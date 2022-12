Un tal F. Bartolomé firma La columna Templo Mayor del diario Reforma. Pero F. Bartolomé no existe. Es un seudónimo, sin duda. ¿Quién se esconde en el nombre falso F. Bartolomé? El dueño de ese periódico, don Alejandro Junco de la Vega .

Un tal M.A. Kiavelo firma la columna 1-2 Organización M.A.K. del periódico El Norte. Pero M.A. Kiavelo no existe. Es también un seudónimo del dueño del diario, el mismo señor Junco.

Las dos columnas —Templo Mayor y la de M.A. Kiavelo— publican este viernes lo mismo:

√ “Todos esos morenistas que hoy se escudan en su ‘libertad de expresión’ para promover ilegalmente a Claudia Sheinbaum , son los mismos que acudían al entonces IFE para quejarse por la propaganda de quien era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

√ En aquellos tiempos el priista inundó el país con espectaculares... tal y como ahora lo hace la jefa de gobierno capitalina en sus ansias por llegar a la presidencia. Quién lo iba a decir: Claudia Sheinbaum resultó ser igual a Enrique Peña Nieto”.

Curiosamente las notas principales de tales diarios, hoy 30 de diciembre de 2022, están basadas en declaraciones de militantes de Morena que comentan los espectaculares de la cola de caballo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Destacan las opiniones de una mujer y un hombre integrantes del comité de campaña de Marcelo Ebrard:

√ La senadora Malú Micher —identificada en la nota como coordinadora de grupos de apoyo del canciller Marcelo Ebrard— repite las columnas del propietario de Reforma y El Norte: “El argumento que esgrimen (los que apoyan a Sheinbaum) de libertad de expresión fue el mismo que dieron priistas cuando acompañaron a Peña Nieto”.

√ El diputado Daniel Sibaja , otro simpatizante de Ebrard, también repite lo expresado en Templo Mayor y en la columna de M.A. Kiavelo: “Morena se está peñatizando”.

Puedo imaginar a don Alejandro Junco enviando por WhatsApp este mensaje:

“Malú, Sibaja, hagan algo ya, ¡chingao! Sheinbaum les está ganando todo el debate, así que ataquen a la yugular. Me la comparan con Peña Nieto, eso duele en la izquierda. M.A. Kiavelo y Templo Mayor apoyarán la ofensiva. Un bombardeo tan intenso en mi periódico la doblará, nadie resiste golpes bien dados de Reforma y El Norte. A Mural ni lo vamos a meter porque ese pinche periódico nomás no avanza, ya les dije que tienen dos años para medio emparejarse con El Informador o lo cierro; en Guadalajara nomás no vemos una. Pinches tapatíos. Y no se metan con Obrador, no sean pendejos. No lo hagan enojar: no conviene. De decir que AMLO diseña la campaña de Claudia se encarga Rojas, el de Monreal. Los seguidores de Adán Augusto no importan, así que estará bien cualquier tarugada contra Sheinbaum que se les ocurra”. Alejandro Junco (da instrucciones al equipo de Ebrard)

Y sí, Alejandro Rojas Díaz Durán, hombre fuerte del senador Ricardo Monreal, “aseguró que la campaña de Sheinbaum se está planeando desde Palacio Nacional, por ello el presidente no interviene”.

De plano, no vale la pena reproducir las tarugadas sin importancia que dijeron en Reforma y El Norte los partidarios de Adán Augusto López. Búscate otros estratega, querido Adán, ya que con esos no vas a ningún lado.

Marcelo Ebrard, candidato de la oposición para ganar la presidencia desde Morena

El hecho es que el diario Reforma dirige la campaña de Ebrard. Es la única explicación a tanta agresividad contra la jefa de gobierno.

Coincide con lo que Ildefonso Guajardo, del PRI, dijo hace unos meses en el restaurante de Arturo Cervantes en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Yo lo escuché y no como espía. Cuando saludé al exsecretario de Economía comentó a su acompañante frente a mí: “Vengo de una reunión con Claudio X. La oposición vale madre, no hay nadie y la alianza no es fácil. Coincidimos en que si priistas y panistas no podemos enfrentar a Morena, lo mejor que podemos hacer todos es apoyar a Ebrard para que gane la encuesta de Morena. Porque en ese partido Marcelo es el único que sí entiende”.

Ya sabemos cómo está integrada la oposición a AMLO:

√ Tiene un operador de alianzas, Claudio X. González .

√ Cuenta con dos partidos medianamente fuertes, el PRI y el PAN, y con lo poquito que todavía represente el PRD.

√ Dinero hay en las filas opositoras, el de los partidos, pero sobre todo el de la clase empresarial que insiste en combatir a AMLO.

√ Prácticamente todos los medios trabajan para el PRI y el PAN.

√ En el terreno mediático, toda la comentocracia sigue lo que se publica en los diarios de Alejandro Junco, Reforma y El Norte, muy influyentes en la capital y Monterrey, y Mural, que en 25 años nomás no ha logrado hacerla en Guadalajara.

√ La oposición tiene también una veladora encendida en Morena, la de san Marcelo Ebrard .

La tremenda corte, esta vez sí más estrambótica que la de Jose Candelario Tres Patines

En un artículo del pasado 23 de diciembre —”Crisis en la SCJN. Nunca tantos ministros (y ministras) corrieron tanto”— realicé un pronóstico acerca de la votación que habrá en la corte el próximo lunes, Repito los argumentos, es decir, me plagio a mí mismo:

√ Hay dos candidatas y tres candidatos a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

√ Votan conce minitros y ministras:

1. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

2. Ana Margarita Ríos Farjat.

3. Yasmín Esquivel Mossa.

4. Javier Laynez Potisek.

5. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

6. Loretta Ortiz Ahlf.

7. Juan Luis González Alcántara Carrancá.

8. Alberto Pérez Dayán.

9. José Mario Pardo Rebolledo.

10. Norma Lucía Piña Hernández.

11. Luis María Aguilar Morales.

Según los expertos, más o menos de la siguiente manera iban a votar ministros y ministras:

√ 2 votos Yasmín Esquivel Mossa (el de ella misma y el Loretta).

√ 2 votos Javier Laynez Potisek (el de él mismo y el Margarita).

√ 2 votos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (el de él mismo y el de Zaldívar).

√ 2 votos Alberto Pérez Dayán (el de él mismo y el de Luis María).

√ 1 voto Norma Lucía Piña Hernández (el de ella misma).

√ 2 indecisos: Alcantara Carrancá y Pardo Rebolledo.

Pronostiqué que si Yasmín se retiraba como candidata por el problema de su tesis, su voto y el de Loretta serían para Pérez Dayán. Esto en mi opinión, y en la de mis informantes, sigue siendo válido.

¿Se retirará la ministra Esquivel de la competencia para sustituir al presidente saliente de la corte, Zaldívar? Creo que si no lo hace antes de empezar las votaciones el 2 de enero de 2023, en algún momento ocurrirá: injustamente, sin duda, pero la grilla que le hicieron por su tesis la ha dejado sin apoyos. Una pena que la hayan golpeado tanto.

El 23 de diciembre no veía debilitado a ningún otro aspirante a presidir la corte suprema. Hoy veo a Gutiérrez Ortiz Mena también de capa caída. Lo descalificó Andrés Manuel al acusarlo de ser el beneficiario de la politiquería contra Yasmín, pero el presidente hizo algo más: sin mencionarlo por su nombre AMLO lo describió como el “ministro más rico”. Este no sería problema si no hubieran rápidamente aparecido en redes cuestionamientos como el de Rafael El Fisgón Barajas relacionados con el trabajo del hoy ministro como jefe del SAT en el gobierno de Felipe Calderón:

Siempre ha tenido peso la opinión de El Fisgón, un importante intelectual mexicano que se expresa en La Jornada mediante viñetas para llegar a más gente. Hoy, en el primer gobierno de la 4T, sus puntos de vista son todavía más relevantes. Así que, inteligentes como son, ministros y ministras deben haber ya calculado el riesgo para la imagen de la SCJN implícito en que la presida alguien a quien el obradorismo más puro no se cansará de señalar como quien perdonó cien mil millones de impuestos a los ricos entre los ricos.

¿A dónde se irá el voto que tenía asegurado el ministro Gutiérrez Ortiz Mena? Difícil saberlo porque son buenas las cuatro candidaturas que pudieron atravesar sin mancharse por el pantano de una campaña electoral durísima en la corte, e inclusive más que durísima, sucia como nunca se había visto.

Estoy especulando, que quede claro. Podrían ministros y ministras todavía elegir a Esquivel Mossa y a Gutiérrez Ortiz Mena, pero en ambos casos —la política es así de cruenta— se trata de juristas que han llegado a las votaciones con fuertes heridas, que se volverían mucho más profundas en el caso de que presidieran la SCJN.

Entiendo el ideal de independencia que sin duda defenderán ministros y ministras, pero ellos y ellas saben que no solo se trata de ser independientes del poder presidencial que tanto les cuestiona desde las mañaneras, sino también del poder del gran capital que durante muchas décadas ha manejado el SAT y todas las instituciones nacionales como se le ha pegado la gana.

Como lo anterior es sencillo de comprender, creo entonces que lo sensato para ministros y ministras será elegir entre las tres opciones que sobrevivieron en esta brutal temporada de cacería de integrantes de la corte: Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán .

Mi pronóstico de hace siete días, basado en opiniones de expertos, era que los votos de Yasmin y Loretta se irán con Dayán; reitero que no tengo razones para pensar que esto ha cambiado. ¿A quién apoyarán los indecisos y el único simpatizante visible de Ortiz Mena? Eso lo sabremos muy pronto.

La gente que sabe de esto ve cierta ventaja para Dayán por haber hecho lo correcto hace 20 años en el desafuero de AMLO: le dio la razón a López Obrador cuando todo el sistema condenaba al ahora presidente de México. Lo notable es que Pérez Dayán políticamente jamás se ha identificado con Andrés Manuel.