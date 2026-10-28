En el marco del ALTA AGM & Airline Leaders Forum 2026, la fabricante de aviones francesa Airbus presentó su Previsión Global del Mercado 2026 - 2045 (GMF, por sus siglas en inglés). Y sus proyecciones para la región de América Latina los tienen francamente “contentos”.

Pero hablemos un poco de Airbus en México, antes de entrar de lleno en la presentación que hicieron en una conferencia de prensa de manera conjunta, el presidente de Airbus América Latina y el Caribe, Arturo Barreira, y Yannick Fournier, el market research & forecast manager.

Y es que durante mucho tiempo el mercado aeronáutico estuvo dominado por los estadounidenses; sus aviones eran los que las aerolíneas elegían para operar sus vuelos, desde la era dorada de la aviación que comenzó en los años cincuenta y sesenta, e incluso durante la crisis del petróleo en los años setenta, las fabricantes de aviones de los Estados Unidos eran líderes indiscutidos.

Pero como todo en esta vida, las cosas cambian, y fabricantes de otras latitudes comenzaron a fabricar aviones muy interesantes, lo cual hizo que las aerolíneas las voltearan a ver otros horizontes, y fue así como en los años noventa Airbus entró a México, de la mano de Mexicana de Aviación con sus modelos A320.

Estos aviones de pasillo único, también conocidos como de “cabina estrecha”, fueron la piedra fundamental para su aceptación dentro del mercado. Les tengo que decir, el A320 se convirtió en mi avión favorito, pues por el tipo de configuración con el que venía para la extinta Compañía Mexicana de Aviación, eran aviones con galleys (cocinas) muy bien distribuidos, ideales para trabajar, y con tres baños, uno al frente y dos atrás.

Su pasillo -a diferencia de su competidor norteamericano- se distinguía por ser super ancho, al grado que uno podía mover el carrito de servicio a un lado y un pasajero podía pasar sin tener que meterse entre asientos ni nada por el estilo.

Además, venía con muchas modernidades; estábamos en ese cambio de aviones analógicos a equipos con pantallas “touch screen”, desde las que se podía modular luces, ver el nivel de agua potable en el avión y de agua sucia en los baños. En fin, una monada de avión, como tripulante se los digo, amaba volar en el por lo cómodo.

Por eso hoy no me extraña en lo absoluto que cuando llegaron las aerolíneas de bajo costo, por allá del 2005/2006, se decantaran por elegir Airbus por encima de su competidor norteamericano.

A tal grado que hoy la armadora francesa es la indiscutible reina de los cielos mexicanos con más de 250 aeronaves surcando nuestros cielos, operados tanto por VivaAerobus y Volaris, contra poco más 40 aviones de la fabricante brasileña Embraer, que están distribuidos entre Aeroméxico, Transportes Aéreos Regionales (TAR) y la Aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana de Aviación), y más de 130 aviones de la fabricante norteamericana Boeing.

Ahora sí, planteado ese panorama, hablemos de la demanda que prevé Airbus para América Latina, solamente en el rubro de aviones de pasajeros, pues dieron a conocer que para el 2045 según la Previsión Global del Mercado de Airbus 2026 – 2045, pasarán de tener 1,550 aeronaves a tener 2,770 solamente en la región.

Ellos han observado que tanto las tasas de urbanización, así como el desarrollo económico, que incluye una expansión importante de la clase media, serán los detonantes que aceleren los motores del crecimiento de transporte aéreo dentro de América Latina.

Una realidad es que, cada vez más, la población en general construye más centros urbanos; esto da pie al nacimiento de nuevas rutas que los conecten, y por ende la expansión de la red de vuelos tenderá a crecer de manera importante en la región.

Airbus tiene muy claro que el modelo del avión de pasillo único o cabina estrecha será el que encabece los pedidos de las aerolíneas de la región, y tienen previstas 2,520 nuevas entregas de este tipo, mientras que de las aeronaves de doble pasillo o cabina ancha apenas estarán entregando 200 equipos en el mismo tiempo.

De esos 2,520 equipos, 1,220 aeronaves irán directamente a incrementar las flotas de las aerolíneas, mientras que el resto (1,500 aviones) serán exclusivamente para sustitución de equipos, esto es, aviones que ya cumplieron su ciclo de vida y que es mejor sacarlos del mercado.

Resaltaron además que en la región de América Latina, el 44% de la flota de aviones está compuesta por aeronaves de última generación, este tipo de equipos cuyos motores reducen el ruido, y que además ahorran en combustible, incluso son compatibles para usarse con SAF (combustibles amigables con el medio ambiente), por lo que tienen previsto para el 2035 alcanzar el 94% con este tipo de flotas que optimizan la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) así como la reducción de costos por turbosina, con la finalidad de llegar a la meta en 2050 con cero emisiones de CO2 a la atmósfera.

Otra información que nos compartieron fue que el número de pasajeros (por persona) en países como Chile, Brasil y México va a duplicarse, e incluso puede que crezca esa cifra un poco más, y que países como Colombia y Argentina estarán por duplicar sus viajes por persona, muy de cerca de los primeros tres países.

En su conjunto América Latina tendrá un crecimiento del 3.7% anual por lo menos las próximas dos décadas, liderando por supuesto los mercados que manejan el tráfico domestico o nacional con un 4.0% anual y para viajes internacionales se tiene previsto un crecimiento del 3.3% anual.

Hasta el momento la fabricante de aviones francesa Airbus ha vendido más de 1,400 aeronaves en toda la región de América Latina y el Caribe, con 900 aeronaves prestando sus servicios en distintas líneas áreas y con pedidos de 450 aviones.

Como podemos observar, Airbus está muy contenta con el crecimiento que está teniendo, y les puedo asegurar que cuando llegaron los primeros A320 a principios de los años noventa, no tenían contemplado un crecimiento tan grande dentro de la región, porque los aviones norteamericanos dominaban entonces el mercado, hoy por lo menos en México la historia es muy diferente.

Airbus se ha consolidado dentro del país, al grado de que las puertas de la familia A320/321 se fabrican en la planta de Querétaro, que acaban expandir. No es casualidad, es una empresa que sabe muy bien cómo y cuándo debe acelerar, cuando frenar, y si es necesario regresar. Sus previsiones son muy buenas noticias, tanto para Airbus como para México.