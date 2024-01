Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en cambiar el sistema de elección de quienes integran el poder judicial. Él propuso un sistema en particular, que podría ser válido —o podría no serlo—: la elección mediante voto directo, que rechazan todas las personas expertas en derecho que conozco.

Para tranquilizar a quienes no aceptan su propuesta, el presidente López Obrador dijo: “No es que cualquiera” va a ser ministro, ministra, juez, jueza, magistrado, magistrada .

Andrés Manuel no explicó cómo garantizará que “no cualquiera” llegue al poder judicial. Así que, con ganas de ayudar, propongo un método, que desde luego puede ser mejorado, para que “no a cualquiera” se le entregue la responsabilidad de juzgar a la gente. Se trata de mi propia versión de una propuesta que en SDPNoticias hizo el abogado Rodrigo Sánchez Villa. Espero que lo siguiente sea de utilidad para quitarle pasión a un debate que, me parece, no tiene por qué dividir a México:

Para empezar, los y las aspirantes deben registrarse ante un organismo que una reforma constitucional deberá crear, el INEPJ, Instituto Nacional Electoral del Poder Judicial integrado por:

√ Representantes de dos organizaciones de abogados y abogadas que aseguren diversidad ideológica:

1. Barra Mexicana de Abogados, que tiende a la derecha.

2. Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que me parece tiende a la izquierda.

(En el INEPJ se las tendrían que arreglar para que si una organización nombrara a un abogado, la otra necesariamente postulara a una abogada. Por lo demás, sería deseable que tales asociaciones modificaran sus nombres para incluir a las abogadas. Basta del monopolio que la machista cultura jurídica mexicana le dio a la palabra abogados. El español es rico en sinónimos, así que, por ejemplo, podrían empezar a llamarse Barra Mexicana de Juristas y Asociación Nacional de Juristas por la Democracia).

√ Docentes de 10 escuelas de derecho, no solo ubicadas en la capital del país, sino también en otras ciudades, garantizando representatividad nacional y, en la medida de lo posible, pluralidad ideológica:

1. Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México.

(En el INEPJ se las tendrían que arreglar para que cinco de tales docentes sean hombres y cinco mujeres).

√ Abogados y abogadas a quienes nombres los partidos políticos que hayan obtenido más de 20% de los votos en la elección presidencial —empecemos a decir NO, desde la mismísima Constitución, a la morralla política—. En 2024 creo que tal porcentaje solo lo alcanzarán dos institutos políticos.

1. Morena.

2. PAN.

(Como en el caso de las asociaciones de juristas, en el INEPJ se las tendrían que arreglar para que si un partido nombrara a un abogado, el otro necesariamente postulara a una abogada).

Así las cosas...

Con alrededor de 20 integrantes, el Instituto Nacional Electoral del Poder Judicial, INEPJ tendría que contratar a un buen despacho especializado en procesos administrativos para organizar un sistema eficaz de toma de decisiones.

Tal comité tendría que nombrar, de entre los integrantes del INEPJ, un comité para evaluar currículums de los y las aspirantes antes de determinar quiénes merecen las candidaturas y quienes no.

Lo anterior como un primer y fundamental filtro de elegibilidad de candidatos y candidatas a ser jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras:

1. Tener título de licenciado en derecho.

Una vez que se tenga la lista de candidatos y candidatas para los distintos cargos del poder judicial, el INEPJ deberá entregarla al Instituto Nacional Electoral para que, con creatividad, decida el método de elección.

Si la totalidad de los y las aspirantes a llegar al poder judicial cumplen los requisitos —representatividad nacional, conocimientos sólidos en derecho, igualdad de hombres y mujeres, honorabilidad comprobada—, lo de menos sería la forma de elegirles, ya que cualquiera aseguraría un estupendo desempeño como persona juzgadora.

En tal escenario, daría lo mismo si se les eligiera: