Pues no sé quién, pero alguien le puso a AMLO el titulo del “presidente más feminista de todos los tiempos”.

Y esto por tener nada más a mujeres dentro de su gabinete. Mujeres que mientras le aplaudan y lo alaben son queridas y respetadas por él, entonces sí son valiosas.

Pero no tiene a mujeres rodeándole porque piense que merecen estarlo. Si lo adulan lo merecen. Si no, pues no.

Hoy y una vez más volvió a agredir a Xóchitl Gálvez en su mañanera. Lo que dijo de ella pudiera parecer irrelevante sino fuera porque lo está diciendo el presidente de México.

Ya no importa qué ataque lance contra Xóchitl, lo que importa es que es contra una mujer y nos importa a todas.

Nos afecta y golpea a todas.

Él pensará dentro de su desordenada y caótica mente que Xóchitl merece ser atacada porque su pequeña Claudia Sheinbaum también ha recibido ataques.

Esa es una verdad y también es triste porque los ataques que ha recibido Claudia son espantosos la mayoría de las ocasiones.

Pero Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México.

Él tendría que ser el primero en tener suficiente inteligencia emocional para medir sus palabras y sus ataques.

No olvidemos que México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en feminicidios. Eso quiere decir que la tasa de asesinatos contra mujeres es altísima.

AMLO, al atacar a Xóchitl incrementa de manera indirecta que exista más misoginia y machismo contra las mujeres.

¿Cuántos jóvenes y niños no escuchan lo que dice el presidente de su país? Muchos. No son pocos.

Entonces imaginen lo que de él están aprendiendo. El ejemplo que está dando.

Y luego al hablar y expresarse de manera despectiva el presidente contra Xóchitl también lo que está generando es que las agresiones contra Sheinbaum se potencialicen.

Ni siquiera la está cuidando Obrador en ese sentido.

¿A dónde va a llevar al presidente que ataque continuamente a Xóchitl? Pues a qué también un gran número de mujeres que lo apoyen se sientan algo desilusionadas porque insisto, que el AMLO hable mal de una mujer, es que está hablando mal de todas.

Ya también se había referido despectivamente de Margarita Zavala llamándola como “la esposa de Calderón”. Le costaba mucho pronunciar su nombre.

Ahora con todas sus letras ataca y expone a Xóchitl desde sus amadas mañaneras que supuestamente son para informar según ha dicho.

Pero no… utiliza las mañaneras para atacar a otra mujer. Y la ataca porque la ve fuerte y se siente amenazado.

De otra manera ni siquiera consideraría mencionarla.

Ahí también le hace un favor a Xóchitl pues que elpPresidente le otorgue minutos de su preciada mañanera para hablar de ella, favorece mucho a Xóchitl. Porque no todo mundo sabía quién era.

Los más ignorantes y la gente con más necesidades y más pobre ciertamente no tenía idea muy seguramente de quién era Xóchitl, hasta que el presidente se sintió intimidado por ella y ahora la menciona constantemente.

Obviamente hoy mucha gente ya sabe quién es Xóchitl.

Así que las cosas se están poniendo interesantes porque sin duda la contienda será entre mujeres.

Habrá que ver si resulta que es cierto que ambas son sororas y pueden integrar e invitar e incluir a la otra en sus proyectos. Ahí estará lo interesante.

Mientras tanto el que aquí más mal está quedando es el presidente de todos los mexicanos.

Él dice qué hay una campaña sucia contra él.

El solo sin ayuda de nadie más se ensucia con las palabras y formas que tiene de expresarse.

Pero como sabemos que no se deja asesorar por nadie ni acepta ni recibe consejos de nadie, la situación es delicada para el, para Morena y también para las mujeres que lo rodean pues deja en evidencia, insisto, que solamente valora a la mujer que camina junto a él.

Y a la que no, la agrede.

Es el presidente de México, de toda una nación. Es el presidente de los hombres y las mujeres de este país.

Que alguien se lo recuerde.

Es cuanto.