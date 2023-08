“Ruégenme que sin enojo estampe mi firma aquí; tomo la pluma, la mojo, sacúdola y hago así.” CAROLINA CORONADO

“Mi adhesión definitiva al Frente dependerá del programa del gobierno de coalición, de la consistencia de las propuestas, de la evolución de su entramado democrático; estaré atenta a la evolución del proyecto”.

Ese párrafo puede leerse en la página de Facebook de Beatriz Paredes. Y forma parte del discurso que ella pronunció ayer frente a la cúpula del Revolucionario Institucional antes de renunciar a sus aspiraciones presidenciales, lo que hizo obligada —suponemos, si bien los detalles son opacos— por la dirigencia priista.

Tal discurso, Beatriz lo publicó íntegro en sus redes sociales y ahí sigue. No lo ha bajado ella, ni ninguno de sus colaboradores.

Beatriz Paredes

Otra cosa es que ayer mismo, ya en la noche, el equipo de prensa de la senadora Paredes enviara a los medios una versión de la misma alocución, aunque sin el citado párrafo.

Se imponen seis preguntas:

1.- ¿Por qué en el envío que hizo a los medios Beatriz decidió cortar las mencionadas 33 palabras, sin duda las más importantes de lo que dijo cuando aceptó, de mala gana, bajarse de la contienda interna del Frente Amplio por México?

2.- ¿Se arrepintió de un mensaje que puede interpretarse como una fuerte advertencia o hasta amenaza: la de que quizá podría no sumarse a la alianza PRI, PAN, PRD?

3.- ¿Beatriz va a jugar, al fin política más que experimentada, a que se va del Frente pero sin expresarlo con toda claridad, esperando que entiendan el duro aviso las dirigencias de los tres partidos de la alianza para que la contenten con posiciones legislativas, si no para ella, para sus colaboradores más cercanos?

4.- ¿O quizá, ya muy molesta y decepcionada de las formas del líder su partido —el tal Alito Moreno—, Beatriz esté seriamente pensando en sí abandonar al priismo y, por lo tanto, a la coalición, para irse a otro partido (o quizá a la política pero de otra manera)?

5.- ¿Pensaría en solicitar que se le deje participar en Morena?

6.- ¿O prefiere a Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado siempre necesitado de candidaturas potentes?

No sé cómo se lleve Beatriz Paredes con Claudia Sheinbaum, pero el máximo líder del morenismo, AMLO, ha sido muy amable con ella, así que la senadora Paredes podría interpretar las expresiones corteses del presidente de la República como una velada invitación a integrarse al partido de izquierda. De verdad espero eso no ocurra.

Política avezada y de formas finas, en el Senado sin duda debe haber robustecido las relaciones —políticas y personales— con un veterano excorreligionario, también versado en las artes del poder, Dante Delgado, de MC, quien está a la espera de que se produzca una ruptura en Morena para tener un candidato capaz de generarle votos al partido naranja. Delgado siempre al acecho.

En una de esas, Dante se sale con la suya y, portero con suerte —el que no tiene suerte no es portero, dicen los cronistas deportivos— sí logra el dirigente del emecismo su propósito: obtener una candidatura por la escisión en alguno de los partidos grandes, solo que no sería Morena, donde Marcelo Ebrard no se ve que vaya a dar el paso, sino el PRI, que se juega su sobrevivencia en el actual proceso electoral y que podría estar expulsando a una mujer que en apenas un mes le dio nueva vida al viejo partido autoritario. Nueva vida que se acabará si Beatriz abandona la nave, no por traicionera, sino porque evidentemente pisotearon su dignidad con la manera tan vulgar en que la pusieron fuera de la contienda interna opositora (que si la hubiera ganado o no, esa es otra historia).