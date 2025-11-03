Calaverita escrita por “un hijo entre mil”

Autor: Edgar V.

En vida trabajó como burra

Sus hijos nunca ni gracias ¡ni un urra!

Seis hijos mantuvo

Unos buenos, unos malos, de todo tuvo

Ella prefería disfrutar de una rica viña

Lo que fuera para evitar una riña

Sobrevivió a varios temblores

No tan dañinos como sus hijos mayores

Ella ahora ya partió

En vida ella todo compartió

De mi parte, te rindo un homenaje

Salir de la pobreza con mucho coraje

Gracias Parca por que ya está en el mundo de los otros

Ella aquí sufría con nosotros

Ahora tus hijos te dedican una oración

En vida nunca aprovecharon esa ocasión

Tus valores yo noto

Gracias Angelina Veloz Soto

... Ni la Muerte ni nadie se la crea

Esto es chacota, sólo es una calavera

La parca ya solo nos da momentitos

Queridos hermanos, ya somos viejitos

Si en algo les caigo mal

Recuerda que soy tu reflejo, querido carnal

Ya nos quedan pocos años

Sean cariñosos, ya no sean tacaños

Un hijo entre mil

Ofrenda. Foto: Frida Gómez
