IRREVERENTE

Les platico:

El presidente López Obrador no pudo ser más enfático en su apoyo a Samuel García, durante la 48ava Reunión Nacional de Seguridad Pública y 5a del Consejo Nacional de Protección Civil.

Su espaldarazo fue total ante lo que calificó como una embestida con tintes políticos y electorales contra el gobernador de Nuevo León, por la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

Samuel se levantó de su asiento y se tocó varias veces el corazón para agradecerle al presidente su gesto.

ANTECEDENTES:

Para quienes no viven en NL les platico que tras la renuncia concertada entre Raúl Gracia y el propio Samuel García, del ex fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, se desató una campal entre las huestes que apoyan al gobernador contra los alfiles de la “santísima trinidad” panista, amafiados con Francisco Cienfuegos, testaferro del ex gobernador priyista Rodrigo Medina, el verdadero mandamás del PRI estatal.

En uno de los procesos más desaseados de que se tenga noticia en éstas bárbaras y sedientas comarcas del norte, más de 60 suspirantes se registraron para ocupar el puesto vacante, uno de ellos Adrián de la Garza, quien perdió la elección para gobernador con Samuel García.

Adrián fue procurador de justicia en el gobierno de Medina y alcalde por seis años de Monterrey, en una de las gestiones más cuestionadas por actos de corrupción, amiguismo, influyentismo y muchos otros malos manejos, que dejaron a la ciudad convertida en un desastre.

Desde que levantó la mano para ocupar la fiscalía, Samuel amenazó con vetarlo, usando los poderes que como gobernador le confiere la Constitución local.

En respuesta, las fracciones priyistas y panistas del Congreso del Estado amenazaron con represalias, una de las cuales tiene que ver con el bloqueo del proyecto para resolver el problema de la escasez de agua en la entidad.

Tuvo que apersonarse en Monterrey el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para tratar de calmar los ánimos, pero apenas llegaba al aeropuerto para su vuelo de regreso a la CDMX, la lucha se volvió más encarnizada entre los bandos rivales.

Samuel pidió apoyo al presidente y lo obtuvo.

Pero no solo fue para el tema del agua sino también para el asunto del nuevo fiscal.

Y SE LO DIO, PERO...

Quién sabe si el espaldarazo irá más allá de lo que sucedió en las reuniones de los consejos de seguridad.

No creo que el presidente se vaya a inmiscuir en temas que le conciernen solo a los protagonistas estatales.

Pero a como están las cosas después de la marcha del 13 de noviembre en apoyo al INE y contra la reforma electoral, la lucha dejó de ser de los técnicos y cayó en terrenos de los rudos.

VEAN ESTO:

La amenaza del priyismo nacional para votar en la sesión plenaria del Congreso contra la reforma electoral, encendió las señales de alerta en Morena, pues no les alcanza con sus partidos rémoras -el PT y el Verde- para que la reforma sea aprobada.

Necesitan otro aliado, y ese podría ser el MC, el partido del que Samuel es uno de los líderes más visibles.

Dante Delgado sigue siendo el jefe “moral”, pero trae encima una amenaza de la UIF para revivirle los expedientes que lo exoneraron por el delito de enriquecimiento ilícito, cuando fue gobernador interino en Veracruz, en sustitución de su mentor Fernando Gutiérrez Barrios.

Dante estuvo preso en la cárcel jarocha de Pacho Viejo hace 27 años, por espacio de seis meses y fue exonerado al presentarse lo que en el argot legal se conoce como “desvanecimiento de pruebas”.

Pero veladamente ya le mandaron decir de parte de Pablo Gómez, el jefe de la UIF, que existe la posibilidad de que las pruebas que se desvanecieron, podrían recuperar el conocimiento.

El otro líder del MC, Enrique Alfaro, da muestras de que el gas que traía se le escapa cada día, debido a que el CJNG, una de las bandas más despiadadas del crimen organizado, tienen prácticamente tomado al Estado de Jalisco.

No tiene calidad moral para ser factor en las mesas de negociación, para hacer fuerte a Morena en las votaciones de la reforma electoral.

¿Quiénes quedan? Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas.

Pero el hijo del mártir priyista como que ya se ubicó y dejó de escuchar a los asesores balines que lo traían encuerdado con la ilusión de ser candidato del MC a la presidencia en el 2024.

Queda entonces Samuel y aunque sigue dando muestras de desubicación y de volverse sordo a quienes critican sus actos de gobierno, es quien ha puesto a temblar a priyistas y panistas de NL, al piratearles a alcaldes y diputados.

Nadie del MC en todo el País ha logrado lo que él en ese sentido y este es un hecho que no escapa al colmilludo presidente.

SI EL PRI SE LE VOLTEA A MORENA, AHÍ ESTÁ EL MC...

La utilidad que representaría para Morena tener de aliado al MC, no solo le serviría para luchar por que sea aprobada la reforma electoral para tronar al INE y crear a ese Frankenstein que sería el INEC.

El MC le sería también de gran utilidad a Morena para pelear por las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, que están en peligro si el PRI se mantiene en coalición con el PRD y el PAN.

Más útil le sería el MC a Morena en las elecciones presidenciales y en las más de 10 gubernaturas del 2024, y aquí viene lo más importante: si el MC se alía con Morena, con el PT y el Verde, en un descuido tendrían la mayoría calificada en el siguiente Congreso, para hacer de las suyas a su entero placer.

Así que, estimado Samuel, no estaría de más que analices el costo que podría llegar a tener tanto “cariño” del presidente en el asunto de la fiscalía.

No vaya a ser que ganes tú y contribuyas a que se pierda en el campo de los intereses nacionales.