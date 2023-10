Hace unos días, AMLO dijo que en sus próximas conferencias mañaneras pondría la advertencia de que el contenido de las mismas puede causar posibles daños psicológicos y emocionales a los que la miran y escuchan.

Lo dijo riéndose, sacando esa parte cómica tan suya; como si fuera un sketch de comedia.

Mencionó y advirtió que esa advertencia que colocará en su mañanera será para que “los conservadores y sus opositores” no vayan a padecer daño psicológico y emocional.

¿Lo habrá dicho de broma o será verdad? Con el presidente todo puede ser posible.

Pero la verdad es que sí tiene razón. En el país, en sus habitantes, claramente ya están habiendo repercusiones emocionales y psicológicas.

Las palabras que utiliza López Obrador todos los días, que son como dardos cargados de veneno, de resentimiento, de coraje y de frustración son disparados diariamente contra todos los mexicanos, por supuesto, cuantimás con los que no simpatizan con él.

Pero lo más delicado es que también esos dardos son disparados contra los niños y adolescentes de este país.

En las escuelas, en los entornos escolares y sociales de muchos niños y adolescentes está perneando el bullying como nunca antes.

Sé de muy buena fuente que en Colegio Michelet sección Secundaria en la CDMX, los jóvenes estuvieron haciendo un reto para pegarle al niño que fuera más débil hasta desmayarlo. El estudiante fue internado en el hospital con muchos golpes.

Todos rieron divertidos. La escuela se deslindó. Expulsaron al autor intelectual y nada más pasó ahí.

Este sábado pasado, una persona se me cerró poniendo su coche para que no siguiera yo avanzando pues me culpaba de haberme metido en su carril. Gritaba desesperadamente que éramos (y perdón la palabra) mi acompañante y yo “unos pendejos”. Y lo repitió una y otra vez gritando hasta tal punto que pensé que se pondría a llorar del coraje, de su propia frustración y neurosis. Afortunadamente mantuve la calma y le pedía que se tranquilizara. Sinceramente me dieron ganas de abrazarlo.

De verdad considero que era un hombre que estaba sufriendo mucho.

Entonces, pues sí… El presidente, en son de broma, de esas bromas y chistes “alemanes” (así le decía mi madre a mi padre cuando soltaba algún comentario chistoso. Le decía que “ahí iba otra vez con sus chistes ‘alemanes’”) y es que el sentido del humor de los alemanes es a menudo sarcástico, a veces mezquino e incluso hasta obscuro.

Pues bien ahí tienen a AMLO diciendo a manera de chiste alemán que si “a poco ahora resulta que les causo daño psicológico y emocional”. Se lo preguntaba con gracia y asombro y enseñándonos su perfecta dentadura.

La verdad es que sí. Sí hay repercusiones psicológica y emocionales en todos.

Pero el presidente no cree que esto pueda ser posible, pero sí lo es.

Ha logrado dividir a los mexicanos, nos ha convertido en rivales de pronto de un juego en donde ni siquiera participamos. Nos ha llenado de resentimiento y desconfianza hacia el otro.

Esas palabras que tanto usa diariamente como “clasismo, racismo” son las que ahora pululan en todos lados.

Ciertamente, no soy de las personas que haga su súper en las tiendas Costco, afortunadamente voy muy de vez en vez, pero el ambiente que se vive ahí es justamente de eso. Las personas se fijan qué cosas llevan los otros carritos, los que manejan los mismos carritos se te cierran así como si fuera una avenida transitada, las personas se pelean por ver quién se lleva más pasteles y se fijan en quién trae el carrito más lleno. Es estresante y agotador tanta mala vibra.

Ya ni se diga poder ser uno de los privilegiados por contar con una banquita para comer algún refrigerio. La gente se pelea también por dichas bancas.

En fin que esa experiencia que les comparto sólo es una mínima muestra representativa de lo que realmente está pasando en el ambiente de los mexicanos.

El presidente no hace un llamado a la paz. Y si lo hace, enseguida se va contra los que llama sus adversarios. La misma forma de ser y de conducirse la realiza Claudia Sheinbaum. Dice que hay que ir en unidad pero solo convoca a la unidad a los morenistas porque dice que los no morenistas somos adversarios y conservadores y que deseamos el mal para la nación.

Con todos estos discursos, ¿cuándo se va a gestar en nosotros un discurso de amor y de paz?

El sábado mismo pasado, fui a un concierto de un dueto musical del que mi hija es muy admiradora, Jessy y Joy. En medio del concierto un hombre se hincó y le pidió matrimonio a su otro acompañante. Ambos fundidos en un largo abrazo y en un beso. Todos estábamos conmovidos y aplaudíamos con fervor. Sinceramente tengo que confesar que se me salieron las lágrimas. Ver a dos personas amándose y besándose fue algo que me hizo mucho bien.

En medio de tantos muertos, secuestros, escasez de medicamentos, burlas del presidente y mentiras, ser testigo de un acto de amor me conmovió muchísimo. Justo ahí le dije a mi hija que eso era lo que necesitaba el mundo: más amor.

Y pues sí. Sí señor presidente, sus palabras nos han dañado, sus injurias y difamaciones nos han herido psicológicamente y emocionalmente.

Incluso estoy segura que usted también sufre. Porque siempre he creído y sostenido que aquel que agrede también es un hombre que sufre mucho en la vida. No creo que a nadie le haga feliz levantarse todas las mañanas pensando en cómo agredir a otros.

Necesitamos más amor señor presidente.

Necesitamos que por favor llame a la unidad y a la paz social sin que enseguida empiecen sus ataques. Deje de dividirnos, señor presidente. Deje de sembrar discordia como un mecanismo que le pueda servir a usted para sus fines políticos.

Los mexicanos muchísimos de ellos le aman y han sabido serle fiel. No los lastime tampoco a ellos obligándoles a enojarse con los que no le apoyen.

Ayúdenos, señor presidente, a ser mejores. Enséñele a los niños y jóvenes cómo es que verdaderamente hay que amar al prójimo. Usted habla mucho de ello, pero no lo lleva a la práctica.

Amar al prójimo es amarlo tal como es.

Usted no ama a quien no le aplaude.

Por favor. Hoy empieza la cuenta regresiva para que deje el poder. Pero, ¿en qué estado lo va a dejar? Ese es el problema.

Utilice estos 365 días para brindar palabras de amor, de esperanza, de perdón, de reconciliación. Si usted perdona, usted se libera.

Usted ya supo de lo que se trata gobernar, ya llegó al poder. Ya vivió en un palacio: ¿Por qué sigue tan enojado?

Quiéranos y quiérase un poquito dejando a un lado tanto odio.

Porque sí, sus palabras de odio a todos nos han afectado.

Es cuanto.