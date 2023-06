Este domingo el esperado Consejo Nacional de Morena determinó el método para elegir a su candidata o candidato presidencial rumbo al 2024.

Es un mundo de información para analizar, y aquí iremos desmenuzando el tema. Primero lo primero.

La sucesión . Antes de hablar de método y corcholatas hay que hablar de Andrés Manuel López Obrador. El presidente tiene la sucesión en sus manos. Controla su escenario de cara al 2024 y cuando desde la prensa opositora vaticinaban una implosión en Morena y desbandadas… AMLO los reúne a todos, propone, ordena, organiza, y aceptan. El resultado, quien encabece el proyecto de la 4T será obradorista, quienes controlen y dirijan las cámaras, también.

López Obrador se ha asegurado de construir una ruta que le pueda garantizar unidad en la sucesión, y con ello el triunfo electoral del 2024. Además, ha conseguido poner las reglas del juego, su juego, en el que quienes resulten beneficiarios o ganadores, le rendirán cuentas o se la deberán solamente a él. AMLO seguirá vigente el próximo sexenio, eso es tan verdadero como que mañana amanece.

Presentes . Llamó la atención la logística hermética para los asistentes al Consejo. A algunos les retuvieron sus celulares. Hubo pocas fotos, sólo las oficiales. Habría que destacar la lista de gobernadores que se dieron cita. Representando a la comitiva sinaloense estuvo el gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario de gobierno Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y la dirigente estatal de Morena Merary Villegas. De Sinaloa hablaremos en otra entrega.

Gobernadores Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Carlos Manuel Merino (Tabasco) y Américo Villarreal (Tamaulipas) (Especial)

El método . Una encuesta con urna cerrada simulada y 4 encuestas espejo, que serán elegidas mediante insaculación entre un pool de casas de medición propuestas por los interesados. Me parece que ofrece garantías. Considero que es verificable, y debería ser confiable más que transparente, creo que es un método más o menos igualitario.

Quienes no resulten favorecidos, con sólo competir tendrán un premio. El método permite también la participación de cuadros emanados de partidos aliados. Un espacio para el PT y otro para el PVEM en el proceso interno. Una ruta clara para la unidad de la 4T.

Los nombres . Me parece que la efervescencia ha beneficiado a quienes no punteaban en las encuestas. Por ejemplo, permitió poner a Ricardo Monreal y a Adán Augusto en competencia real.

Claudia Sheinbaum . Llega con más fuerza, es quien aventaja en las encuestas y con más respaldo de compañeros de la 4T. También es quien actúa con más mesura, la veo muy centrada en lo suyo y menos preocupada por su competencia. La jefa de gobierno tendrá hasta el 16 de junio para separarse del cargo. A diferencia del resto, tiene 5 días más para organizar su salida y prepararse. El primer beneficio de la mencionada mesura.

Marcelo Ebrard. Creo que el anuncio prematuro de su salida fue un relumbrón mediático. De ahí todo ha sido descenso para él. En su cuenta de Twitter ha creado polémica innecesaria que me parece no le abonará al proceso que enfrentará. Debería renunciar este lunes 12 y me queda claro que el ex jefe de gobierno tenía mucho tiempo buscando su salida, más preocupado en su proyecto que en la Cancillería. Permitió que golpes internacionales le llegaran directo al presidente. Firmó de conformidad con el método que señala no habrá debates ni malas expresiones de sus compañeros… pero justo después de firmar, sale a insistir públicamente en que se hagan debates. “Monssieur Casaubon” tiene su propio librito y no piensa respetar las reglas.

Adán Augusto. “Aguas con él”. Lo digo porque el tabasqueño era un político poco visible hasta que asumió la titularidad de SEGOB. Pasó de ser gobernador de Tabasco a convertirse en el hombre más fuerte en el gabinete. Ahora corcholata. Con los hilos de gobernación en la mano, López Hernández supo asumir su rol en el gabinete y tomó el mando, sus compañeros de la 4T le identificaron rápido como “jefe”. Probablemente sea quien pierda más con la separación del cargo.

Ricardo Monreal. Es tal vez quien tiene la trayectoria más longeva y experiencia. A él le ha beneficiado el proceso, porque se le ha visibilizado, invariablemente del lugar que ocupa en las encuestas, ahora es uno más de los cuatro aspirantes a la candidatura. Su habilidad y los candados del método designado le ponen en competencia. No era tan visible, ahora tendrá una exposición similar al resto de sus compañeros.

Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velazco Coello, deberán ser propuestos por el PT y el PVEM respectivamente. Son los nombres que pudieran completar la lista de aspirantes a la candidatura presidencial en el proceso interno de Morena.

El análisis . Disculpen lo largo de la entrega, pero es que hay mucha tela de donde cortar. El primer termómetro lo darán quienes sean los sustitutos de los inscritos en el proceso interno de Morena. Me refiero a que, los nombres que lleguen a SEGOB, a la jefatura de la CDMX, a la coordinación del Senado y a Cancillería nos darán un norte de qué corcholata puede ser la favorita en esta recta final. Porque una cosa es el acuerdo, el método, y otra lo que vamos a ver. Por supuesto que habrá operación , disfrazada o soterrada, pero habrá.

Por ejemplo, si en SEGOB nombran a alguien poco afín a Adán Augusto, estarían cortando algo de la operación y de los hilos que dejó y tenía en marcha el tabasqueño. Mismo caso con los demás. En el Congreso de la Unión, Nacho Mier es fiel socio y simpatizante de Adán Augusto, veremos quien asume el rol vacante que Monreal deja en el Senado, y con quien se identifica el nuevo coordinador. Institucionalmente Marcelo se me hace el más débil, el que tiene menos aliados que pudieran ser los operadores de la sucesión. Se dedicó a dilapidar su tiempo sumando adeptos en el extranjero y la oposición, antes que hacer alianzas dentro de casa.

Claudia Sheinbaum, en términos generales, tiene un año haciéndolo todo bien. Comunica, suma, se mueve, escucha y difunde el proyecto transformador de AMLO.

Y bueno, el poder tiene sus reglas. Un rey no hereda la corona a su hermano, sino a sus hijos (o hija). También es regla empoderar a los iguales … ¿quién se parece más al poder? En ese parecido ¿quién ofrece más garantías al saliente?

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx