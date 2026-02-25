El objetivo principal de Claudia, desde que tomó protesta, es hacer de México un país de avanzada. Es verdad, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo, pese a su jubilación, un fenómeno social que perdurará por años en el cariño de la población; sin embargo, nadie ha conseguido los números y las acciones que ha concretado la presidenta constitucional. Hablando en términos generales, claro está, podemos hacer alusión a que la condición económica ha mejorado luego de que 13 millones de personas salieron de la pobreza. Al mismo tiempo que eso sucede, Sheinbaum, en coordinación con el legislativo y sus líderes de las fracciones parlamentarias de Morena, ha hecho posible que más programas sociales, además de mantenerse como un derecho ineludible, sean la principal palanca para acceder a nuevas oportunidades.

Por eso la oposición, que sigue obsesionada con ver la posibilidad de desacreditar las acciones, no ha podido ni asomar las narices. Al PAN y al PRI, totalmente paralizados por su incapacidad de avanzar, les seguirá tocando ser simplemente espectadores al no tener ni la chance de involucrarse en los temas de la agenda pública. De acuerdo con las encuestas, Morena sigue apuntalando la intención del voto no solamente para las elecciones intermedias del 2027, sino también para el 2030. Esa influencia, por ejemplo, ha rebasado todos los paradigmas de lo imaginable. Para ello ha sido indispensable cumplir las promesas que se ponen en la mesa en tiempos de campaña. No cabe duda de que la izquierda vive su mejor momento para seguir expandiéndose en las entidades que hemos ya señalado, que serán revalidadas por la coalición Seguimos Haciendo Historia.

Pese a que los medios conservadores han dicho que es muy difícil conseguir dos entidades claves para la oposición, hay condiciones para ganar Chihuahua y Querétaro. Los dos, ya lo dijimos, tienen una amplia posibilidad de ser abanderados por hombres en esa cuota de paridad de género que tiene que aplicarse y cubrirse. De hecho, esa posición ha comenzado a tomar mucha fuerza ahora que entraremos en una fase previa de registros. Si analizamos brevemente, en efecto, podemos constatar que Morena ha tomado la delantera en una y otra entidad. Cabía preguntarse a qué se debe una situación de esa naturaleza en dos bastiones que, de manera histórica, han sido operados por la derecha durante décadas. Es sencillo: el despertar de las conciencias y el buen manejo de la política de Estado de Claudia son algunos de los componentes. Todo eso, contando la mala actuación de los conservadores, incrementa más la posibilidad.

No deja de ser alentadora esa idea, sobre todo ahora que entramos en un año clave para tomar decisiones respecto a ello. No puede estar más claro: Morena ganará de 14 a 15 entidades federativas, incluyendo Chihuahua y Querétaro. Está muy cerca de lograr la hazaña, tomando en cuenta el dominio que ha tenido el PRIAN. Sé que eso tiene horrorizada a una oposición que no ha podido encontrar la brújula. Ellos, se rumora que irán cada uno por su propia cuenta. Han hecho cuentas y cálculos y, en el peor de los casos, les conviene aceptar la derrota por separado. Hace un par de años, en efecto, el control de daños fue mayúsculo. El PRI perdió una base potencialmente mayúscula de seguidores; le sigue el panismo. Eso nos confirmó que fue una oposición sin pies ni cabeza. Es más, ya ni siquiera se habla de una alianza de esa envergadura que solo resta credibilidad ante los votantes.

Lo que sí se hará público, llegado el tiempo de las definiciones, es la unión del PAN y Somos México. Esa alianza está más que cantada. Desde su aparición en público y luego de obtener las actas constitutivas que le dan formalidad, los dirigentes dejaron bien en claro cuál será el camino. El problema de todo ello es que no hay futuro: poder revalidar el 3% de la votación es un reto más que titánico, sobre todo ahora que han nacido bajo el estigma del conservadurismo.

No faltará quien asegure que son un contrapeso real. Todos sabemos que eso, por mucho, es una quimera. La realidad es que Claudia, con más del 72% de aprobación, será el símbolo que encabece la revalidación de la mayoría de los triunfos en las entidades. Eso llevará, de nueva cuenta, a niveles muy elevados de participación ciudadana que, en todo caso, será nuevamente la piedra angular, tal y como sucedió en aquel abrumador triunfo de junio del 2024.

Tener 72% de aprobación; es algo que no cualquiera puede presumir. La oposición podrá decir que son números inflados. Eso los ha llevado, inclusive, a criticar la validez de encuestas muy serias que han demostrado su capacidad cuantitativa. Una de ellas, por su relevancia, es la metodología de MetricsMx.

Finalmente, y como se ha hecho una costumbre, hombres y mujeres firmaron un desplegado en apoyo a las políticas sociales que aplica la presidenta. Entre ellos están Mara Lezama, Ricardo Gallardo, Julio Menchaca, Clara Brugada, Lorena Cuéllar, Delfina Gómez, Alejandro Armenta, Rubén Rocha, Marina del Pilar, Margarita González Saravia, Joaquín Díaz Mena, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Eduardo Ramírez Aguilar, Indira Vizcaíno, Alfredo Ramírez Bedolla, Miguel Ángel Navarro, Layda Sansores, Evelyn Salgado, David Monreal, Víctor Castro, Rocío Nahle, Javier May y Salomón Jara.