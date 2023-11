Escribo y redacto desde el fondo de mi corazón esta columna dirigida a la opinión pública. El periodista en estos tiempos ha dejado de serlo y los medios de comunicación tradicionales también.

Hoy en día la fuerza de la opinión pública, la opinión ciudadana ha cobrado muchísima relevancia y peso, pero se ha dejado a un lado escuchar con más atención y leer con más detenimiento las distintas opiniones que existen en torno a estos tiempos políticos.

Cayendo ya en el mero fanatismo, conjugándose la suspicacia y la paranoia como ingredientes altamente peligrosos, vemos como la ciudadanía en redes sociales por ejemplo se lanza contra aquellos periodistas de renombre que emiten una opinión contraria a los líderes políticos que admiran y apoyan.

Hablaré en particular del caso de Adela Micha, una periodista y conductora que o se le ama o no se le ama.

Adela ha mostrado durante ya bastantes años un evidente desagrado y antipatía por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No habiendo encontrado espacio para ejercer su profesión, ni en una televisora ni en otra, decidió abrir su propio “canal” en Youtube que se llama “La Saga” con bastante éxito.

El mismo el día de ayer, ella misma se encargó de hablar durante unos minutos acerca de su opinión sobre la campaña actual de Xóchitl Gálvez: Dijo que ésta iba en claro detrimento y en deterioro. Que Xóchitl ya no remontaría más allá y que era evidente que los primeros lugares de las encuestas ubican hoy por hoy a Claudia Sheinbaum en primer lugar.

Reconoció que la campaña de Xóchitl al principio con el motivo de que el presidente no quiso abrirle las puertas de Palacio Nacional fue auténtica y genuina, aceptando que también Xóchitl cuenta con esa espontaneidad con esa chispa y mucho carisma.

Pero que aquello no sería suficiente para que Xóchitl remontara en las encuestas ni en la carrera por el 2024.

Adela señaló varios de los errores que ha cometido Xóchitl desde que arrancó su campaña como el de aquella vez en un mitin organizado para apoyarla en donde de pronto se apagó el teleprompter y no pudo seguir hablando por sí misma.

Mientras tanto, por otro lado, aseguró que los morenistas junto con Claudia Sheinbaum iban avanzando viento en popa porque parecía que nada de lo que hiciera Xóchitl hoy por hoy les estaría afectando en absolutamente nada.

Mencionó que la llegada de Samuel García fue solo un momento chusco dentro de la política, pero que lo más impresionante era que después de todo, también se hablaba mucho de él, hoy en día.

Después de lo dicho por Adela Micha, este video empezó a circular en todas las redes y la gente llámese de oposición, de derecha, o que no simpatizan con la 4T la llamó traidora, vendida, y demás ofensas e improperios.

Y es aquí cuando me cuestiono si acaso debemos de llegar a ese extremo fanático en donde si damos o emitimos una opinión que no vaya en el mismo tenor que los seguidores de Xóchitl, entonces automáticamente se vuelven enemigos vendidos.

Creo que debemos de ser receptivos y escuchar y analizar todas las opiniones, para formarnos una propia, que en verdad contenga argumentos sólidos y así poder formarnos también un juicio justo y crítico ante aquello que apoyamos.

Adela Micha mencionó algo importante y a todas luces real: que Santiago Creel se encontraba totalmente desdibujado como vocero principal de Xóchitl Gálvez. Y es una realidad. Ni siquiera les veo química a ambos. En nada se le ha visto a Santiago apoyando ni arropando a Xóchitl.

Dijo también que ni el PAN ni el PRI, ni mucho menos el PRD están cobijando como se debería a Xóchitl. “La están dejando sola”, mencionó Adela.

Y también creo que es una abrumadora realidad. Da la impresión de que Xóchitl se encuentra en campaña, pero también Alejandro Moreno, pero también Marko Cortés, pero también Jesús Zambrano.

Pareciera que toda la coalición busca un hueso jugoso y por lo tanto se han distraído en obtener agua para su molino en lugar de centrar sus fuerzas para fortalecer a Xóchitl.

Insisto, todo esto que dijo Adela Micha enardeció a los simpatizantes de Xóchitl Gálvez.

Yo quise escucharla con atención y sin apasionamientos, porque me parece que la opinión de ella como la de todos es muy importante para poder formarme mi propio criterio y entender dónde está parada en este momento Xóchitl Gálvez y cómo desde la ciudadanía se le puede ayudar y apoyar.

Pero atacar al periodista que no piensa a favor de lo que la ciudadanía piensa es un atentado contra la libertad de expresión.

Y entonces de pronto todo aquel periodista, columnista, o conductor se vuelve una persona “vendida” por competir lo que piensa a la opinión pública que apoya a Xóchitl Gálvez.

Y si a eso le agregamos que en país todos los días son asesinados periodistas por alzar la voz, estamos perdidos.

Tenemos que oír más, leer más, entender más para tomar mejores decisiones y rumbos políticos.

Pero desgraciadamente los simpatizantes de Xóchitl están cayendo en el apasionamiento y la agresividad inútil contra periodistas que no aplauden su campaña y esa forma de actuar y de proceder no llevará a ningún lado.

No dudo, que algunas personas de los medios informativos, periodistas o columnistas reciban pago por aplaudir a un candidato y golpear políticamente hablando a otro. Lo que le llaman el “chayote” que ha existido hace muchísimos años.

Pero no todos reciben chayote al expresar sus ideas. Las expresan y ya está: La gente es la que se vuelve apasionadamente agresiva en torno a ellas en lugar de prestar oídos a lo que quieren decir y si no es de su agrado dejarlo pasar.

Pienso que la ciudadanía ha tomado un papel preponderante en estas elecciones como nunca antes. Son ellos los que han encumbrado a Xóchitl Gálvez, pero incluso entre ellos se empiezan a despedazar porque uno emitió una opinión que no le pareció al resto y entre ellos se pelean y se dicen de cosas.

Entonces se va debilitando la fuerza ciudadana que ha mantenido a Xóchitl en movimiento.

Ya no se puede usar el recurso o la excusa barata de que Claudio X. González ha movido los hilos de la campaña de Xóchitl. Se le debe de reconocer a la ciudadanía su esfuerzo, sus ganas de vivir en otro México donde no haya miedo ni inseguridad, donde existan los medicamentos necesarios para las personas con cáncer y muchísimas cosas más y que eso los ha llevado a colocar en un segundo lugar en las encuestas a Xóchitl. Llegar ahí no ha sido fácil y es de reconocerse. En poco tiempo, lo ha logrado la combinación ciudadanía-Xóchitl Gálvez.

Pero si ya empezamos a caer en estos arrebatos pasionales, lo único que se logra es aplastar a Xóchitl, la menoscabar su imagen política , en pocas palabras la paralizan.

Por eso me permito enviar un mensaje:

A la opinión pública: Les suplico sean receptivos, cuidadosos al leer o al escuchar a periodistas y columnistas de renombre, los invito a la posibilidad de abrirse a opiniones en las que no estén de acuerdo con respeto y con inteligencia, porque creo sin temor a equivocarme que siempre podemos aprender del otro, acerca de lo que dice y opina.

A mí en lo personal me gusta escuchar y leer diferentes opiniones y me gusta ponerle atención a lo que mis oídos escuchan.

Debemos lograr que el voto no se dé con el corazón sino con la cabeza. Y los mexicanos somos muy emocionales y emotivos. Nos sirve para algunas cosas ser así, pero para otras de plano no.

Aquí lo dejo para el análisis de todos ustedes, como siempre con todo mi respeto y mi gratitud.

También se vale que no estén de acuerdo con lo que escribo pero siempre desde el análisis y el respeto es como podremos verdaderamente avanzar.

Es cuanto.