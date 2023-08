Fui a ver la película de Barbie y solo puedo decirles que me encantó. Por supuesto no es para niños pequeños, creo se aburrirían. Esta Barbie es una Barbie reinventada para personas mayores de entre cuarenta y cincuenta años que entendieron perfectamente el contexto de la trama. Por eso no me sorprendió ver el cine lleno de mujeres que fácilmente rebasaban los 60 años.

Fui a verla con mi hija adolescente, que anteriormente ya había ido a verla con sus amigos. Me confesó que habían cosas que no había entendido de la trama y es que, insisto, solamente los de nuestra generación entendemos y para mí fue un placer y muy conmovedor contarle que yo sí jugué con barbies en mi niñez. Pero que eso no me hizo más o menos valiosa sino que hoy con el paso de los años recordé que alguien me amó y me conseguía aquella muñeca para jugar.

Cuando mi hija nació lo primero que hice fue bombardearla con barbies y a ella nunca le gustaron. Ese tema también lo toca increíblemente bien la película.

Yo fui abierta a divertirme y de paso ver si algo más profundo podía encontrar en ella y vaya que sí lo encontré.

La construcción de la identidad en hombres y mujeres ha estado plagado de errores desde siempre.

Desde el “los hombres no lloran” hasta “la mujer esta hecha para ser madre y nada más“. Estos dos mensajes nos han bombardeado desde que tengo uso de razón.

Creo que más bien la película de Barbie está pensada a partir del muñeco Ken, su eterna pareja.

Sin darnos cuenta, en mi niñez y esto es solamente entendible para quienes jugamos con barbies porque hay niñas que no les gustan las muñecas y eso está muy bien.

Pero personalmente yo nunca tuve a Ken. No lo anhelé nunca, vaya. Quién sabe si es porque desde mi corta edad me parecía irrisorio que existiera una genuina relación amorosa entre hombre y mujer porque en casa mis papás se peleaban un día sí y al otro también.

Pero Barbie, mi muñeca Barbie, “funcionaba” perfectamente sin tener que contar con la compañía de Ken. Tenía yo el coche y el camper, la alberca y el jacuzzi. Mi muñeca Barbie era feliz sin un hombre, manejaba su coche, hacia sus compras y platicaba con sus amigas.

En la película nos plantean que la construcción del muñeco Ken fue ideado y pensado para sobrevivir y existir sí y solo sí Barbie existía. Ken tenía como algo de su propiedad un caballo y nada más. Barbie tenía mansiones, albercas, ranchos, perros, amigas, dinero.

En esta búsqueda de Barbie por empoderarse, encontramos a un Ken en búsqueda de su identidad, como a tantos hombres les sucede: Hay que buscar ser valientes, fuertes, musculosos, millonarios y no deben de llorar para ser dignos de ser amados.

Barbie descubre en esta búsqueda por encontrarse a ella misma también que sin un hombre ella está bien, pero de paso le ayuda a Ken a aceptarse tal como es él. Le muestra que Ken simplemente necesita ser Ken y nada más.

Nos muestran a una Barbie que nunca se enamoró de Ken. Barbie estaba enamorada de ella misma. Y nos muestran a un Ken que se siente forzado a amarla porque así se lo dictó la sociedad como hombre.

Barbie le enseña que no debe de esforzarse por ser valiente, musculoso para tener baños y que se vale llorar de vez en cuando.

La película de Barbie no es feminista ni patriarcal. Solo nos habla de las inmensas opciones que tienen y tenemos hombres y mujeres para decidir y escoger para ser felices.

Si una mujer no quiere tener bebés ¡está bien! Jugar con muñecas es educar a las niñas a que maternen forzosamente y que ese es su destino y final. Que no hay más para las mujeres.

Así es como la Barbie de ahora nos habla a todas las mujeres.

Las mujeres no tienen que ser perfectas, delgadas, trabajadoras, exitosas y atractivas y millonarias, todo al mismo tiempo.

Las mujeres solo merecemos ser mujeres. Sin toda la carga social que nos han heredado ancestralmente.

En la película de Barbie, hombres y mujeres terminan por reconciliarse pero no con el género opuesto sino con ellos mismos y eso es lo que hace profunda a esta película.

Y eso es lo que le hace falta al mundo y sobre todo a los hombres, un hombre que reconozca su valía y su hermosura sin tener que tener cuerpo atlético o ser multimillonario, o ser guapísimo o muy poderoso, si un hombre no tiene nada de esto y reconoce su valía será un hombre que muy difícilmente violentará nunca a una mujer.

Esta película me hizo reflexionar mucho acerca de cómo, como madre de un varón le he ido construyendo su personalidad. Le he equivocado en el camino y a veces le he impedido mostrar su parte más frágil y vulnerable.

A los hombres hay que dejarlos llorar, expresarse, emocionarse, amar y sentir.

Finalmente, hombres y mujeres podemos vivir sin el otro pero no por eso nos topamos con una rivalidad de género.

Cada quien con su espacio y con su construcción podríamos habitar un mismo espacio.

Como hombres (Ken’s) y mujeres (barbies) podían vivir en una pequeña ciudad rosa.

Supe de un adolescente que antes de entrar a ver la película se compró una camisa rosa y después la tiró pues se enojarían con él en su casa.

Ese tipo de cosas son las que deben de cambiar.

Debemos de dejar de hacerle señalamientos al género opuesto pero además de todo, entre nuestro propio género femenino es hora de darnos también la mano, para dejarnos de competencias y rivalidades y vivir en espacios más armónicos y sororos.

Muy buena película. Buenas actuaciones y un profundo mensaje.

Es cuanto.