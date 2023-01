Primero que nada, quiero darles las gracias, a SDPnoticias por permitirme hacer lo que amo: Escribir, expresar libremente mis ideas y las cosas que pienso y siento, acerca de tema que sea.

También, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que me leen, los que creo ya van aficionándose a leer mi columna; los que amablemente la comparten o la comentan.

Y bien, la verdad, seamos honestos, siempre los primeros de enero se sienten todavía como una extensión del 31 de diciembre. Y mucho más cuando el arranque del año cae en domingo.

Los domingos siempre son esas pausas largas en la vida en donde nada parece suceder.

Así que, ahora el 2 de enero suena ya a un verdadero comienzo de este 2023 que viene ya cargado de mucha especulación sobre todo en tema político.

No podemos negar que al menos Morena ya dio el banderazo para la carrera presidencial, así que otros partidos y candidatos también lo harán, por lo que él 2023 sabrá a política y a campañas políticas.

No estoy tan segura que, como prometió el presidente, para este año ya tengamos un estado de salud como el de Dinamarca. Me parece falta bastante para ello y eso no podrá ser.

Fue muy grave lo que prometió y esa promesa la cargará siempre como una cruz si no la cumple.

Tengo fe en que el Covid deje de hacer de las suyas y podamos vivir más en paz con eso, pero también espero que las economías se reactiven y haya más estabilidad económica.

El 2023 será un año de mucho reto para periodistas, columnistas y comunicadores.

Habrá mucha información que dar, y seguramente muchas observaciones que hacerle a este gobierno, por lo que confiamos que no haya un solo reportero o periodista silenciado más.

No sé ustedes, yo dejé de plantearme propósitos desde hace mucho, más bien tengo el compromiso de hacer lo mejor que pueda hacer por mí , por mi país y por los que me rodean.

Pienso que siempre he estado convencida de que Dios, o llámenle universo, ya nos tiene un plan diseñado para cada uno, perfectamente delineado y trazado en donde, a veces, lo que podamos decidir nosotros no tiene valor.

Entonces, prefiero confiar en ello, en que ya mi 2023 está planeado y que no debo de angustiarme por el futuro porque ese es el origen de toda ansiedad.

Deseo de todo corazón que también su 2023 esté diseñado de tal manera y que en verdad lo crean así, que cada cosa que pase, buena o mala, sea para bien.

No hay manera en cómo no agradecer por entrar a un nuevo año.

No hay manera de disimular el dolor que causan las ausencias también, pero tenemos esta vida y este momento para vivir como ellos querrían que viviéramos: Felices y en paz.

Estamos donde tenemos que estar, con quienes debemos de estar y así será.

Si cambias de ciudad, pareja, amigos, o trabajo, estarás en la situación adecuada con las personas adecuadas para tu crecimiento y desarrollo personal y humano.

Mientras el presidente en estos momentos está hablando y prometiendo desde su adorada mañanera, yo me dispongo a hacer lo que me toca. A entregarle de mí lo mejor a los que me rodean. A ser más paciente y compasiva conmigo misma.

El mundo no se mueve por una sola persona.

Habemos cientos de miles de mexicanos que queremos que este país sobreviva y no se hunda.

Esa es la esperanza que me queda, esa esperanza de la que tanto siempre les hablo, de la que me aferro para creer que todo va a estar bien.

No les deseo un Feliz Año, porque la felicidad son solo momentos que pasan muy rápido, son instantes. Les deseo un año de paz. Esa paz que a veces la prefieres entre miles de pasiones y arrebatos.

Gracias una vez más por leerme.

Gracias por dejar expresarme. Seguiré como siempre muy pendiente de lo que haga este gobierno y de como se desarrollen las pre-pre-pre campañas y aquí se los habré de compartir. Tenemos que ser muy observadores en este año.

Un abrazo para todos

Es cuanto.