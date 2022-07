Cuando una empresa se corroe, los límites pueden ser inimaginables, y es hasta cierto punto lógico que personas con cero escrúpulos a la hora de manejar finanzas y dinero ajeno, también manejen esos estándares para su vida íntima, personal y laboral…

En lo particular mi desconfianza hacia movimientos como el llamado #MeToo siempre fue declarada, los tuits, entrevistas y posteos no me dejarán mentir, y una de las razones principales, es que este tipo de denunciantes jamás tocan a los grandes corporativos y tampoco ayudan a quienes carecen de renombre mediático, los casos surgidos en los consorcios empresariales y hasta en las instituciones públicas son tomados a nimia y no conformes con eso en los Ministerios Públicos así como en varios juzgados, son llenados de opacidad y amenazas buscando proteger al victimario poderoso.

En las penúltimas columnas hemos estados hablando de los malos manejos al interior de la importante firma contable Deloitte, y sí, también importantes socios de la misma fueron señalados en algún momento por acoso sexual, sin embargo no vimos en los medios tradicionales denuncias y menciones al respecto; al menos en lo que respecta a nuestro país, México.

Las denuncias en Deloitte

Abramos el espinoso tema sobre abuso de poder y acoso sexual perpetrado (presuntamente) por el Sr. Benjamín Gallegos, quien fue durante muchos años el socio director del Área de Reputación y Riesgo de la Firma Deloitte, recientemente retirado, muy convenientemente diría yo, pues pesa sobre su cabeza una denuncia muy grave.

(Deloitte SpeakUp; http//secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/104668/report.htlm).

Esta gravísima denuncia fue registrada con fecha 7 de mayo de 2019, el concepto es: ACOSO SEXUAL. Sí, el máximo jerarca, el encargado de supeditar la ética y reputación de la firma Deloitte México, fue denunciado por acoso sexual.

Según consta en los documentos, Benjamín Gallegos acosó durante años a una de sus asistentes de iniciales G. R. Hasta que finalmente la convenció de ser su amante, apoyado en su autoridad y poder, este tema era de sobra conocido entre las secretarias y una gran parte del personal de distintas áreas; ante tanta desfachatez se hace una denuncia anónima, la cual sería llevada ante EL COMITÉ DE ÉTICA.

¡Esperen, el famoso comité de ética era liderado por el mismo Benjamín Gallegos! ¿Se tomaría en consideración sabiendo que era juez y parte del asunto?

A final de cuentas y parafraseando al filósofo Borolas, “haiga sido como haiga sido”; el tremendo embrollo llegó a los sensitivos oídos de Francisco Pérez Cisneros, CEO y jefe máximo de Deloitte México, pero como entre cuates no pasa nada, pues este sin más, lo perdonó, sin tomar en cuenta lo delicado del asunto, sobre todo por lo que esto pudiera representar si se llegaba a filtrar a la opinión pública, en pleno 2019 con el movimiento MeToo a todo lo alto…

Recordemos, Benjamín es gran amigo de Paco, además de que también es un “respetado miembro” y gran amigo de otros altos directivos, todos ellos muy influyentes, poderosos, intocables.

Ya que estamos en el tema escabroso de acoso laboral y sexual; otro de los directivos del Área de Riesgo y protegido ampliamente por Francisco Pérez Cisneros es Miguel Ángel Andrade (alias, El Croata), de acuerdo al Sistema Interno de Denuncias Anónimas Deloitte, con fecha de abril de 2018, Miguel Ángel Andrade también fue denunciado por acoso sexual.

La denuncia refiere cómo “El Croata” tuvo prácticamente secuestrada a una de sus asistentes en la planta baja de los elevadores de Torre Mayor. El Croata, en evidente estado de ebriedad, la retuvo por más de una hora haciéndole propuestas indecorosas y emitiendo comentarios agresivos sobre su cuerpo y demás leperadas, varios empleados de Deloitte que salían de trabajar a esa hora, se percataron de tan lamentable situación; pero ante el temor de que era un “socio importante” pues no hacían nada, hasta que después de mucho tiempo, uno de ellos le aviso a otro de los socios importantes, que aún estaba en las oficinas, este bajó presuroso, liberó a la chica y se llevó al Croata a su oficina.

La evidencia de estas acciones era contundente, ya que fue plenamente grabada por las cámaras de seguridad de Torre Mayor, además de varios testigos presenciales, no había forma de ignorar la denuncia y había que sancionarla.

El Comité de ética (presidido por Benjamín Gallegos) sesionó y estableció una sanción “adecuada”.

Nuestra fuente refiere que de forma cínica, en la junta anual del 2018, Benjamín Gallegos, explicó que se había sancionado de forma “implacable” un caso de acoso sexual indicando que no se tolerarían este tipo de actitudes que dañaban seriamente al personal femenino de la Firma Deloitte.

¿Y cuál fue la implacable sanción que mencionó el guardián de la ética y principios?

Lo regañaron y le impusieron una mínima sanción económica, ah, pero eso sí, le advirtieron que a la próxima, ahora sí sería despedido.

¿Y qué sucedió con la empleada de iniciales, N. V., la chica agredida? ¡Nada!

Hasta la fecha, jamás, ninguno de los socios líderes le ofreció una explicación o disculpa; en su lugar, le indicaron que debía seguir trabajando con Miguel Ángel Andrade… su acosador.

¿Qué hicieron las mujeres de Deloitte por las víctimas?

En un mundo de hombres se cobijan entre ellos, eso dicen las feministas, que el patriarcado es el gran problema, pero… ¿Qué hicieron las mujeres con poder dentro del corporativo Deloitte al respecto de al menos estas dos acusaciones?

En el caso del Croata borracho, la socia líder del Factor Humano, Gema Moreno, muy lejos de apoyar a la agraviada N. V., se limitó a cuestionar su comportamiento y a la vez impuso su jerarquía para presionar al esposo de N. V. (que también trabajaba en la Firma en el área de auditoría), todo esto para lograr que su esposa se desistiera de la queja.

Ante estas actitudes, pero sobretodo el tener que seguir trabajando con el acosador, sumado al descrédito que desde oficinas principales le estaba haciendo la Sra. Gema Moreno, no les quedó más remedio a N. V. y a su esposo, que presentar su renuncia a Deloitte; con todo lo que implicaba, salir sin indemnización y sin prestaciones, aparte de la impotencia y reputación manchada.

Lo que pasa en los pasillos de Deloitte

Nuevamente una pequeña muestra de poder absoluto, los pasillos de Deloitte han sido mudos testigos de varias y diferentes atrocidades en contra de empresas y seres humanos, los victimarios siguen campantes, ufanándose de su poder y exhibiendo su arrogancia al límite, seguros de ser personas intocables.

Es de sobra conocido que el famoso Comité de Ética es solo fantasía y para “tapar el ojo al macho”… A final de cuentas, “las sanciones” deberán llevar el visto bueno de Francisco Pérez Cisneros, que obviamente no forma parte del Comité; pero que tiene la libertad para intervenir aplicando su criterio; todo el rigor de las reglas internas a sus enemigos, pero ayudando descaradamente a sus amigos y familiares. ¡Cómo debe ser! ¿O no?

Así concluimos un capítulo más del amplio y fantástico mundo Deloitte… Créame, es solo la punta del iceberg…