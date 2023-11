México todo y en particular en el municipio de Acapulco hay, desde el 2018, un crecimiento en lo casos del dengue, una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito (hembra) Aedes Aegypti.

De hecho, antes de la llegada del huracán Otis, el 25 de octubre, Acapulco era ya el municipio del país con más casos de dengue. De hecho, el noticiero estelar de Televisa, N+, que conduce Enrique Acevedo, estaba alertando, 20 días antes de Otis, que tan sólo en lo que iba del año, en el puerto, había un incremento de 157% de casos registrados de dengue. Lo que significaba, formalmente, la afectación para 1,163 personas en los primeros 9 meses de este año. Y a esta cifra de por sí ya alta hay que agregar los casos no reportados a la Secretaría de Salud. Una cifra real de contagios mucho mayor pues.

Los síntomas del dengue son fiebre elevada, dolo de cabeza muy intenso, dolores musculares, nauseas, vomito y salpullido. Es incapacitante por algunos días. El tema es que si el dengue (normal) era ya un epidemia fuera de control en Acapulco antes de Otis, con la llegada de Otis el tema será una epidemia severa con la capacidad de colapsar el endeble el sistema hospitalarios de la región.

Y es que el paso del huracán ha dejado cientos, miles de zonas húmedas para que crezcan los huevos de mosquitos – desde charcos hasta cientos de albercas ya inservibles-. Y, con un segundo piquete del mosquito del dengue (recordemos Acapulco era ya la ciudad mexicana con más casos) el infectado desarrolla “dengue hemorrágico”. Una enfermedad con síntomas mucho más severos, entre ellos hemorragias en las encías o la nariz y vómito o heces con sangre. La tasa de mortalidad con cuidados hospitalarios es del 2%. Pero de no tratarse la mortalidad sube al 50%. Esto es que la mitad de la gente picada en una segunda ocasión puede morir. ¡Algo Realmente muy grave!

En estos momentos no sabemos que tan grave se ha puesto la epidemia de dengue en Acapulco. Pues los síntomas en las personas empiezan a aparecer entre 8 a 12 días después de ser picadas. Justo por estos días. Aunque la Organización Mundial de Salud tiene mapeado que a partir de la cuarta semana luego de un huracán o ciclón es cuando se empieza a notar el incremento en los casos de dengue de manera severa y masiva.

Pero la gente en Acapulco en estos momentos tiene mucho más preocupaciones que cuidarse de los mosquitos y la Secretaría de Salud federal, que se debería de encargar de mitigar estos riesgos temas, NO ha emitido ninguna alerta. Así que nadie parece estar preocupado en el puerto.

En las despensas que el gobierno federal entrega, con una treintena de productos, ni siquiera vienen repelentes contra mosquitos. Algo que es común entregar en otros países luego del paso de huracanes. De hecho hasta en la pagina del Centro de Control de Enfermedades de los EUA (la afamada CDC) se señala que es muy importante usar repelente contra mosquitos después de un huracán, al pasar más tiempo en el exterior limpiando zonas afectadas. Incluso recomienda repelentes con DEET o icaridin para evitar las picaduras de mosquitos con dengue.

Pero en México nadie ha dado la alerta. El tea del dengue era ya grave en Acapulco, pero tras el paso de Otis se van a exponenciar los casos y existe el riesgo real que se colapse el sistema de salud en esa plaza y que mueran más gentes de las que mató Otis.

Este fin de semana vi reportajes de Tv Azteca y de Al Jazeera en las inmediaciones del puerto en donde mostraban a infantes con muestras de salpullido. Sus madres lo conectaban a beber agua contaminada. Pero no, el salpullido es una de las manifestaciones del dengue.

Ojalá pronto se dé la alerta sanitaria en Guerreo y se empiecen a tomar medidas contra el dengue. Ya vamos tarde. Se trata de cuidar a los acapulqueños, pero también a todas las personas que han ido a ayudarles. No alertar a la gente, no darles insumos para cuidarse de las picaduras de mosquitos es no sólo algo irresponsable. Es algo criminal.