidentes. ¿Será que ni siquiera los y las juristas más importantes de México escapaban al encanto del poder político, que hechiza a la persona más equilibrada cuando el gobernante todopoderoso la trata con cordialidad?

Magaloni dio en su artículo dos ejemplos de recientes actuaciones brillantes de ministros y ministras:

Otorgar la suspensión definitiva al INAI para que sesione sin el quórum establecido en la ley: “El proyecto lo elaboró el ministro Laynez y, mi opinión, es un proyecto ejemplar”, dijo la jurista que colabora en el diario propiedad de la familia Junco.

para que sesione sin el establecido en la ley: “El proyecto lo elaboró el ministro y, mi opinión, es un proyecto ejemplar”, dijo la jurista que colabora en el diario propiedad de la familia Junco. Que se ordenara a la Secretaría de la Función Pública transparentar las declaraciones patrimoniales de los ingenieros militares que construyeron el AIFA. “Sin duda, un precedente importantísimo en el contexto actual”.

En el primer caso, ni duda cabe, la suspensión está plenamente justificada, ya que con la misma se evitó un daño irreparable a la sociedad mexicana: el de no contar al final de un sexenio presidencial con el trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que estaba paralizado por falta de quórum.

Estoy de acuerdo con Ana Laura Magaloni, la SCJN ha actuado con ejemplaridad en los dos asuntos mencionados. Hay muchas otras decisiones de ministros y ministras también notables, pero seguramente la articulista de Reforma no las mencionó porque solo le interesaba destacar hechos recientes.

Lo que Magaloni olvidó

Lamentablemente la abogada Magaloni olvidó un hecho, también ocurrido estos días, que deja mal parado al poder judicial: suspender la distribución de los libros de texto gratuitos. Esto, de plano, me parece un crimen. Porque la suspensión no le evita ningún daño a dos gobiernos estatales que la exigieron, pero sí perjudica, brutalmente, a niños y niñas que se quedarán sin sus libros.

Han ordenado suspender la distribución de los libros un ministro de la corte, Luis María Aguilar Morales, y jueces de distrito. Me parece que esto mancha horriblemente la reputación de la corte suprema y de todo el sistema de justicia en México.

No me cansaré de decir que resulta criminal dejar sin libros a niños y niñas —pobres, solo pobres: únicamente quienes viven en la pobreza sufren las consecuencias negativas de la actual exhibición de fanatismo ideológico—.

Tales decisiones judiciales, por lo demás, han alentado a personas excesivamente apasionadas a quemar libros en México. ¿Recuerdan en la corte suprema que en la Alemania nazi se quemaban libros?

Ha habido, lamentablemente, más quemas de libros en distintas épocas y naciones. ¿Era necesario incluir a México como un nuevo capítulo en tan vergonzosa historia?

Recomiendo al ministro Aguilar la lectura de Quemar libros. Una historia de la destrucción deliberada del conocimiento , de Richard Ovenden.

Su reflexión acerca de que pelear con el presidente AMLO ha fortalecido la independencia de la corte, Magaloni pudo haberla llevado a otro terreno: el del apasionamiento que conduce a la irracionalidad.

Creo que el ministro Aguilar Morales cuando suspendió la distribución de los únicos libros que pueden poseer niños y niñas pobres se dejó dominar por el resentimiento generado por las frecuentes críticas de AMLO a él y al resto de quienes participan en le SCJN.

Un hombre culto e inteligente como don Luis María, si hubiera pensado un segundo en el valor de los libros, jamás se habría atrevido a prohibir su distribución.

La primera sala de la SCJN

Por una queja de AMLO la primera sala de la corte revisará lo que hizo el ministro Aguilar. Ojalá la gente culta y talentosa que toma las decisiones en esa sala eche abajo la suspensión que ahora mismo impide que los libros de texto lleguen a niños y niñas.

Me dicen que eso no ocurrirá porque, seguramente, un ministro experimentado y hábil como don Luis María, desarrolló argumentos sólidos para justificar su decisión. No dudo que así sea y que la primera sala esté atada de manos en este debate.

Pero ojalá el amor por los libros inspire y conduzca a una salida jurídicamente creativa a gente estudiosa del derecho, y que tiene como espacio más sagrado su biblioteca personal.

En la Grecia clásica existía “una vibrante cultura del libro”, se lee en la citada obra de Richard Ovenden. Ojalá la primera sala de la SCJN, cuando analice la prohibición de repartir libros, sea como aquella Grecia, para que sus integrantes encuentren la manera de echar abajo la más lamentable prohibición judicial imaginable.

Confío que el amor a los libros ilumine a Margarita Ríos Farjat, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Ya después, no sé cómo, la propia corte o el Consejo de la Judicatura Federal deberán llamar al orden a jueces de distrito que evidentemente no aman los libros y que merecen el más grande desprecio.

La doctora Magaloni nos queda a deber un artículo acerca de la quema de libros en México, algo que sería solo un acto de vandalismo sin importancia si no pareciera alentada por decisiones de juzgadores que no logran hacer a un lado sus pasiones cuando les toca analizar asuntos que involucran al presidente AMLO.

Claudia, Beatriz, Xóchitl,

Hoy, en El Universal, Salvador García Soto publica una columna en la que le da vueltas al sorpresivo fenómeno del crecimiento de Beatriz Paredes en la contienda interna del frente PRI, PAN, PRD:

“El crecimiento de Beatriz Paredes en las encuestas previas a la elección de la coordinadora y futura candidata presidencial del Frente Amplio por México , fue un fenómeno que sorprendió a propios y extraños”.

en las encuestas previas a la elección de la coordinadora y futura candidata presidencial del , fue un fenómeno que sorprendió a propios y extraños”. “No sólo tomó por sorpresa a los integrantes de esa alianza opositora, especialmente al PAN que en la inexperiencia y soberbia de sus dirigentes creían tener ya a la candidata ganadora en la persona de Xóchitl Gálvez, sino a los propios priistas que si bien sabían del peso político y la experiencia de la senadora tlaxcalteca, nunca esperaron tener una aspirante tan fuerte que hoy podría ganar la candidatura frentista”.

El crecimiento de Beatriz se explica por las limitaciones de Xóchitl. La panista se veía muy atractiva cuando se movía nada más en el reino de las ocurrencias y las mentadas de madre, pero resultó una enorme decepción en el debate serio. Xóchitl no trae nada, de plano.

Beatriz Paredes ha hecho ver muy pequeña a Xóchitl Gálvez. Lógicamente, los y las simpatizantes de Xóchitl deben estar espantados ante la posibilidad de que, ya en campaña formal por la presidencia, la aplaste la mucho más preparada doctora en ingeniería Claudia Sheinbaum, que no solo es muy superior académicamente hablando, sino que cuenta con importantes experiencias exitosas como gobernante o coordinadora de grandes obras públicas, como el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México.

Como Claudia haría ver muy pequeña a Xóchitl, los y las votantes del PRI, PAN, PRD empiezan a considerar a Beatriz como una opción si no para ganar la presidencia, al menos para no quedar en ridículo en los debates presidenciales.