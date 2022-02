Adquirir nuevos conocimientos

En el universo de la investigación existe una gama de elementos que nos acercan al campo del conocimiento, pero también al aprendizaje sobre temas coyunturales de gran trascendencia e interés social.

Ayer me tocó vivir una experiencia que es importante resaltar. No siempre tenemos la oportunidad de ser espectadores de los resultados de una investigación que no sólo provoca un preámbulo a la reflexión, sino a la apertura de la concientización.

De acuerdo con la lectura del dr. Benjamín Revuelta Vaquero hay muchos elementos que sostienen un inmenso abanico de alternativas e información acerca de la importancia de una política integral sobre el aguacate. Quizá esa concepción fue la que me inspiró para dar continuidad a un tema que, hace poco, esbocé en estos fragmentos de opinión.

Realmente el andamiaje cognitivo del dr. Benjamín Revuelta Vaquero es impresionante. Todo un bosquejo que parte de uno de los grandes detonantes que ha cobrado relevancia tanto en la producción, como en los impactos negativos al medio ambiente al no haber, como en otros tópicos, un esquema de desarrollo en política públicas.

De ese tamaño es, a todas luces, el compromiso de Benjamín al que, por cierto, tuve la fortuna de saludar porque francamente solo conocía su trayectoria como investigador, pero no había tenido la oportunidad de tener al alcance una exposición de esa naturaleza.

Así pues, cumplió mis expectativas o, más bien, las rebasó. Éste tipo de acciones nos despejan muchas interrogantes para distinguir el costo y las implicaciones que puede tener un ecosistema si no existe una visión que identifique las soluciones. Así, Benjamín Revuelta Vaquero nos encauzó, pero también nos enumeró un abanico de propuestas para mejorar la producción del aguacate en toda una perspectiva.

Gracias a ello, ayer salí con un aprendizaje enorme de uno de los edificios históricos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que fue, hace un día, el principal protagonista y epicentro para conocer, a grandes rasgos, el fenómeno social del Aguacate con una presentación científica plenamente fundamentada para explicarnos realmente qué es lo que pasa en un rubro que ha tenido impactos no sólo con severas crisis al medio ambiente, sino una desinformación por la falta de apertura.

Justamente eso fue, hoy por hoy, el punto clave de un encuentro con los medios de comunicación locales y nacionales para tener la fortuna de poder departir con el dr. Benjamín Revuelta Vaquero, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en otras palabras, un orgullo del territorio purépecha que se ha ganado el reconocimiento.

¡Enhorabuena!

Notas finales

Nos cuentan que, a pesar del clímax intenso que ha provocado el punto constitucional frente a la discusión de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, existe optimismo en el Senado de la República porque, una característica, ha sido el detonante del equilibrio. Hablo del diálogo y consenso: dos concepciones claves en todos los mecanismos legislativos que mantienen, por mucho, el buen nivel que predomina, incluso, en la comunicación con la oposición en los momentos más críticos.

Con ello, me recuerda una narrativa del líder y coordinador de los Senadores de Morena: tranquilo, seguro, echado pa delante y con el pulso de los tiempos medido. Y sí, con ese tono y el grado de confianza crece la expectativa para lograr, hoy por hoy, las Reformas Constitucionales de gran interés del presidente López Obrador y, las que, por cierto, se han cumplido a cabalidad.

