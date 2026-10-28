México se aproxima a las elecciones de 2027 con una certeza administrativa y una incertidumbre política de proporciones extraordinarias: las urnas estarán dispuestas, las boletas serán impresas y millones de ciudadanos acudirán a votar, pero nada de ello garantiza, por sí mismo, que la elección transcurra en condiciones de normalidad democrática.

Durante décadas nos acostumbramos a identificar la celebración periódica de elecciones con la estabilidad del régimen. La costumbre terminó por convertirse en una premisa y la premisa, en una peligrosa forma de complacencia. Olvidamos que la normalidad democrática no produce gobernabilidad: es la consecuencia de instituciones capaces de ejercer autoridad, resolver controversias, garantizar libertades y preservar la competencia política frente a poderes que pretenden sustituir la voluntad ciudadana.

La democracia no comienza el día de la votación ni concluye cuando se anuncian los resultados. Existe, o se debilita, durante los meses en que se seleccionan candidatos, se construyen alianzas, se financian campañas y se decide quién puede recorrer una comunidad sin pedir autorización a quienes ejercen el poder mediante las armas.

El riesgo de 2027 no reside necesariamente en la suspensión de los comicios. La perspectiva más inquietante es otra: que México celebre una elección formalmente completa, pero territorialmente condicionada, institucionalmente controvertida y políticamente incapaz de producir una legitimidad ampliamente reconocida.

La crisis que rodea a Guadalupe Taddei, hoy ex presidenta del Instituto Nacional Electoral, adquiere una dimensión que rebasa la discusión sobre contratos públicos. Su importancia reside en el momento histórico en que ocurre y en la naturaleza de la institución comprometida.

Las investigaciones periodísticas han señalado relaciones personales y laborales entre funcionarios, antiguos colaboradores y empresas proveedoras del INE. Entre los casos examinados figuran Cajas Graf y Corporativo ZEG; el paso de Jesús Octavio García González de actividades relacionadas con proveedores a la Dirección de Administración del Instituto; y los señalamientos sobre Jonathan Navarrete Torres, identificado en publicaciones como colaborador cercano de Taddei y vinculado a una empresa contratista. También han surgido cuestionamientos sobre adjudicaciones, competencia en licitaciones y posibles conflictos de interés.

El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación informó de una investigación de oficio sobre posibles irregularidades contractuales, colusión y triangulación de recursos. Taddei ha rechazado el favoritismo y defendido la legalidad de las contrataciones. La investigación aún no establece responsabilidades definitivas. Pero el deterioro político del árbitro electoral no espera necesariamente a que concluya un expediente administrativo.

A estos episodios se suma una controversia anterior y de mayor profundidad institucional: la ampliación de las facultades de la presidencia del INE para designar titulares de áreas ejecutivas y técnicas, conocida públicamente como Ley Taddei, que alteró el equilibrio de decisiones colegiadas dentro del organismo. Consejeros electorales impugnaron la reforma; la controversia fue desechada por la Suprema Corte en enero de 2026 por razones procesales. Persistieron, entretanto, desacuerdos sobre nombramientos, experiencia profesional, paridad y conducción interna.

La acumulación importa más que cada episodio aislado. Un organismo electoral puede sobrevivir a una controversia presupuestal, a un nombramiento desafortunado o incluso a una investigación administrativa. La dificultad comienza cuando estos acontecimientos se suceden mientras crece la percepción de que las decisiones internas responden a lealtades personales, disputas políticas o intereses ajenos a la función electoral.

En una elección ordinaria, las diferencias entre consejeros constituyen parte de la vida institucional. En una elección bajo presión territorial y criminal, esas mismas diferencias pueden convertirse en un factor de desconfianza generalizada. El INE necesita autoridad no solamente para contar votos, sino para conseguir que los contendientes acepten el resultado aun cuando les sea adverso.

Ese patrimonio de confianza se construye durante años y puede perderse en semanas.

El segundo asedio no se desarrolla en los órganos electorales, sino en los territorios donde la autoridad pública convive, compite o negocia de hecho con organizaciones criminales.

Hablar de control del narcotráfico exige distinguir entre dominio territorial estable, influencia sobre autoridades, capacidad de extorsión y facultad para impedir actividades económicas o políticas. No todas estas situaciones son equivalentes, pero todas pueden modificar la libertad efectiva de una elección.

En Sinaloa, la disputa entre facciones criminales ha mostrado cómo la confrontación armada puede transformar la vida cotidiana, alterar desplazamientos, comprometer la actividad económica y aumentar la vulnerabilidad de las autoridades municipales. El problema electoral aparece cuando el acceso a determinadas comunidades deja de depender de garantías públicas y comienza a depender de condiciones impuestas por actores armados.

En Michoacán, particularmente en Tierra Caliente y corredores vinculados con Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec, la competencia criminal se entrelaza con rutas de tráfico, economías agrícolas, extorsión y disputas por el poder municipal. En Guerrero, la fragmentación de organizaciones armadas y las pugnas locales convierten determinadas alcaldías y candidaturas en posiciones de alto valor estratégico. En Guanajuato, la confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima ha expuesto durante años a autoridades municipales y operadores de seguridad.

Chiapas, por su parte, representa una modalidad especialmente delicada: las disputas por corredores fronterizos y rutas de movilidad pueden afectar simultáneamente seguridad, comercio, desplazamiento de población y competencia política. En estas regiones, la existencia de instituciones formales no equivale siempre a su capacidad de ejercer autoridad efectiva.

El crimen organizado no necesita controlar un estado completo para intervenir en su proceso electoral. Puede bastarle con dominar una carretera, intimidar a una familia, impedir una reunión, financiar una candidatura o determinar quién puede ejercer una función municipal.

La investigación Votar entre balas, de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, registraba 3,082 ataques de violencia político-criminal entre 2019 y el 29 de septiembre de 2026. Su serie identifica amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas del ámbito político o gubernamental, así como agresiones contra instalaciones públicas o partidistas. El 78.3% de las personas e instalaciones atacadas correspondía al ámbito municipal. Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Oaxaca concentraban conjuntamente el 36.7% de los casos registrados.

Estas cifras permiten comprender la naturaleza del problema. No se trata solamente de contar candidatos asesinados durante una campaña. La violencia política opera antes de las postulaciones, persiste después de las elecciones y alcanza a alcaldes, funcionarios, policías, tesoreros y servidores públicos cuya actuación resulta decisiva para el control de recursos y territorios.

El efecto más grave puede ser invisible en las estadísticas electorales: la candidatura que nunca se presenta, el dirigente que abandona su municipio, el empresario que deja de financiar una opción política o el ciudadano que vota bajo una amenaza que jamás denuncia.

La experiencia reciente permite anticipar una consecuencia que suele quedar fuera de los pronósticos electorales convencionales: el crimen organizado no necesita alterar las actas para modificar una elección. Le resulta más eficaz intervenir antes, cuando se decide quién participa y bajo qué condiciones.

Los estudios de ACLED sobre Guanajuato, Guerrero y Michoacán muestran que los ataques contra actores políticos se concentran con frecuencia en territorios sometidos a disputas criminales. Durante el proceso de 2024, la violencia alcanzó a candidatos, funcionarios y autoridades locales; en Chiapas y Guerrero, las agresiones relacionadas con candidaturas tuvieron consecuencias especialmente letales.

El mecanismo es sencillo y devastador. La amenaza reduce la competencia; la competencia reducida facilita la captura de gobiernos municipales; la captura permite acceder a presupuestos, información y decisiones administrativas; esos recursos fortalecen a quienes ejercieron originalmente la intimidación.

Así se forma un círculo de reproducción del poder criminal que puede sobrevivir a varias elecciones.

La cuestión de 2027 será determinar cuántos municipios conservan condiciones reales de competencia y cuántos llegan a las urnas después de un proceso silencioso de exclusión. Un resultado puede ser aritméticamente correcto y, sin embargo, representar una voluntad ciudadana previamente limitada por la fuerza.

La normalidad electoral exige algo más que instalar casillas. Exige que las candidaturas no sean producto del miedo.

A esta acumulación de tensiones internas se agrega un factor que puede modificar decisivamente el ambiente político de 2027: la evolución de la relación con Estados Unidos.

Durante mucho tiempo, México pudo confiar en que la profundidad de su integración económica actuaría como mecanismo suficiente de contención de las diferencias políticas. Esa seguridad ha perdido fundamento.

La revisión del T-MEC constituye una prueba de ello. En julio de 2026, Estados Unidos declinó extender el tratado en sus términos actuales. El acuerdo continúa vigente, pero su futuro quedó sujeto a revisiones posteriores, mientras Washington mantiene exigencias en materia comercial, regulatoria y de seguridad. El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense ha documentado tanto esta situación como el papel que puede desempeñar el Poder Legislativo en las siguientes etapas.

La relación bilateral ha entrado en una fase en la que los expedientes ya no permanecen necesariamente separados. Una controversia de seguridad puede convertirse en argumento comercial; una disputa laboral, en instrumento diplomático; una investigación financiera, en fuente de presión política.

El episodio más reciente ilustra este desplazamiento.

El 22 de octubre, la congresista republicana María Elvira Salazar dirigió una carta al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para cuestionar la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno mexicano. Salazar sostiene que el programa presenta características de trabajo forzoso y solicita examinarlo en el contexto de las obligaciones laborales del T-MEC. Según su comunicación, más de tres mil profesionales cubanos participan en el esquema.

La controversia tiene una importancia que trasciende al sector sanitario. Una legisladora estadounidense está intentando trasladar una cuestión asociada con Cuba, los derechos laborales y la política exterior mexicana al terreno de la negociación comercial norteamericana.

La aplicabilidad jurídica específica de las disposiciones invocadas exige examinar la naturaleza de los contratos y el alcance del tratado sobre servicios médicos. Pero la dimensión política del movimiento es inmediata: México comienza a ser observado no solamente por lo que hace frente a los cárteles, sino por la compatibilidad de determinadas decisiones internas con las prioridades estratégicas de Washington.

La contratación de médicos cubanos puede ser el principio de una discusión más amplia sobre relaciones con regímenes adversarios de Estados Unidos, cadenas de suministro, inversiones estratégicas, operaciones financieras, cooperación de inteligencia y cumplimiento de compromisos internacionales.

No todos estos asuntos desembocarán en sanciones. Su convergencia, sin embargo, aumenta la capacidad estadounidense para condicionar negociaciones y exigir respuestas.

Las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre añadirán un elemento de incertidumbre a este escenario. Su resultado determinará la composición del Congreso durante los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump y, con ello, la intensidad y dirección de la supervisión legislativa sobre la política exterior, comercial y de seguridad.

En México circula una expectativa según la cual un cambio en el equilibrio parlamentario estadounidense podría moderar automáticamente las presiones sobre nuestro país. Es una lectura incompleta.

Un Congreso con mayor presencia demócrata podría incrementar las investigaciones, las comparecencias y el escrutinio de decisiones de la Casa Blanca. Una mayoría republicana fortalecida podría facilitar la continuidad de una política ejecutiva más exigente. Ninguno de los dos escenarios elimina los intereses estadounidenses vinculados con el tráfico de drogas, la seguridad fronteriza, la competencia industrial, China o la revisión comercial norteamericana.

Las diferencias partidistas modifican instrumentos, prioridades y discursos. No necesariamente alteran los intereses permanentes del Estado estadounidense.

Washington observará la elección mexicana de 2027 desde esa perspectiva. Le interesará la capacidad del gobierno federal para mantener acuerdos, la confiabilidad de sus instituciones, el grado de influencia criminal sobre las autoridades subnacionales y la estabilidad política de un socio cuya economía forma parte de las cadenas productivas estadounidenses.

Una crisis electoral mexicana no sería para Estados Unidos un acontecimiento exclusivamente democrático. Podría convertirse en un problema de seguridad, inversión, migración y continuidad comercial.

Y cuanto mayor sea la percepción de fragilidad institucional en México, mayor será la tentación de trasladar asuntos internos a mecanismos de presión bilateral.

La elección de 2027 puede celebrarse con una participación considerable y producir resultados legalmente válidos. Esa posibilidad no contradice el diagnóstico de riesgo. Lo vuelve más complejo.

La legitimidad democrática no depende únicamente del número de votos obtenidos. Descansa también en la convicción de que los ciudadanos pudieron elegir libremente, de que las autoridades actuaron con independencia y de que las instituciones conservarán capacidad para gobernar después de la jornada electoral.

Cuando un árbitro llega cuestionado, cuando las candidaturas se forman bajo amenazas, cuando regiones enteras experimentan una soberanía desigual y cuando el entorno internacional introduce nuevas condiciones de presión, la elección deja de ser un mecanismo suficiente para resolver la incertidumbre política.

Puede incluso convertirse en el momento en que todas esas contradicciones se hacen visibles.

México corre el riesgo de entrar en 2027 con una paradoja formidable: un aparato electoral técnicamente capaz de organizar una votación nacional y un sistema político crecientemente limitado para garantizar las condiciones que otorgan pleno significado a esa votación.

El país no enfrenta necesariamente el fin de su democracia. Enfrenta una posibilidad acaso más difícil de reconocer: su conservación formal mientras se erosionan, municipio por municipio e institución por institución, las condiciones que la hacen sustantiva.

La historia política enseña que las crisis de legitimidad rara vez comienzan con un acontecimiento espectacular. Suelen formarse mediante concesiones sucesivas a la excepcionalidad, deterioros tolerados y señales que las élites prefieren interpretar como transitorias.

Después llega el momento en que lo excepcional se ha convertido en costumbre y la costumbre, en una nueva forma de gobierno.

El verdadero peligro de 2027 no es que México se quede sin elecciones. Es que las elecciones dejen de ser suficientes para acreditar que México conserva intacta su normalidad democrática.

Y mientras el país se prepara para votar, Washington observa. No por una súbita vocación de tutela democrática, sino porque la estabilidad mexicana ha dejado de ser un supuesto incuestionable y se ha convertido en una variable estratégica de la seguridad norteamericana.

La pregunta que se aproxima ya no es solamente quién ganará en 2027.

Es cuánto poder efectivo, cuánta autoridad institucional y cuánta legitimidad encontrará el vencedor al asumir el mandato que las urnas le confieran.