La infamia y la mentira siempre han existido en los ambientes políticos, sobre todo entre quienes pagan millonadas para desacreditar la imagen de otros personajes mediante la difusión de calumnias en medios de comunicación. En muchos casos, esas acusaciones terminan desenmascaradas porque no existen pruebas ni fundamentos sólidos. Al expresidente López Obrador, a lo largo de su carrera, le inventaron múltiples señalamientos. En repetidas ocasiones aseguraron que aparecía en videos recibiendo fajos de dinero; otras veces mencionaron que tenía cuentas en el extranjero o propiedades en México. Quienes sostenían esas versiones, efectivamente, tuvieron que retractarse, dado que a AMLO jamás le pudieron comprobar un hecho ilícito o al margen de la ley. En ese espiral de falsedades, la oposición desplegó órganos de comunicación, radio y prensa que promovieron una narrativa que, hasta el día de hoy, no han podido sustentar.

Al mostrarse todo eso —información analizada una y otra vez— jamás pudieron manchar la imagen del máximo exponente del movimiento de la Cuarta Transformación. Una vez que él terminó su gestión, como se veía venir, continuaron los ataques contra Claudia Sheinbaum en tiempos de campaña. El discurso que predominó por demasiado tiempo fue la mentira de que la mandataria no era de nacionalidad mexicana. En esa andanada, salieron a escena los comentócratas de la derecha que, a rajatabla, intentaban sorprender con sus infamias. Al pretender exacerbarlo, Sheinbaum aclaró todas las dudas e incógnitas que magnificaron los del PRIAN. La razón de fondo —que en algún momento les funcionó, pero ahora no— radicó en la poca competitividad que tuvo el Frente por México y su abanderada, Xóchitl Gálvez.

Esa hostilidad, conforme avanzaban las semanas de campaña, se acrecentó; sin embargo, las redes sociales jugaron un papel determinante al exhibir el manojo de mentiras que buscaban posicionarse en el terreno de la competencia política. Con esa misma forma tradicional de levantar infamias, está claro que la oposición y los medios de comunicación que se han declarado abiertamente detractores de la 4T intentan difamar sin pruebas a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel. Pareciera el mismo guion o libreto que ha sido el pan de cada día que intenta vender la oposición. Se puede decir que ahora trasladaron esa maquinaria de golpeteo a una de las mujeres que, por su liderazgo, ha demostrado capacidad y transparencia. De hecho, no hay quienes crean las calumnias que la vinculan con actividades al margen de la ley. Ella, por supuesto, está defendiendo su postura y ejerciendo su derecho de réplica ante un columnista de un medio de circulación nacional.

Lo que podemos concluir, siendo deplorable, es la estrategia sincronizada de algunos medios conservadores y de varios personajes de la clase política que se prestaron para esta infamia. A nuestro juicio, al igual que la presidenta, Ariadna Montiel es una mujer recta y de principios. Por ello, como otros actores de la 4T, está siendo víctima de una andanada ominosa que aparece justo cuando Morena dio a conocer a los coordinadores de la defensa del voto. Otro aspecto que suponemos detonó este clima fue que Montiel, erguida, puso en su lugar a quienes ha señalado de traición a la patria. Eso, junto con coordinar los trabajos de Morena, forma parte de la responsabilidad de un liderazgo de ese peso, porque el CEN, más allá de ser una institución partidista, es un órgano de información que no puede quedarse callado por más que las injurias fluyan en el camino sinuoso que algunos tratan de pavimentar.

Con tal de ganar público, uno que otro comunicador conserva esa tradicional acusación sin fundamento. No puede un periodista basarse en lo supuesto, en lo que “trasciende”, ni en levantar falsos que terminan esfumándose porque no hay hallazgos ni elementos probatorios que sustenten lo que, a todas luces, es una narrativa poco seria y ética. Incluso podemos decir que, al exponer la mentira intentando desacreditar, solo muestran la bajeza y la grieta enorme que existe entre el periodismo y el mal manejo de la información cuando no se presenta ni una sola evidencia. Lo más lamentable es que hay “periodistas” dispuestos a hacer lo que sea por dañar la imagen de una persona; sin embargo, la mayoría de la sociedad ya no muerde el anzuelo y no se traga ese cuento cuando promueven campañas llenas de mentiras sin una sola prueba o testimonio.

Esos medios, financiados por la oposición, buscan generar un clima de controversia ante la incapacidad de los contrapesos que no han dado el ancho con la ciudadanía porque no asumen su responsabilidad. A pesar de que esta vez se sobrepasaron y han perdido el valor más sagrado del periodismo —la verdad—, continúan promoviendo una andanada con fines político‑electorales, eso sí, sin eco ni resonancia.

Notas finales

Hace un par de días se activaron las alarmas sísmicas en algún punto de la geografía de Chiapas. De inmediato, y con una organización bien detallada, el gobierno desplegó dos acciones sustanciales que resultan clave en toda administración. La primera fue brindar información de primera mano, indispensable para calmar lo que suele generarse en ese tipo de atmósferas. A ello se sumó el patrullaje encabezado por Protección Civil para verificar si hubo algún daño o si alguna persona requería asistencia médica. Podemos afirmar que la atención del gobierno de Chiapas fue de primera, justo en los momentos más oportunos.