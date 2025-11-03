Calaverita escrita por “un hijo entre mil”
Autor: Edgar V.
En vida trabajó como burra
Sus hijos nunca ni gracias ¡ni un urra!
Seis hijos mantuvo
Unos buenos, unos malos, de todo tuvo
Ella prefería disfrutar de una rica viña
Lo que fuera para evitar una riña
Sobrevivió a varios temblores
No tan dañinos como sus hijos mayores
Ella ahora ya partió
En vida ella todo compartió
De mi parte, te rindo un homenaje
Salir de la pobreza con mucho coraje
Gracias Parca por que ya está en el mundo de los otros
Ella aquí sufría con nosotros
Ahora tus hijos te dedican una oración
En vida nunca aprovecharon esa ocasión
Tus valores yo noto
Gracias Angelina Veloz Soto
... Ni la Muerte ni nadie se la crea
Esto es chacota, sólo es una calavera
La parca ya solo nos da momentitos
Queridos hermanos, ya somos viejitos
Si en algo les caigo mal
Recuerda que soy tu reflejo, querido carnal
Ya nos quedan pocos años
Sean cariñosos, ya no sean tacaños
Un hijo entre mil