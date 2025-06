La relación bilateral del gobierno de México con el de EU está en su momento más crítico. No sólo es cuestión de caracteres de quienes gobiernan, tiene qué ver con el entorno y sus encontradas prioridades políticas que dificultan una relación razonable. El presidente Trump es un personaje de época, impredecible, irresponsable en extremo, con propensión a la agresión y al exceso si lo considera funcional a sus pretensiones. Rompe todo sentido de proporción y padece un irrefrenable impulso hacia el autoritarismo.

El problema de la presidenta Sheinbaum es diferente. Sus dificultades no se asocian a su personalidad sino a su visión del poder y del hecho de que decidió ser pieza de un juego donde el referente de autoridad ya no está en el poder formal, pero persiste como el factor de cohesión de la alianza gobernante y el arquitecto del nuevo régimen político que ha desplazado el arreglo institucional previo. Más allá de lo que haga o quiera, López Obrador es el factor de poder sustantivo que condiciona el ejercicio de la autoridad presidencial.

La presidenta Sheinbaum da prioridad a la política interna y a mantener el precario equilibrio de la coalición gobernante a partir del consenso sin advertir el peso de sus palabras en el entorno político norteamericano, igualmente polarizado que el mexicano. Absurdo que una persona de su calidad intelectual recurra a las encuestas como argumento, incluso para justificar la farsa de elección judicial que degradó al país, a la República y a su vida democrática. El objetivo de popularidad distrae la atención de los temas fundamentales y confunde al gobernante.

La presidenta Sheinbaum no tiene quien hable ni haga por ella; se le advierte aislada por decisión propia, hasta sus colaboradores cercanos no son afines, especialmente su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el estratega de frágil responsabilidad y cuestionable capacidad, pero con persistente influencia. La llamada mañanera es un ejercicio de propaganda que genera elevados costos y si bien es útil para el acuerdo y proveer imagen de liderazgo, en los momentos críticos no ayuda y se vuelve contraproducente. La propaganda de la mañanera eleva el volumen, pero cuestionamientos como los de Reyna Haydee la ponen en entredicho y exhibe la dificultad para defender lo indefendible.

Lo acontecido en Los Ángeles plantea aristas muy preocupantes porque un mal manejo de las palabras propicia que el gobierno de Trump interfiera abiertamente en el país. Es un error continuar con el injerencismo de López Obrador, quien amenazaba con movilizar a votantes en EU contra los candidatos que afectaran los intereses de México. En esa misma línea, la presidenta Sheinbaum en repetidas ocasiones alentó la movilización contra el impuesto de las remesas, que constituye intervencionismo, por cierto, inofensivo en sus efectos, pero bueno para consumo local y particularmente para los afines. Igual el presidente del Senado, Gerardo Fernández con la majadera altanería de siempre, con la diferencia de que el agravio real o imaginario va dirigido a aquellos con el poder de dañar severamente a los mexicanos aquí y en EU. La presidenta señala a opositores y periodistas como promotores de la versión que ella promueve la violencia, pero elude mostrar los efectos que tiene la conducta del presidente del Senado.

Es un error mayor alentar la movilización en EU como recurso para influir en las decisiones políticas del Congreso norteamericano, especialmente por el sentimiento popular antinmigrante, y porque provocan la reacción de los halcones que están gobernando. Las declaraciones frívolas del presidente del Senado abren la puerta y facilitan no sólo la respuesta dura y ruda por parte de los norteamericanos, también dan pie al intervencionismo.

La ausencia de una visión de seguridad nacional y perspectiva estratégica de la relación bilateral impide al gobierno mexicano hilar fino, manejarse con prudencia y actuar con eficacia para defender el interés nacional. El asunto es delicado en extremo, el país está expuesto y la amenaza es real; no puede desahogarse con la perspectiva de lo que importa es lo interno y las encuestas.

El país es vulnerable por razones económicas, por la violencia que impera en amplios territorios y por el tráfico de drogas a EU; sin embargo, en perspectiva, el problema mayor es la complicidad de políticos de todos los órdenes de autoridad con cárteles de la droga, calificados como organizaciones terroristas por EU. Por tales consideraciones el país deberá estar preparado para una embestida de proporciones mayores y consecuencias impredecibles.