Esta detención que puede llevar a profundizar aún más las investigaciones que realizan los Marshall de Estados Unidos contra Genaro García Luna ex secretario de seguridad en México, sabemos que las investigaciones realizadas por inteligencia de este país americano llevaron a la detención del ex servidor público, que en unos días será juzgado en la corte de Estados Unidos, el juez que le tocará será nada menos que quien dio cadena perpetua al Chapó Guzmán.

Al momento de la detención de Ovidio como muchos pensaron, yo también lo hice, se creyó se le entregaría a las autoridades para presentarlo a testificar en contra del ex policía de Fox y Felipe Calderón, fue hasta ver los problemas que se presentaron en Culiacán que pude entender la magnitud del daño que provocarían en Sinaloa los allegados del líder del pacífico.

Con esto que le queda a la derecha que tanto crítico al presidente por haber decidido en aquella ocasión soltarlo para salvaguardar a las familias de los militares, que a muchos políticos poco les importaron en ese momento, les interesaba atacar a López Obrador de manera serpental aprovechando el momento para en elecciones posteriores decir que protegía a los carteles del pacífico.

Me preocupa la forma en que lo comento la reconocida periodista Anabel Hernández, fue alguien que admire como investigadora, era un ejemplo a seguir hasta el día que con una conductora señaló a AMLO de tener pacto con la delincuencia de Sinaloa, quede impactado que alguien a quien veía sus libros, tenía en ese momento una flagrante nota tomada del saludo a una Sra. mayor de edad, claramente vi que lo hacía por apoyar a opositores del gobierno federal, algo que nunca entenderé por ser quienes la persiguieron, tal vez salió de ella misma, muchos conductores de TV, prefirieron callar, sabían que decía algo sin pruebas, no dudaré de su labor como investigadora en épocas que nadie enfrentaba a García Luna.

Con esta detención el presidente de México manda un mensaje a sus seguidores y no seguidores, no se trata de abrazos y no balazos, se debe hacer las detenciones con inteligencia sin dañar a los seres humanos de ambos lados, hasta no ser juzgados nadie es culpable, con Felipe Calderón, si no agarraban a los delincuentes, se llevaban a los vecinos, pero siempre metían al bote a inocentes entre sus redadas sangrientas.

Con esto reitera el gobierno federal que está en favor de pacificar el país, veía por ahí un Twitter que decía, no puede ser presidente, debería detener este conflicto en Culiacán, regrese a Ovidio, puff ahora quien entiende, es parte de estrategias de las redes sociales, pienso acaso Estados Unidos puede integrar al hijo del Chapó Guzmán como testigo contra el juicio de García Luna, podría ser o al tenerlo en México es imposible.

Veremos que sale de la visita del presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden . Con eso me despido esperando estar atento de las noticias del juicio del ex secretario de seguridad pública Federal, alguien comentó que está decidido a dar toda su información sobre los expresidentes y los contubernios con los carteles, es solo un comentario que seguramente tiene a Vicente Fox y Felipe Calderón con la presión a tope.

