Banpaís, ahora Banorte, se roban miles de millones de pesos y tuercen la ley para no pagar

El desgarriate bancario originado, se roban miles de millones de pesos y tuercen la ley para no pagar. En 1994 tiene una cronología que enumera eventos de forma lineal en el tiempo, aunque difícilmente se puede plasmar la complejidad de los innumerables procesos, los eventos que representaron un hito histórico en la banca nacional mexicana, tienen distintos ritmos, era inevitable los diversos grados de relación entre sí, sin embargo siempre nos hemos quedado en la forma y poco sabemos del fondo en cada caso particular.

Hoy platicaremos un caso específico, LA DESAPARICIÓN DE UNAS CUENTAS multimillonarias, en ese traslade de rescate-privatización que vivió el banco llamado BANPAÍS, convertido a BANORTE, ¿cuántos clientes sufrieron lo mismo que el protagonista del caso a relatar? No lo sabemos, pero de que aquello estaba lleno de argucias e inmundicia; ¡lo estuvo!

Actualmente EL DIRECTOR GENERAL DE BANORTE JOSÉ MARCOS RAMÍREZ, y su área jurídica engañan a sus jefes: Carlos Hank González, Juan Antonio González Moreno, Juan David Villareal Montemayor, José Marcos Ramírez Miguel, Carlos de la Isla Corry, Alfredo Elías Ayub, José Antonio Chedraui Eguía, Thomas Stanley Heather Rodríguez y un largo etcétera de propietarios independientes del grupo GFNorte, al cual pertenece BANORTE.

Y no solo meterán en grandes problemas al GFNorte, quizá José Marcos Ramírez quiere taparle el sol con un dedo a su jefe, o tal vez al Director Jurídico del Banorte, Héctor Martin Ávila Flores, el cual creemos, no se ha dado el tiempo de estudiar a fondo un litigio que ya no tiene más instancias jurídicas, ni vías judiciales por ejercer, y cuyo origen es Banco Banpaís el cual data del año 1994.

“Accesorium sequitur principale”: En el derecho civil para señalar que las cosas accesorias que dependan de las principales correrán, material, ideal o jurídicamente la suerte de la cosa principal. Así las cosas, lo que le suceda jurídicamente a la cosa principal marcará el sino de la cosa accesoria. Cualquier estudiante de primer semestre en Derecho lo sabe.

Banpaís, comprado por Banorte en agosto de 1997, debe recordar que compra también los problemas que traía arrastrando y no es posible que en el transcurso de la compra y entrega DESAPARECIERAN cuentas sin saber a dónde fueron a parar esos miles de millones.

Como es de esperarse, el afectado, Sr. Rentería Gómez inicia un juicio legal para que le restituyan sus bienes monetarios… Cosa que no fue fácil, pasaron muchos, demasiados años para poder recuperar sus capitales…

Ya era el año 2010, donde como resultado de ese penoso litigio, el cual se llevó más de 16 años, por sentencia judicial, se condenó al banco Banorte al pago de la suma principal a favor del dueño, Luis Rentería Gómez. No obstante que desde esa fecha Banorte RECONOCIÓ EL ADEUDO Y EL FALLO EMITIDO EN SU CONTRA, con ello obligado a pagar la suma principal condenada a favor del beneficiario —2 mil millones de pesos— que a regañadientes pagó el banco.

A la fecha de hoy y aun cuando existe sentencia condenatoria a favor del Señor Rentería Gómez, en la cual se ordena a Banorte pagar también al Sr. Rentería Gómez los intereses generados durante todos estos años de litigio; el Banco y Grupo Financiero Banorte, pretenden desconocer el asunto, y ordenan a abogados del banco comprar a quien sea para evitar dar más dinero a Rentería Gómez, incluso torciendo la ley al cobijo del dinero; interponiendo una serie de amparos y denuncias penales en contra del beneficiario, con la única finalidad de amedrentarlo, buscando que desista de cobrar lo que por derecho le corresponde.

Sí, “después de 25 años de litigio”, el argumento es que después de 25 años de litigio hay un fraude procesal, del cual vemos ahora están perfectamente enterados en la Fiscalía de la Ciudad de México, al grado de que algunos pretendían sacar provecho.

Este litigio de 25 años tuvo como origen el desvío y desaparición de los recursos monetarios que el Sr. Rentería Gómez depositó en confianza a Banpaís, la bolita fue y vino de la Casa de Bolsa Banpaís a Banco Banpaís, donde sus ineptos o más bien coludidos administradores nunca encontraron a los responsables de haber vaciado las cuentas del beneficiario Rentería Gómez.

A la fecha, los abogados de Banorte, en complicidad con servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX, por sus siglas), iniciaron una carpeta de investigación contra Rentería Gómez por un presunto fraude procesal, lo cual sorprende que sea así, y más sorprendente es que lo tenga la fiscalía de delitos financieros de la CDMX después de 25 años de contienda litigiosa en juzgados locales y federales en contra del Banorte, ¿dónde podemos conseguir la impartición de justicia, si para ejercerla se tiene que pagar un precio muy alto?

¿Compra de autoridades para desviar o amañar litigio en la FGJCDMX?

Datos verídicos y testigos presenciales, sostienen que desde el área jurídica del banco y siguiendo instrucciones expresas de José Marcos Ramírez se ha estado pagando a bufetes de abogados externos sumas exorbitantes, tratando con ello de evitar a toda costa el pago de los más de 1,700 millones de pesos, suma a la que asciende los intereses y las costas del largo litigio, —recordemos— al cual fue condenado el Banco BANORTE, por sentencia firme, la misma que se busca ser combatida por el banco en amparo y recurso de revisión en Juzgados y Tribunales locales y federales de la Ciudad de México.

¿Qué opina Ernestina Godoy al respecto?

Aquí debemos hacer un alto y comentar lo que circula en la red social Twitter, la denuncia en contra del servidor público y FISCAL DE DELITOS FINANCIEROS, Manuel de Jesús Santos, ante Asuntos Internos de la Fiscalía de la Ciudad de México y ante la titular, Ernestina Godoy; Manuel de Jesús Santos, utilizando atribuciones que no le corresponden y sin bases jurídicas legales, pretendía frenar LA SENTENCIA FIRME que ya un juez había dictado, y al verse acorralado por los hechos, culpa a su jefe, Octavio Israel Ceballos, el cual quedaría en calidad de presunto cómplice.

Estamos hablando de al menos mil setecientos millones de pesos…

En la misma red social, Twitter, se habla de cadenas de corrupción y nepotismo al interior de la FGJCDMX, cosa que habría que preguntar directamente a Ernestina Godoy, porque hablando de austeridad republicana, está brilla por su ausencia en varios pasillos y oficinas al interior de esa fiscalía.

Banorte cotiza en bolsa mexicana y por ende debe estar obligada a seguir al pie de la letra las leyes anticorrupción... ¿Saben los socios inversionistas de Banorte en el extranjero esta situación de Contingencia... lo saben en Estados Unidos? ¿Lo saben en la Bolsa Mexicana de valores, Marcos Martínez Gavica, Presidente y José Oriol Bosch Par como Director General?

¿No se dan cuenta que con estas acciones están poniendo en peligro a todo el Grupo GFNorte?

Porque mire usted, el banco tienen que informar a las bolsas de valores donde cotiza; que fue condenado al pago, y por otro lado pone en peligro a sus accionistas extranjeros los cuales pueden ser acusados de ser cómplices en posibles prácticas de corrupción, para evitar el pago a los clientes afectados, todo ello en franca violación a lo que establece; La ley Foreing Corrupt Practices Act FCPA de los Estados Unidos, que es la ley anticorrupción, así como; La ley Sorbain Oxley ambas leyes muy estrictas en cuanto al reporte de contingencias que se tienen que hacer a los accionistas y las cuales por supuesto, buscan combatir la competencia desleal y la corrupción.

No se entiende por qué José Marcos Ramírez ha autorizado a su jurídico que permitan estas prácticas de corrupción a través de los Despachos del banco, con la finalidad de que se dé trámite y entrada a demandas. a denuncias totalmente improcedentes, solo para alargar lo inevitable, para seguir fomentando este tipo de prácticas abusivas; por demás delictivas en contra de ciudadanos ordinarios que únicamente están tratando de ejercer sus derechos a través de las buenas prácticas legales.

¿Le tocará al IPAB pagar los platos rotos de Banorte; Gabriel Ángel Limón González?

Tal vez esto solo será porque José Marcos Ramírez desconoce que el IPAB debe pagar esta cantidad, — 1,700 millones de pesos, más lo que se acumule— y entre más tarde en pagarle Banorte al Sr Rentería Gómez será más caro para el IPAB.

Una de las funciones primordiales del IPAB es la protección de los depósitos de los ahorradores de la banca (instituciones de banca múltiple). Se consideran obligaciones garantizadas los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC)

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es un organismo descentralizado de la administración pública federal, encargado de administrar el sistema de protección al ahorro bancario en México, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Así que seguiremos de cerca los pasos, más bien “pasitos” que vayan dando y esperemos que por fin la justicia se haga presente. Que Pablo Gómez de la UIF, lance una miradita y que el maestro Félix Arturo Medina Padilla, nuevo y flamante Procurador Fiscal, de también una ojeada, total, al final es el mismo saco de los dineros.