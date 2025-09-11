“A que no PUEDEN comer solo una.” PARAFRASEANDO EL SLOGAN DE SABRITAS

“Decía la abuela: ‘No tienen llene’. Y el abuelo decía: ‘No, lo que no tienen es dinero’.” DICHO

“El gobierno quiere cobrarnos más impuestos inventando cualquier pretexto, pero hizo el huachicoleo fiscal: un robo de impuestos que sólo en 2024 evadió 130 mil millones de pesos. Nosotros a pagar y ellos a robar. Son unos HDP.” ANTONIO GARCI NIETO (@garcimonero)

Deuda hasta la coronilla

La 4T presume austeridad republicana, pero en realidad nos está ahorcando con deuda. En siete años de gobierno morenista ya se duplicó lo que a México le tomó casi dos siglos acumular: de 10 billones de pesos en 2018, pasamos a más de 20 billones hoy. Y en 2026 se proyecta el mayor endeudamiento de la historia: déficit de 4.1% del PIB, con deuda que ya ronda el 51.4% del PIB.

En cristiano: mientras a ti te dicen que te aprietes el cinturón, ellos piden la tarjeta de crédito del país, la pasan sin límite y te dejan la cuenta.

La “austeridad” selectiva

El presupuesto 2026 suma 10.1 billones de pesos. Crece, sí, pero la distribución apesta.

• El Poder Judicial, ese que López Obrador acusaba de “carísimo”, recibirá 85,960 millones de pesos (un 17% más). Todo indica que la austeridad sí permite togas bordadas.

• En contraste, el presupuesto ambiental sigue en los huesos: ¿cómo proteger 30% del territorio nacional, como prometen en foros internacionales, si no hay un peso para cuidar selvas ni bosques?

• Cultura también se va al hoyo. Pero eso sí, ceremonias del “bastón de mando” y Quetzalcóatl en Palacio no faltan.

Salud: impuestos al pueblo, desabasto asegurado

El cuento es que subirán impuestos a refrescos, cigarros y alcohol para mejorar la salud. La realidad: se espera recaudar 41 mil millones de pesos extra. El negocio perfecto: te cobran más mientras los hospitales siguen sin medicinas y los enfermos tienen que pagar suplementos básicos (ácido fólico, vitamina B12, omega-3, calcio, proteína en polvo) con 16% de IVA encima.

¿Quieren cuidar la salud? Que empiecen por eliminar ese impuesto. Pero no: prefieren ordeñar al ciudadano común mientras las élites presupuestales se sirven con la cuchara grande.

El Tren Maya: el pozo sin fondo

El tren que no lleva pasajeros, no genera ganancias y sí devasta selva, recibirá otros 30 mil millones de pesos. Ninguna inversión productiva, sólo una consigna política. Un elefante blanco que come presupuesto como si fueran cacahuates.

El huachicol fiscal: la otra cloaca

En 2024, el “huachicol fiscal” —evasión, perdones, triquiñuelas— abrió un boquete de 130 mil millones de pesos. La economía paralela del narco-morenismo se expande, mientras Hacienda exprime hasta la última gota de impuestos de la clase media y de los pequeños negocios.

Abrazos, no balazos a los evasores. ¿El ciudadano de a pie? Perseguido. Austeridad para ti, impunidad para Adán Augusto, Pedro Haces, los Monreal, Noroña, Yunes (papá e hijo), el clan López Beltrán, Rocío Nahle, etcétera.

La neta, lo que se dice la neta

El Paquete Económico 2026 es la confirmación de lo que ya sabíamos: la “austeridad” es puro cuento. Se gasta más, se recauda más, se endeuda más.

Pero no para destinarlo a salud, medio ambiente o cultura. No para garantizar medicinas ni seguridad ni derechos básicos. Se gasta para mantener el circo: obras faraónicas inútiles, programas clientelares y sueldos dorados —que ni siquiera están focalizados para cubrir a los más necesitados de los necesitados—disfrazados de república austera.

Mientras tanto, tú pagas más por un refresco, por tu Uber, por tu paracetamol, por el limón, por la gasolina y por tu suplemento de calcio… y encima heredas deuda.

Así que sí, hágase la austeridad. Pero sólo en los dineros del compadre.