Imágenes sobran: Edificios fantasma, vendidos como de lujo, en buena medida por abusar sus constructores de materiales como el cristal y la ‘tablarroca’, armatostes que, unos al ser hoteles (ELCANO, un ejemplo) ya anunciaron su cierre definitivo, otros como el icónico Hyatt, su reapertura (fecha optimista) en diciembre del 2026, debido al tamaño de los daños. Otros, los grandes condominios, los más cercanos de la playa, su daño es tan descomunal que es por supuesto irreversible, y, por ende, han perdido su inversión.

Muchos de esos edificios tienen valor negativo para sus condóminos, así como las semanas que durante la pandemia tuvo el precio del petróleo (”te pago para que te lo lleves”). Y es que esos lujosos edificios de departamentos solo valen como terreno, pero con el inconveniente de los altísimos costos para derribar sus inertes e inmensos esqueletos, que están camino a convertirse en paraíso de criminales, grafitteros y fauna nociva, además de ser una barrera para que la gente se vea imposibilitada a, ya no sólo entrar a las playas, sino siquiera ver el mar.

Aquí la Sedatu (ya no tanto en este sexenio, que languidece) en el de la doctora Sheinbaum, y ojalá fuera con Román Meyer al frente, tiene unas muy buenas áreas de oportunidad. Esas gigantes estructuras no deben quedar ahí, como lastimosas e inútiles ruinas, sino que el gobierno federal debiera comprarlas, expropiarlas o lo que sea, para convertirlas en ventanas al mar para TODOS, no para un puñado de millonarios, además a manera de parques, ya que debido al huracán desaparecieron cientos de miles de árboles. Además, actuar en consecuencia con toda propiedad que antes del meteoro se haya encontrado en litigio de alguna especie, a manera de la época de la Reforma (“de manos muertas”), requisar esos inmuebles liquidando a las partes y utilizarlas con fines de uso de espacio público, aportando así al freno de la orgía inmobiliaria, ya enseñoreada en el Puerto mucho antes de Otis. En Acapulco también debería tener especial actuación el programa federal Sembrando Vida, debido al ya citado aquí desastre ecológico, que ya ahora mismo, ha subido de manera notoria la temperatura en el Puerto.

En fin, que el Estado mexicano, sino quiere que Acapulco se convierta en una ciudad plagada de gigantes fantasma y en ruinas, donde la polución espectral sea su sello principal, debe poner mucha imaginación, recursos y manos a la obra.