De la manera más desafortunada los días de la empresa Transportes Aeromar están contados. Me apena de sobre manera, porque me consta que muchas personas que trabajan en esa compañía aérea, han dejado la piel y corazón.

Era inevitable, sin embargo, lo que en lo personal me llama más la atención es que todo esto se pudo evitar. Sí así como lo leen, porque en su momento hubo varias salidas que no se quisieron abordar, tal vez por desidia o por desconocimiento.

Como les he comentado en columnas anteriores, a raíz del fallecimiento de Marcos Katz el patriarca, en el año de 2016, la responsabilidad de dirigir la aerolínea la asumió su hijo Zvi, que a diferencia de su padre, no le apasiona la aviación; y eso quedó claro porque apenas un año después de la partida de su progenitor, la línea aérea entró en una espiral de decadencia.

A eso le sumamos la indiferencia con la que respondió en 2017, cuando el Sindicato de Sobrecargos ASSA -en ese entonces dirigido por Ricardo Del Valle- tuvo la osadía de llevarse 44 sobrecargos a Aeroméxico, orillando al colapso operativo a la aerolínea. Se trató de una jugada tan sucia que fue denunciada por sus pares, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) acusándolos (al Sindicato) de “competencia desleal, y de poner en peligro las fuentes de empleo”.

La afrenta fue de tal envergadura que se esperaba que Zvi Katz tomara las riendas del asunto, y pusiera a Ricardo Del Valle en su lugar. Pero no fue así, su reacción fue de total indiferencia. Imaginen estimados lectores, que “la quiebra” era un fantasma que preocupó mucho más a los pilotos que al propio dueño de la empresa.

Sin duda, la aparición de la pandemia fue el pretexto perfecto para culparla de todas las tragedias, en lugar de revisar la mala administración de la aerolínea a cargo de Danilo Correa.

Fue en 2020 cuando se dieron las primeras renuncias de trabajadores de diferentes grupos ante la falta de pago de salarios, vales y prestaciones. La administración siempre utilizó el tema del COVID para ocultar los retrasos, llegando a tal grado que esos compañeros que renunciaron de manera voluntaria en 2020, al día de hoy siguen esperando su finiquito, que debemos aclarar, representa una cantidad de dinero mucho menor que una liquidación.

Un día antes de que la noticia se diera a conocer, varios trabajadores me informaron de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) les había hecho una auditoría sorpresa, y que Aeromar no estaba cooperando en lo absoluto; en el transcurso de la tarde me informaron que el arrendador “Export Develoment Canada” había solicitado la devolución de tres equipos.

“Ximena estamos en Aeromar y nos hicieron firmar por parte de la AFAC una carta de confidencialidad donde todo lo que sea parte de la auditoría queda en confidencialidad” “Ayer se nos comentó que el día 16 sería embargada la aerolínea por todas las deudas. La quincena la pagaran antes para evitar tener problemas ese día. El director nos dijo que comencemos a prepararnos para decir adiós” “Acaban de tomar 3 aviones por petición de dueños. Los sistemas igual de proveedores ya fueron tomados” Son algunos de los comentarios que los trabajadores me hicieron llegar. Trabajadores Aeromar

Evidentemente esta acción redujo el número de aeronaves que tiene Aeromar para operar, de 6 aviones a 3 equipos, y según me comentaban los mecánicos, desde hace tiempo atrás que venían utilizando dos aviones para proveer de refacciones a los otros equipos que tenían para operar. Eso implica que, en los hechos, Aeromar se ha quedado con solo un avión.

En la noche del viernes, por WhatsApp se compartió el audio de Humberto Gual, Secretario General de ASPA, hablando sobre la situación que en estos momentos prevalece en Aeromar:

“Compañeros muy buenas noches, miren como ustedes saben, o si no les voy a comentar, hace rato ya nos pararon prácticamente las operaciones de Aeromar a través del arrendador, un arrendador canadiense, nos para los aviones que teníamos en operación con Aeromar. Esto es ya en cuestión de días, tenemos nuestro emplazamiento para el día martes 18. Es una situación muy dolorosa, tenemos que salir adelante, el día 18 estaríamos ya estallando la huelga. No hay grandes cosas que recuperar, la empresa como ustedes saben, les pediría estar atentos a cualquier llamado…” Humberto Gual

Y concluye el audio con una serie de directrices que llevará a cabo el sindicato de pilotos en conjunto con sus agremiados. De igual manera, la actual representación de ASSA, el sindicato de sobrecargos, ya trabaja una estrategia frente a lo que se viene.

Al principio de la columna les dije que esto pudo haberse evitado e incluso se podía escoger entre varios escenarios. El primero de ellos es la intervención del Gobierno, ejerciendo su papel de administrador, y en aras de no dejar sin conexiones aeronáuticas al país. Pudo haber requisado la aerolínea, para entrar a un Concurso Mercantil, y realizar una restructura, para su posterior venta a un particular, o que el Estado se quedara con la concesión.

Otro escenario era la huelga por parte de los trabajadores, con la finalidad de poder recuperar aunque fuera un poco de todo lo que se les adeuda; pero el costo político de estallar una huelga no es fácil, la gran mayoría piensa que cuando los trabajadores eligen esa vía es por “flojos”, “mantenidos”, “buenos para nada”, “quieren las perlas de la virgen” y así me podía seguir un buen rato, porque la defensa de los derechos laborales no es muy bien recibida.

Sin embargo, la huelga debió estallarse hace varios años, cuando la aerolínea todavía tenía flujo de capital. En este momento que Aeromar está más seca que un desierto, ¿con qué dinero van a liquidar a los trabajadores? Y no hablemos de los usuarios que adquirieron boletos, y se quedaran sin su dinero y sin recibir el servicio de transportación por el que pagaron.

Eso es responsabilidad total del Gobierno; cuando otorga una concesión a un particular para su explotación, dentro del contrato que se firma se establece que el Estado, en todo momento, auditará y verificará que se dé un buen uso a la concesión. La SICT no lo hizo, y otra vez, una aerolínea más dejará colgados de la brocha a un sinnúmero de pasajeros.

Como corolario comparto lo siguiente, porque los que vivimos la bajada de Mexicana o el cierre de operaciones de Interjet sabrán de lo que hablo. Las personas que de una u otra manera hemos trabajado en la industria aeronáutica sabemos que es imposible no sentir dolor en el corazón, y evitar que los ojos se llenan de lágrimas cuando se lee:

“Hoy en PVR al estar en el rodaje hacía la RWY 22 nos tocó escuchar al colega piloto de Aeromar solicitar autorización hacia GDL en frecuencia de Torre. Triste y muy lamentable fue la respuesta e instrucción hacia ellos al prohibirle la salida por instrucciones de la autoridad por estar la aeronave boletinada. La voz del Capitán casi se quebró, y a nosotros en cabina también, “nos llegó, nos quedamos mudos”; me hizo irme a un “back in time” y recordar lo que nos sucedió. ¡Qué triste y difícil fue escuchar esas palabras!, y aún más, la voz casi quebrada del Capitán de Aeromar…”

Así de simple, las circunstancias propias del mal manejo (léase abandono) de la empresa Aeromar deriva en la kafkiana escena de un piloto al que le prohíben ejercer su trabajo, que le cercenan -a él y a su tripulación- la posibilidad de hacer lo que más les gusta: volar. Así de simple, ante los ojos estupefactos de los trabajadores de Aeromar aparecieron los fantasmas del desempleo y la incertidumbre.

Se habla de “Nella”, grupo brasileño que hace unos días alzó la mano para “invertir” en Aeromar. Me gustaría ser optimista y ver esa iniciativa como una luz al final del túnel… pero ¿saben qué? Estoy convencida de que es un movimiento de la propia aerolínea que solo pretende alargar aún más la agonía.

Recuerdo perfectamente que en el caso de Mexicana de Aviación no tuvimos uno, sino un sinfín de inversionistas muy interesados; muchos de ellos entregaron al Gobierno sendas “cartas de intención”, pero nunca concretaban absolutamente nada. Vimos desfilar a PC Capital, Med Atlántica, Union Swiss, Avanza Capital, Protexa, Zeus, Fides… por nombrar tan solo a algunos.

Aeromar está viviendo un triste desenlace que se pudo haber evitado, si todos los actores -corresponsables por acción u omisión de su caída- hubieran actuado a tiempo. El caso más reciente fue el de Interjet, con el mismo modus operandi. Ni los empresarios, ni las autoridades pueden alegar en su favor que “nunca vieron venir” esta triste consecuencia. Este no es el final, sino el comienzo de dos historias que ya conocemos ¿cómo se va a resarcir a los trabajadores?, ¿cómo se mantendrá la conectividad del país con una aerolínea menos operando?