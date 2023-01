Finalmente la UNAM se ha pronunciado. De acuerdo con las autoridades universitarias, Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura en 1987. Según ha trascendido, copió el noventa por ciento del documento de otro estudiante que la presentó tiempo atrás.

Algo debe quedar claro. No se trata de polarizar ni de provocar debates innecesarios. Los numerosos comentaristas que han expresado opiniones al respecto no buscan (al menos, buena parte de ellos) una confrontación política con AMLO. A pesar de que Esquivel parecía ser la candidata del presidente para presidir la Corte, lo que conllevaría eventualmente una querella política y mediática, la evidencia apunta hacia una nueva realidad: no es un asunto político, sino legal y moral.

Según se sabe, y de acuerdo a lo que ha sido anunciado por la UNAM, la universidad no cuenta, dentro de su legislación, con una base jurídica para revocar un título universitario que haya sido expedido con anterioridad. Y mismo frente a un intento de reforma de las normas institucionales, el principio de no reciprocidad invalidaría cualquier cambio que pudiese afectar los intereses de Esquivel.

Otros han sugerido que la SEP debe intervenir. No es de su competencia. Esta dependencia federal, a través de la Dirección General de Profesiones de la Subsecretaría de Educación Superior, es responsable de la emisión de las cédulas profesionales con base en la solicitud del interesado y habiendo presentado un título oficial emitido por una institución de educación superior. En otras palabras, resolver el asunto de Esquivel no es responsabilidad de la SEP ni de otra dependencia del gobierno federal.

Ante estas limitantes, tanto la ausencia de disposiciones dentro de la legislación universitaria para revocar el título como la incompetencia de la SEP para actuar en la materia, la opción viable que daría una salida decorosa a la carrera de Esquivel y al prestigio de la UNAM es la renuncia de la ministra.

De no hacerlo, y si Esquivel permanece en su cargo como miembro del máximo tribunal jurisdiccional del Estado, se habrá enviado un mensaje vergonzoso a todos los mexicanos, y muy en particular, a los estudiantes de Derecho. Habrán comprendido que no es necesario acatar las normas, ni seguir lineamientos ni comportarse con apego a la legalidad. Bastará – así lo interpretarán- con contar con amistades poderosas para salirse con la suya. Eso no debe permitirse.