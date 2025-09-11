“A que no PUEDEN comer solo una.”

“Decía la abuela: ‘No tienen llene’. Y el abuelo decía: ‘No, lo que no tienen es dinero’.”

“El gobierno quiere cobrarnos más impuestos inventando cualquier pretexto, pero hizo el huachicoleo fiscal: un robo de impuestos que sólo en 2024 evadió 130 mil millones de pesos. Nosotros a pagar y ellos a robar. Son unos HDP.”

Deuda hasta la coronilla

La 4T presume austeridad republicana, pero en realidad nos está ahorcando con deuda. En siete años de gobierno morenista ya se duplicó lo que a México le tomó casi dos siglos acumular: de 10 billones de pesos en 2018, pasamos a más de 20 billones hoy. Y en 2026 se proyecta el mayor endeudamiento de la historia: déficit de 4.1% del PIB, con deuda que ya ronda el 51.4% del PIB.

En cristiano: mientras a ti te dicen que te aprietes el cinturón, ellos piden la tarjeta de crédito del país, la pasan sin límite y te dejan la cuenta.

La “austeridad” selectiva

El presupuesto 2026 suma 10.1 billones de pesos. Crece, sí, pero la distribución apesta.

• El Poder Judicial, ese que López Obrador acusaba de “carísimo”, recibirá 85,960 millones de pesos (un 17% más). Todo indica que la austeridad sí permite togas bordadas.

• En contraste, el presupuesto ambiental sigue en los huesos: ¿cómo proteger 30% del territorio nacional, como prometen en foros internacionales, si no hay un peso para cuidar selvas ni bosques?

Cultura también se va al hoyo. Pero eso sí, ceremonias del “bastón de mando” y Quetzalcóatl en Palacio no faltan.

Salud: impuestos al pueblo, desabasto asegurado

El cuento es que subirán impuestos a refrescos, cigarros y alcohol para mejorar la salud. La realidad: se espera recaudar 41 mil millones de pesos extra. El negocio perfecto: te cobran más mientras los hospitales siguen sin medicinas y los enfermos tienen que pagar suplementos básicos (ácido fólico, vitamina B12, omega-3, calcio, proteína en polvo) con 16% de IVA encima.

¿Quieren cuidar la salud? Que empiecen por eliminar ese impuesto. Pero no: prefieren ordeñar al ciudadano común mientras las élites presupuestales se sirven con la cuchara grande.

El Tren Maya: el pozo sin fondo

El tren que no lleva pasajeros, no genera ganancias y sí devasta selva, recibirá otros 30 mil millones de pesos. Ninguna inversión productiva, sólo una consigna política. Un elefante blanco que come presupuesto como si fueran cacahuates.

El huachicol fiscal: la otra cloaca

En 2024, el “huachicol fiscal” —evasión, perdones, triquiñuelas— abrió un boquete de 130 mil millones de pesos. La economía paralela del narco-morenismo se expande, mientras Hacienda exprime hasta la última gota de impuestos de la clase media y de los pequeños negocios.

Abrazos, no balazos a los evasores. ¿El ciudadano de a pie? Perseguido. Austeridad para ti, impunidad para Adán Augusto, Pedro Haces, los Monreal, Noroña, Yunes (papá e hijo), el clan López Beltrán, Rocío Nahle, etcétera.

La neta, lo que se dice la neta

El Paquete Económico 2026 es la confirmación de lo que ya sabíamos: la “austeridad” es puro cuento. Se gasta más, se recauda más, se endeuda más.

Pero no para destinarlo a salud, medio ambiente o cultura. No para garantizar medicinas ni seguridad ni derechos básicos. Se gasta para mantener el circo: obras faraónicas inútiles, programas clientelares y sueldos dorados —que ni siquiera están focalizados para cubrir a los más necesitados de los necesitados—disfrazados de república austera.

Mientras tanto, tú pagas más por un refresco, por tu Uber, por tu paracetamol, por el limón, por la gasolina y por tu suplemento de calcio… y encima heredas deuda.

Así que sí, hágase la austeridad. Pero sólo en los dineros del compadre.