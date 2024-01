El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no solo no resultó ‘un peligro para el país y la región’, como tanto vociferó la derecha por años, sino que ya indudablemente su figura se convirtió en un símbolo perenne, no solo en México sino que también en todo América Latina, en un ejemplo de uno de los riesgos que tiene la democracia, en su arista electoral, que es la de que los pueblos tengan el severo riesgo de votar por vendepatrias, por traidores a los electores, y por trogloditas cuyo principal blasón es acentuar la pobreza y la desigualdad en los países a los que llegan a gobernar, a base de obscenas mentiras en sus campañas, orquestadas desde escritorios de despachos transnacionales de publicidad, con los poderes económicos, mediáticos y fácticos nacionales y extranjeros detrás, siempre viendo, sí y solo sí, por sus opacos intereses particulares en detrimento del interés colectivo.

En las antípodas, se encuentra un Javier Milei en la Argentina, que al día mismo de ser investido como presidente fuimos testigos de su metamorfosis. En resumen, ninguna casta más que el ciudadano de a pie argentino, pagará las consecuencias de sus sucesivos e incontables pésimos gobiernos, mismos que por cierto, han encontrado en el futbol al opio ideal para un pueblo, el argentino, perdido y seguro de que el futbol es mucho más importante que cualquier otro tema; el que logró eso, es el demonio disfrazado de genio mismo, y condena a ese país a una miseria creciente y sin salida posible a la vista, antes todo lo contrario.

Entonces, López Obrador es ya un símbolo, una especie de ancla no sólo para México, sino para todo América Latina (y aún otros países más lejanos) que sirva como importante referencia a lo que un gobierno puede y debe instrumentar, pero sobre todo a lo que NO debe hacer. En el caso particular de México y Andrés Manuel, quizás su mayor logro y legado (que no son pocos) sea la consecución de un viejo anhelo e idea a nivel internacional: un INGRESO MÍNIMO VITAL para los mexicanos, un piso mínimo material a las familias con miras a hacer menos difícil su desarrollo, el crecimiento y mejora en su día a día, para que se tenga un horizonte más promisorio, pero por sobre todo, un presente mucho más digno para todos los mexicanos. Estemos ciertos que su figura, su sol, no se apagará por muchas décadas, algo así cómo sucedió con el general Cárdenas del Río.