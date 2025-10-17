Vaya problema en el que Almar Residencial se metió. A quienes impulsan el proyecto inmobiliario les pareció buena idea construir un muelle en una de las pocas playas accesibles dentro de la ciudad para la ‘palomilla’ de La Paz. La Posada es una de las últimas playas-barrio ahora en riesgo por la ‘comunidad exclusiva frente al mar’ que Fortem Capital promueve.

Entendible es la preocupación de Fortem Capital porque en verdad es un gran negocio. Almar Residencial es uno de los 12 proyectos que están dentro del Fideicomiso 3518 (FORTMCK18) creado con la participación inversionistas del sistema de afores como del sector privado en México.

Protestas

A mediados de enero de 2025, comenzó a circular la manifestación de impacto ambiental del muelle de 12,000 metros cuadrados para recibir yates de gran envergadura frente a Almar Residencial. El rechazo creció aún más cuando se viralizó una imagen de la campaña para atraer compradores que decía en inglés: “Vamos hablar de exclusividad con tu propia playa privada en Almar”.

Playa La Posada está a un costado de barrios de arraigo cuya característica principal es que saben resistir y no dejarse de nadie. “Es una privatización encubierta que nos excluiría como población local y rompería con nuestro tejido social y forma de vida”, señaló el Comité Vecinal El Manglito-Inalámbrica.

“El desarrollo inmobiliario y turístico que padecemos en esta zona ha acelerado un proceso de gentrificación, lamentablemente desplazando a familias que, durante generaciones, habían habitado el barrio. La especulación inmobiliaria ha incrementado desproporcionadamente los costos de renta y propiedad, transformando nuestro barrio tradicional en un lugar que busca la exclusividad para clases socioeconómicas altas”, enfatizaron.

Organizaciones y vecinos organizaron acampadas, tardes con encuentros deportivos y cines por las noches para apoderarse del espacio público. Incluso, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, cuestionó la situación:

“Este gobierno no va a permitir ninguna autorización, por más aparentemente inocente o de buena voluntad que parezca, si genera un simulacro de privatización de playa o mar.”

Fortem Capital

Fortem Capital, fundada en 2018 por Miguel Sánchez Navarro Madero, es una administradora de fondos de capital, líder en el desarrollo de programas de inversión inmobiliaria diversificado en los sectores industrial, hotelero, residencial, vivienda y comercial. Sus principales inversionistas incluyen instituciones como las Afores.

Antes, su padre, Miguel Sánchez Navarro Redo fue uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de Baja California Sur junto a sus hermanos, siendo miembro del consejo de Promotora El Salate SA de CV y presidente de Inmobiliaria Península de la Baja SA de CV.

Promotora El Salate SA de CV era representada por Juan Sánchez Navarro Redo, pero el 11 de enero de 2022, según consta en el Registro Público de Comercio en el documento con número 20220007043100SH, otorgó un poder por persona moral o representación a su sobrino Miguel Sánchez Navarro Madero.

Al mismo tiempo, Sánchez Navarro Madero asumió la presidencia de Inmobiliaria Península de la Baja SA de CV, conocida después como Grupo IPB y que fue la base de Fortem Capital creada el 16 de enero de 2018, donde actualmente es presidente del consejo y director.

CKDs

Para comprender porque el ahorro de los trabajadores es utilizado para usarse en fondos del mercado financiero, debemos recordar las reformas neoliberales de 1993 y, continuaron, en 1997 cuando Ernesto Zedillo privatizó el sistema de pensiones.

El estado cedió a la banca privada generando ganancia con altas comisiones para ellos, instituciones financieras, al usar dicho dinero en instrumentos especulativos y volátiles, pues los ahorradores ganan una tasa de rendimiento muy baja.

Los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) son precisamente instrumentos financieros utilizados en México para financiar proyectos de infraestructura, energía, bienes raíces, capital privado y otros sectores productivos, como es el caso de Almar Residencial.

FORTMCK18

Lo primero que hizo Fortem Capital fue emitir CKDs el Fideicomiso Irrevocable No. 3518 (FORTMCK18), en la Bolsa Institucional de Valores de México, consiguiendo en su primera llamada de emisión la módica cantidad de 2,080 millones de pesos. En 2019 sumó una ampliación por 625 millones de pesos.

El mismo Sánchez Navarro Madero mencionó que los únicos inversionistas son los ahorros de los mexicanos. Así lo confirmó en una entrevista con Excélsior: “Nosotros somos administradores de fondos de capital privado donde nuestros inversionistas son las afores mexicanas”.

Mediante Fortem Capital I, S.C. y Fortem Capital II, S.C., Miguel Sánchez Navarro Madero, Yusef Atiyeh Navarro, Ignacio García de Quevedo son los administradores, según la página Proyectosmexico.gob.mx.

Proyectos

Además de Almar Residencial, destacan los proyectos Alameda Comercial Tizayuca Hotel de Negocios, Lomas Verdes, Alameda Comercial Tecomán, Parque Industrial Tepeji, Insurgentes, City Towers, Proyecto Urbania y Proyecto Polanco.

En Baja California Sur están Plaza del Sur de 169 millones 467 mil 128 pesos; Hotel Perla La Paz con un costo de 298 millones 336 mil 590 pesos y Hotel Tropicana con un valor de 240 millones 265 mil 457 pesos en 2022. Almar Residencial, en cambio, fue de 2 millones 441 mil 754 pesos en 2021.

Banco Actinver

Banco Actinver SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver es el fiduciario del fondo 3518. Todas estas pertenecen a Corporativo Actinver inició operaciones en 1994 y dentro de sus servicios ofrece planes de pensiones, arrendamiento y fondos de inversión.

Desde 2010 cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Medios de comunicación señalan que Actinver en Puebla la empresa cerró, tras las acusaciones por el quebranto de 76 millones de pesos.

Al respecto, El Sol de Puebla escribió en 2015: “los acusados fueron señalados de haber ingresado a la cuenta de cuatro clientes, entre ellos se menciona a la familia Peregrina, dueña de agencias de autos y al político Jorge Estefan Chidiac, de quienes desviaron inversiones.”

En Chihuahua, a finales de 2021, acusaron a Actinver de supuesto engaño a inversionistas. La estafa la calculan entre 200 a 400 millones de pesos, lo que ocasionó que sus clientes comenzaran a retirar sus ahorros.

Otro caso

El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil en Proceso Oral y de Extinción de Dominio de Ciudad de México sentenció a Actinver para que pague más de mil millones de pesos a Rafael Zaga Tawil por el desfalco del Fideicomiso 3201, para inversiones personales y familiares y creado en el año 2017 (Proceso).

Sin embargo, la empresa creó un segundo fidecomiso con el número 366, quedando en manos de Banco Ve por Más (Bx+), para usarlo para invertir en un proyecto inmobiliario en Estados Unidos.

Actinver no aceptó la sentencia.

Playas libres

La privatización de playas es, sin duda, una problemática en La Paz y resto de Baja California Sur. Muchas veces, proyectos inmobiliarios disfrazados de turísticos cercan las viejas brechas rompiendo los lazos culturales de los locales.

Afortunadamente hay personas que cuestionan este tipo de proyecto acaparador. En los barrios hay gente que busca vivir bien y no les interesa el millonario negocio.

En este caso una pregunta me surge: ¿Sabrán los ahorradores de Actinver por dónde anda su dinero?