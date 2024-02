- Desde los últimos juegos algo ha cambiado, puedo verlo. - ¿Qué ves? - Esperanza.” LOS JUEGOS DEL HAMBRE

“Por delante amagar y por detrás roer, no es amistad ni buen querer.” DICHO

López Obrador juega con llevar a cabo un golpe de Estado; a no esperar al resultado de las elecciones, ni siquiera a que transcurran las campañas. Y todos tan tranquilos... Ha iniciado el año gritando realizará un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, pero pareciera que los mexicanos nos empeñamos en no creer lo que escuchamos.

¿Cómo luce el objetivo de un autoritario? Tomando la Corte y haciéndose de todo el poder. ¿El pretexto? La resolución de una de las salas de la SCJN donde quedó de manifiesto firme la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, por ejemplo.

Ha iniciado un nuevo embate en contra de la SCJN y todo el Poder Judicial. El albazo —el verdadero— lo dio Lenia Batres al falsear lo que ocurrió —y lo que está legalmente establecido— con respecto a el uso del voto de calidad del ya mencionado ministro. De paso, la ignorancia de Batres también es utilizada por los miembros de la 4t para bombardear a la división de poderes.

A partir de ello, la bancada de la 4t en San Lázaro anunció que presentará una solicitud de juicio político en contra de Pérez Dayán.

Los fanáticos de la secta defienden la constitucionalidad de la reforma de López Obrador y achacan a la SCJN —y no a su incapacidad y erradas políticas— el no poder terminar de solidificar el cambio transformacional de la 4t… López Obrador se ha encargado de vender la idea que la SCJN es corrupta; el origen de los impedimentos para que la 4t logre sus objetivos.

Está de más decir que, en realidad, estos señores, me refiero a los de Morena que hoy nos gobiernan, sí han podido hacer lo que han querido con la electricidad en este país. De allí que los apagones se hayan multiplicado en diversas partes de México y se haya encarecido el precio de la luz a pesar de los altísimos subsidios a la CFE.

Pero vuelvo a mi punto: los autoritarios no desean enterarse de que, con esta resolución de la SCJN, la creación y venta de electricidad vuelve —un poco al menos—a como debe de ser: en términos del costo de la generación de la energía eléctrica (menos cara y más limpia) y no como lo ha establecido la 4t que es privilegiando en todo momento a la mencionada Comisión.

¿Bluff de Andrés Manuel o intensión de verdad? ¿Los legisladores de la 4t contra el mencionado ministro? ¿Tratarán de quitarlo y, claro, sustituirlo por uno favorable a López Obrador (ojo, NO a la 4t; tampoco a Claudia Sheinbaum)? Esto ya pareciera intención más que amago, ya que la candidata dio banderazo de salida a la intentona al declarar que la reforma de López Obrador NO fue anticonstitucional (resulta que además de experta en física y generación energética es ahora también constitucionalista…).

Algunos dirán que exagero. Que el ministro Pérez Dayán termina su periodo a finales de este año (después del fin de sexenio) y que la próxima presidenta (Xóchitl o Claudia) ya podrá mandar su terna al Senado para sustituirlo. Pero me temo podría no ser así; ya vimos lo que sucedió con Arturo Zaldívar y la entrada de Lenia Batres al quite.

Creo que el objetivo de AMLO al “cucar” es medir en serio si puede irse más lejos y prácticamente erigirse como poder constituyente. Generar las condiciones para hacer innecesario al máximo tribunal. Gravísimo tanto por el momento (las campañas electorales), como por el significado.

Con el número de diputados que tienen, intentarán luego conseguir mayoría calificada en el Senado para enjuiciar a Pérez Dayán. Total, ‘el no ya lo tienen’ o, lo que es lo mismo, no necesitan tener razones jurídicas. Nunca las han requerido y menos respetado. Ni ética, ni responsabilidad hacia sus representados. Nada de eso es impedimento para la 4t.

Ministro fuera, nuevo ministro dentro —el cuarto necesario—.

La 4t va por hacer innecesaria a la Suprema Corte y lo va a hacer desde ahora. Y la población, mientras tanto, cree que esto no ocurrirá. No se dan cuenta que sucede lo que en otros lados: “no pasa nada” hasta que pasa de todo. ¿Que lo único que frenaría esta andanada en contra de la SCJN, sería que ello asegurara que luego, en cuatro meses, el régimen tuviera que pagar un alto costo electoral? No, ni siquiera, pues para entonces será demasiado tarde. El daño estaría hecho.

Giros de la Perinola

1.- Habría que preguntarle a los diputados de la 4t si Yasmín Esquivel también tendrá que enfrentar un juicio político. ¿O no aplicó su voto de calidad hace no mucho?

2.- Aplaudo a la jueza Kathleen St. J. McCormick, quien anuló una compensación de 55 mil millones de dólares que Tesla le pagó a Elon Musk. No le importó enfrentar a uno de los hombres más ricos del mundo y, por lo mismo, con muchísimo poder. Ella revisó el caso, escuchó al accionista que demandaba y actúo conforme a Derecho.