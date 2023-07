Salvo para mi gusto, con su única y honrosa excepción que es José Narró Robles y Beatriz Paredes Rangel, el resto de los miembros del PRI con los años se han ido diluyendo, convirtiéndose en nada políticamente, hablando hoy en día.

El día de ayer, en medio de una pomposa rueda de prensa, Osorio Chong, uno de los priistas, raramente, sin tan mala imagen pública, decidió junto con Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Eruviel Ávila y otros 320 miembros del PRI, bajarse de ese partido y abrir otro llamado “Congruencia por México”... ¡Wow!

Todos los nombres que le han puesto a los nuevos partidos son de una creatividad insólita: “Va por México, Sí por México, Yo por México, Congruencia por México”... ¡Caray!, ni para eso le ponen tantitas ganas.

Es decir, más de lo mismo, puro drama y show, pero siempre haciendo lo mismo, siempre hablando de lo mismo, con el mismo tonito y la misma gente... Más de lo mismo.

No creo que en momentos como este, que se requiere de unidad partidaria sobre todo por el tema de que la Alianza Va Por México ha prometido crearla y fomentarla, de pronto se desintegra el PRI enfrente de las narices de todos porque de un día para otro deciden todos irse sabiendo que el barco priista se hunde y es mejor ir tras otros huesos más grandes y jugosos.

Pero, vaya, no es que tampoco sea un tema que nos ponga triste. Más bien indigna porque parece una burla, bueno, no no parece… es una burla al decirnos sentidamente ayer un Miguel Ángel Osorio Chong que poco le faltó para ponerse a llorar y sacar la caja de pañuelos, que se iban de el PRI, para llegar a un nuevo PRI, nomás con el nombre cambiado porque este primero ya está muy quemado y muy “choteado”.

Es todo y es así : las cosas como son: Estos personajes se bajaron del partido porque necesitan seguir correteando la chuleta.

Nada de que “por el bien de México” ni tampoco apantallan con su nombre rimbombante “Congruencia por México”.

Más bien deberían de llamarle “Interés por México”, porque ese es el único motivo de su salida del PRI y la fundación de su partido bobo y mentiroso: El Interés que tienen por México para hacer negocio para ellos, para pelearlo como si fuera un tesoro, para explotarlo lo más que se pueda para sus propios fines.

Aquí el que más triste está pues es don Alito Moreno, que pues tampoco con esa carita de villano que le ayuda en nada, pues nadie parece quererlo ni confiar en él.

En ese sentido es que todos deberían de dejarlo solo porque ya se sabe que Alito es él villanito de la oposición pero ahí sigue él, fingiendo que no lo es para ver si de casualidad alguien se la cree de que es bueno y puro como el agua.

Estoy francamente tan cansada de estos shows de todos los días desde que Obrador dio el banderazo para el arranque de las campañas porque ya es un cambiadero de gente de partidos insólito, se dan de baja otros, se agarran de la greña unos mas y aunque en Morena siguen manteniendo la cohesión interna del partido cosa que les reconozco, también por ahí ya se vislumbra a un Marcelo Ebrard que se le agotan los tiktoks para hacerse campaña, y necesita de más fuerza, pero su partido no lo está apoyando y es evidente que no.

El dinero se le está destinando a la campaña de Claudia Sheinbaum y eso Marcelo lo sabe y creo que todo México también.

Por eso otra vez podemos ver a nuestro presidente pues riéndose bastante por tanta fragmentación de la Alianza Va Por México.

Sin embargo, yo creo se le borra la sonrisa cuando ve venir a una Xóchitl que gracias al portazo que le metió al no dejarla entrar a la mañanera, está creciendo como nunca.

Me parece que Xóchitl puede ser una gran competidora contra Sheinbaum. Lo triste es que si Xóchitl pierde, hubiera sido extraordinaria como jefa de gobierno de la CDMX, pero no tendrá más posibilidad de ello, una lástima para los capitalinos.

Xóchitl Gálvez se la está jugando y el presidente de ahora en adelante no hará más que atacarla, se sabe.

Pero nadie le ha dicho al presidente, sus asesores o alguien, que entre más la ataque más la empoderará. Cosa que la oposición y la propia Xóchitl le agradecen.

Mientras tanto, noto a Claudia Sheinbaum algo cansada y dispersa. No le he sabido de ninguna visita en donde haya arrasado con su presencia, ¿por qué? Debe de ser desgastante para ella.

El PRI tenemos entonces que dejó de participar aunque Alito esté como un “vieneviene” con su trapito rojo diciéndole a todo mundo, desesperado, que todavía al PRI le queda oxígeno y aunque Beatriz Paredes Rangel, otra priista que ha alzado la mano para lanzarse como candidata para ser presidenta en el 2024, diga que es orgullosamente priista, al debilitarse su partido le resta fuerza a ella.

Lástima, Beatriz Paredes y José Narró son dos políticos de primer nivel. Pero Narro al parecer se ha convencido que este proceso electoral estará lleno de traiciones y traidores y por lo tanto hasta el momento y lamentablemente no se le ve en el escenario de la contienda.

Y Beatriz quien dijo que iría por la Presidencia se le ve desdibujada.

Probablemente, sería interesante que Xóchitl le hiciera a Beatriz el planteamiento de una alianza entre ellas y de ir juntas tras el 2024. La cosa es que los egos de los políticos son una de las cosas que más se les incrustan en la mente y en las entrañas y será muy difícil imaginarlas juntas, pero sería maravilloso también.

Porque insistimos, no es cuestión de género el que una presidenta mujer tenga que ser presidenta tan solo por ser mujer.

Se trata de que mujeres con fuerza puedan aliarse por el bien de un país.

Me encantaría saber que eso de la mentada unidad es real y que incluso hasta Claudia pudiera estar unida a ellas y ellas a Claudia.

Pero sigo con mis utopías.

Pues ya... el PRI ya fue… y aunque habrá muchos políticos que seguirán trayendo las malas prácticas de ese partido al presente, como partido veo difícil que resurja como lo que fue hace años.

¿Eso es bueno? ¿Eso es malo?

Se los dejo para su análisis y si gustan, me lo comentan y comparten.

Es cuanto.