Ninguno de los acuerdos que estableció el Consejo Político Nacional de Morena otorga el consentimiento para que algunos aspirantes de Morena saquen provecho para promocionarse y afianzarse con el impulso -de un sinfín de espectaculares- que se han colocado por toda la geografía del país. De hecho, partimos de la idea que, mientras los acuerdos estaban puestos sobre la mesa, se respetaría la ruta de información para no crear un clima de confusión, pues cada anuncio publicitario equivale a ganar más terreno. A ello hay que sumarle que van más de dos años en que, esta situación, se ha vuelto rutinaria.

Todos estos actos anticipados de campaña han provocado reacciones de la propia militancia de Morena. De igual forma, el propio Ricardo Monreal hizo un llamado a privilegiar los acuerdos dadas las evidencias que se muestran a diario. Incluso, sabemos que, el zacatecano, es el único que ha honrado su palabra de actuar bajo las reglas de participación, pero sobre todo con los principios intrínsecos del movimiento lopezobradorista.

Eso no ha impedido que Monreal muestre su inconformidad, como lo han hecho miles de simpatizantes y militantes de Morena que rechazamos que, mediante la maquinaria de publicidad, saquen provecho para afianzarse en el ánimo social. Sin embargo, el mismo zacatecano ha dicho que no ahondará más en el tema porque, más allá de todo, velará por la unidad del partido y promoverá la cohesión hacia el interior.

Monreal ha sido un guía y un estratega clave en los procesos presidenciales de López Obrador. Sabedor de que las elecciones se ganan en unidad, está dispuesto a no insistir más y, con ese criterio, muestra su fidelidad al mandatario federal.

Sin embargo, eso no significa que Mario Delgado , presidente nacional de Morena, no asuma la responsabilidad que le corresponde al frente de este ejercicio interno. Su juicio, como el de todo proceso democrático, debe de apagarse a la legalidad y no al desacato. Ahora que muy pronto se reunirá con los seis aspirantes a la candidatura, tiene que realizar un llamado enérgico a respetar las reglas de participación antes de que la situación pueda ocasionar fricciones que, en un tiempo clave como el que vivimos, sean un riesgo para refrendar el triunfo electoral del 2018.

Soy de los que aseguran que Morena ganará la elección presidencial, siempre y cuando exista un equilibrio en la toma de decisiones. De hecho, los detractores del mandatario federal comen ansias para que el movimiento se fracture y, por consiguiente, encuentren una rendija para meterse a la competitividad.

Estoy completamente seguro que, la convocatoria para reunir a los seis aspirantes presidenciales, salió de Palacio Nacional. De hecho, el mandatario federal ha cuidado cada milímetro del proceso interno. No es una exageración, sino la ruta de un estratega como López Obrador que, por nada del mundo, quiere alguna sorpresa que ponga en riesgo una elección políticamente ganable ante el dominante paso de Morena.

Y, antes de que la situación se salga de control, AMLO calmará los ánimos a través del dirigente nacional, Mario Delgado, pues la decisión de reunirlos a todos tiene un claro mensaje: la unidad. De hecho, esa postura fue la que corrigió la estrategia presencial en el mes de enero, cuando una carta circuló pidiendo a los gobernadores emanados del movimiento apertura para Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, que, a principios de este año, fue considerado oficialmente un aspirante por instrucciones de López Obrador. Está más que clara la consigna. Incluso, eso se ratificó en un cónclave de una cena privada donde AMLO reunió a todos. Ahí, se esbozó el sendero del proceso interno y, de paso, se hilvanó la cohesión.

Y la clave para eso, es que las condiciones sean parejas. De eso dependerá mucho la labor política que realice Mario Delgado para tejer acuerdos; el presidente ya hizo su trabajo, ahora la pelota está en manos de la dirigencia nacional de Morena que tiene que garantizar piso parejo.