Dijo Templo Mayor, de Reforma : “Quienes saben de cuestiones diplomáticas ven con preocupación que Beatriz Gutiérrez Müller acuda a actos oficiales en representación de su esposo, Andrés Manuel López Obrador, como ocurrió ayer en la toma de posesión de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil”.

Mi comentario : Pregunté a gente con experiencia de décadas en la diplomacia si eso es cierto y recibí la siguiente respuesta: “Es falso. Nada impide que la esposa del presidente lo represente en actos como el de ayer de Lula. Y de hecho es un símbolo político más importante que si va el canciller. Esto más bien parece grilla de Reforma para favorecer a Marcelo Ebrard, es decir, da la impresión de que se busca obligar a AMLO a que ya no pida a Beatriz estar en eventos como el de Brasil; en efecto, para que sean solo de Marcelo”.

Dijo Templo Mayor, de Reforma : “Aunque en muchos países es práctica común que los mandatarios sean representados por sus cónyuges en actos protocolarios, lo que se sale de la norma es que Gutiérrez Müller mande mensajes políticos como ayer, cuando al tomarse la foto del recuerdo con Lula, mostró 4 dedos de su mano derecha mientras decía: ‘4T, eso es todo’. Suficientes conflictos hay ya con naciones de Sudamérica por los dichos del presidente como para ahora tener que preocuparse por los de su esposa.

Mi comentario: Las mismas personas con suficiente experiencia en la diplomacia me dijeron sobre lo anterior: “Ni ese gesto ni lo que Beatriz dijo provocarán problemas. Lula ni siquiera se debe haber enterado. Cuando le lleven el video, si se lo acerca su círculo cercano, casi seguramente no dirá nada. Beatriz está lejos de haber provocado conflictos con otras naciones sudamericanas, como Perú. Esos son totalmente obra y gracia del presidente AMLO a quien aconseja mal su secretario de Relaciones Exteriores. El comentario de Reforma suena más bien a queja de Ebrard, quien habría deseado tomarse la selfie con Lula y con todos los otros invitados. Por esa razón, creo, el presidente no lo envió como su representante a Brasil. Nos ahorró Andrés Manuel ocho días de ver en redes fotos de Marcelo con el presidente brasileño y 27 videos de TikTok. Ojalá no venga después en Reforma una serie de entrevistas con gente de Ebrard, como la senadora Malú Micher, exigiendo piso parejo para el canciller en las tomas de posesión de presidentes sudamericanos”.

El peluquero en la corte

Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá una nueva presidencia. La sesión será pública y se transmitirá en Justicia TV. Romperá el récord de audiencia anterior, logrado en la transmisión de la serie Caníbal.

Es enorme el morbo generado por la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y por los dichos de AMLO acerca de que los conservadores pretenden que la corte la encabeza “el ministro más rico”.

Lo menos que el público puede esperar es que ministros y ministras hayan acudido a la peluquería o al salón de belleza para estar más o menos presentables este lunes 2 de enero.

Ya nos dirán las crónicas de sociales quién lució el mejor peinado porque, lamentablemente, en lo referente a la vestimenta todos y todas se van a uniformar con la fúnebre toga que a los atléticos gladiadores romanos tanto favorecía al menos en las películas, lo que no es el caso de ministros y ministras, la mayoría enfermos de la peor pandemia del siglo XXI, en la que tristemente México sí es campeón mundial: el sobrepeso.

Si la elección hubiera sido en otra fecha, ministros y ministras, además de visitar al peluquero habrían ido al gimnasio a intentar bajar esos muchitos kilitos de más, pero entre las comilonas y las desveladas navideñas y de fin de año, ello de plano resultó imposible.

En fin, hoy estaremos al pendiente de lo que decidan once personas:

1. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

2. Ana Margarita Ríos Farjat.

3. Yasmín Esquivel Mossa.

4. Javier Laynez Potisek.

5. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

6. Loretta Ortiz Ahlf.

7. Juan Luis González Alcántara Carrancá.

8. Alberto Pérez Dayán.

9. José Mario Pardo Rebolledo.

10. Norma Lucía Piña Hernández.

11. Luis María Aguilar Morales.

¿Favorito para ganar la elección en la SCJN? Lo he dicho antes. Veo sin posibilidades a Yasmín Esquivel, por la crisis de la tesis, y también a Gutiérrez Ortiz Mena, por el señalamiento de que es “el ministro más rico”. Me cuentan que tiene poco apoyo Norma Piña. Entonces, la disputa estará entre Pérez Dayán y Laynez. Me puedo equivocar, pero mis fuentes eso aseguran.

Todo dependerá de:

√ A quién apoyen Esquivel y Loretta Ortiz, su aliada; me parece que a Dayán.

√ Cómo cambie su voto Zaldívar, quien estaba con Ortiz Mena; digo que estaba porque como quizá ya lo ve eliminado tendrá que pensar en un plan b. Podría ser la ministra Piña o inclusive Pérez Dayán. Me cuentan que Zaldívar no sufragará a favor de Laynez porque se llevan mal, pero puede ser puro chisme: en estos líos, com en el bolero, uno realmente no sabe nunca nada.

√ A favor o en contra de quién se decidirán los indecisos González Alcanzará Carrancá y Pardo Rebolledo. Seguramente ven virtudes tanto en Piña como en Dayán y Laynez. Ya se verá.